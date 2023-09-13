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صقور السيدات يتقدم 17 مركزا في التصنيف الجديد للفيبا

9/13/2023 11:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - تقدم المنتخب الوطني الأول للسيدات بكرة السلة، 17 مركزا دفعة واحدة، في التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا".

وحل "صقور السيدات" في المركز 59 عالمياً و11 آسيويا والثاني عربيا برصيد 120.3 نقطة، وذلك بعدما حل رابعا في نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا، التي اختتمت مؤخرا بالعاصمة التايلاندية "بانكوك".



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