صقور السيدات يتقدم 17 مركزا في التصنيف الجديد للفيبا
التاريخ
9/13/2023 11:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - تقدم المنتخب الوطني الأول للسيدات بكرة السلة، 17 مركزا دفعة واحدة، في التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا".
وحل "صقور السيدات" في المركز 59 عالمياً و11 آسيويا والثاني عربيا برصيد 120.3 نقطة، وذلك بعدما حل رابعا في نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا، التي اختتمت مؤخرا بالعاصمة التايلاندية "بانكوك".
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