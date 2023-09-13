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الأردن يحصد 4 ذهبيات ببطولة بيروت للتايكواندو

9/13/2023 11:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - حقق لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو علامة كاملة في بطولة بيروت الدولية المفتوحة عيار النجمة يوم أمس، بحصد 4 ميداليات ذهبية عن جدارة واستحقاق.
وجاءت الميداليات عن طريق جوليانا الصادق (وزن تحت 67 ‏كم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) ،وراما أبو الرب ‏‏(وزن تحت 73 كغم‎)، ‎‏ وزيد ‏‏مصطفى (وزن تحت 68 كم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم).
وبعد هذه النتائج، سينال اللاعبون الصادق والحلواني وأبو الرب ومصطفى 10 نقاط تصنيفيه سيتم إضافتها على رصيدهم من النقاط في التصنيفين الأولمبي والعالمي.
وتحتل الصادق المركز الثاني أولمبيا برصيد 426.50 نقطة وايضا تحتل المركز الثاني في التصنيف ‏العالمي برصيد 437.30 نقطة.
ويأتي الحلواني بالمركز الرابع بالتصنيف العالمي برصيد 183.39 نقطة، وتحتل أبو الرب في المركز الخامس (وزن تحت 73 كغم)، بالتصنيف العالمي برصيد 134.59 نقطة.
ويحتل مصطفى المركز الثاني في التصنيف العالمي ‏برصيد 337.18 نقطة، وفي المركز الرابع ‏بالتصنيف الأولمبي برصيد 345.46 نقطة.
وتعد مشاركة الصادق وأبو الرب والحلواني ومصطفى في بطولة بيروت الدولية المفتوحة محطة مهمة استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي تقام في مدينة (هانجتشو) الصينية خلال الفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفي الجولة قبل الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى“جائزة الصين التي ستنطلق ‏‏منافساتها الشهر المقبل، وبحثا عن مشاركة أكبر في أولمبياد باريس 2024.



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