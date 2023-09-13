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حضور مميز لـالأولمبي في التصفيات ومشاركة ببطولة ودية في السعودية

9/13/2023 11:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- حقق المنتخب الوطني تحت 23 عاما، المطلوب منه في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، بعد أن حصد العلامة الكاملة وبنتائج مميزة في المجموعة الأولى من التصفيات، ليبلغ النهائيات الآسيوية للمرة السادسة في تاريخه، من دون أن يغيب عن أي نسخة من النسخ السابقة.
وحقق المنتخب عددا من الأرقام القياسية في التصفيات أبرزها المحافظة على نظافة شباكه خلال المباريات الثلاث، إذ لم تتلق شباك الحارس المتألق أحمد جعيدي أي هدف أمام كل من: بروناي دار السلام وسلطنة عمان وسورية، لأول مرة في تاريخ المنتخب بالتصفيات، مع تسجيل 12 هدفا كثاني أعلى رقم للمنتخب إحرازا للأهداف بالتصفيات.
وسجل المنتخب نتيجة عريضة في مستهل مشواره على بروناي بتسعة أهداف دون مقابل سجلها كل من: أمين الشناينة، سيف الدين درويش، رزق بني هاني، مهند أبو طه، محمد أبو النادي، وسيم ريالات و3 أهداف عكسية، قبل أن يتخطى نظيره العماني بصعوبة بهدف وحيد سجله ريالات، فيما اختتم المنتخب مشواره بالفوز بثنائية على سورية عبر ريالات وبني هاني.
ويحسب للجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب عبد الله أبو زمع، تخطي جميع الصعوبات التي واجهت المنتخب في مسيرته التحضيرية للتصفيات، حيث غابت التحضيرات المكثفة بإستثناء التوقفات الرسمية، إلى جانب عدم المشاركة بدورة الألعاب العربية قبل شهرين في الجزائر بعكس منتخبي سورية وعمان، بسبب تمسك الأندية باللاعبين خلال البطولات المحلية.
ويأمل الشارع الرياضي في تحقيق المنتخب الحلم الأكبر ببلوغ دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) للمرة الأولى في التاريخ، إذ إن تجاوز الحضور الجماهيري لمباراة المنتخب الأخيرة أمام سورية لخمسة آلاف مشجع، يؤكد مدى اهتمام الجماهير الأردنية بهذا المنتخب الذي يضم عناصر مميزة مع فرقها المحلية، وتعد ركائزا أساسية بها.
ولن تكون مهمة المنتخب في النهائيات سهلة بعد حلوله في المستوى الثالث قبل إجراء القرعة، نظرا لوجود منتخبات مميزة في البطولة التي تسعى هي الأخرى إلى بلوغ الأولمبياد بالمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، فيما يلعب رابع الترتيب مع منتخب غينيا في مواجهة الملحق، علما بأن الإنجاز الأفضل كان بالحصول على الميدالية البرونزية في المشاركة الأولى العام 2014، من دون أن تكون تلك البطولة مؤهلة للأولمبياد.
ومنذ أن تسلم أبو زمع مهمة قيادة“الأولمبي” أواخر العام الماضي، لم يتعرض المنتخب لأي خسارة سواء في مباراة رسمية أو ودية، حيث خاض المنتخب تحت قيادته 18 مباراة، تمكن من الفوز في 12 مباراة، مقابل التعادل في 6 مباريات، إذ سجل المنتخب 37 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفا.
وجاءت مباريات المنتخب كالآتي بحسب التسلسل الزمني في المباريات الودية: فوز على فلسطين (1-0)، تعادل مع فلسطين (0-0)، تعادل مع نادي الرفاع الشرقي البحريني (0-0)، فوز على البحرين (1-0)، تعادل مع البحرين (1-1)، فوز على لبنان (1-0)، وفوز آخر على لبنان (3-0)، فوز على فلسطين (2-1)، فوز على نادي معان (5-2)، وتعادل مع فلسطين (1-1).
وخلال بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العراق، تعادل المنتخب مع أصحاب الأرض (2-2)، قبل أن يتخطى المنتخب الإماراتي (2-1)، فيما تعادل في مواجهة الدور نصف النهائي مع المنتخب الإيراني من دون أهداف، قبل الوداع من البطولة بفارق الركلات الترجيحية بنتيجة (4-3).
واعتمد أبو زمع في خياراته الفنية على عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب الذين شاركوا في نهائيات آسيا قبل أشهر عدة، في أوزبكستان، نظرا لقيمتهم الفنية الكبيرة ومستوياتهم المتطورة وإمكانياتهم الفردية والجماعية العالية، مع إبداء ملاحظات فنية من قبل خبراء على الأداء الفني خلال المباريات السابقة أنه لم يصل للمستوى المطلوب في ظل توفر هذه النجوم.
وبحسب معلومات مؤكدة وحصرية لـ“الغد”، فإن اتحاد الكرة تلقى دعوة لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة ودية رباعية بالمملكة العربية السعودية خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، والتوجه لقبول الدعوة من قبل الاتحاد، مع الاعتذار عن عدم المشاركة ببطولة ودية آخر في الصين نهاية الشهر الحالي.
ومن المتوقع، أن ينضم عدد من لاعبي الأولمبي إلى المنتخب الأول الذي يخوض بالتوقيت ذاته دورة رباعية ودية في عمان، تضم منتخبات، إيران وقطر والعراق إلى جانب المنتخب الوطني.



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