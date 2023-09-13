الجليل يتعثر أمام الأرثوذكسي والإنجليزية يمضي بصدارة سلة الناشئين
التاريخ
9/13/2023 11:21:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - حسم فريق الأرثوذكسي مباراته أمام الجليل، محققا الفوز عليه بنتيجة (57-55)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة.
وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس الصالة، حقق فريق اتحاد عمان فوزا كبيرا على فريق شباب بشرى بنتيجة (89-49)، فيما مضى فريق الإنجليزية بصدارته بفوزه على فريق بيت ايدس بنتيجة (79-38)، وفاز فريق كفريوبا على فريق الأشرفية بنتيجة (54-48)، في لقاءين أقيما بصالة الحسن في إربد، لحساب الجولة ذاتها.
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