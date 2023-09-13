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الجليل يتعثر أمام الأرثوذكسي والإنجليزية يمضي بصدارة سلة الناشئين

9/13/2023 11:21:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - حسم فريق الأرثوذكسي مباراته أمام الجليل، محققا الفوز عليه بنتيجة (57-55)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس الصالة، حقق فريق اتحاد عمان فوزا كبيرا على فريق شباب بشرى بنتيجة (89-49)، فيما مضى فريق الإنجليزية بصدارته بفوزه على فريق بيت ايدس بنتيجة (79-38)، وفاز فريق كفريوبا على فريق الأشرفية بنتيجة (54-48)، في لقاءين أقيما بصالة الحسن في إربد، لحساب الجولة ذاتها.



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