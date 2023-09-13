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طرق إشراك المرضى في خططهم العلاجية

9/13/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تضع نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، بين يدي القارئ، اليوم الأربعاء، طرق إشراك المرضى في خططهم العلاجية والرعاية الصحية الذاتية، تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يصادف في 17 أيلول تحت شعار "إشراك المرضى من أجل سلامتهم".

إن إشراك المرضى في رعايتهم وعلاجهم يعني دعمهم لإدارة صحتهم ورفاهيتهم على أساس يومي. مثلما يعني دعمهم للمشاركة، بقدر ما هم يريدون أو قادرون على ذلك، في القرارات المتعلقة برعايتهم.
قد يتراوح إشراك الأفراد في صحتهم ورعايتهم من مشاركة القرارات المتعلقة بالإجراءات الاختيارية لمرة واحدة إلى مرات عديدة ومستمرة، كما قد يختلف مقدار السيطرة التي يرغب فيها الفرد/أو يستطيع القيام بها وفقًا لخبرته وتفضيلاته والظروف الحالية المحيطة به. على سبيل المثال، فقد يواجه الشخص الذي يعاني من صعوبات تعلم عميقة ومتعددة صعوبة أكبر في التعبير عن احتياجاته وتفضيلاته.

طرق إشراك المرضى في الرعاية الصحية:
إن إشراك الأشخاص في صحتهم ورعايتهم لا يقتصر على الاعتراف بالفرد كخبير في رعايته الخاصة فحسب، بل إنه يمنحه أيضًا مزيداً من الخيارات والتحكم في الرعاية والدعم الذي يتلقاه. ولتحقيق ذلك، يجب إجراء محادثة جدية أكثر شمولاً بين الكادر الصحي والأفراد من خلال تحديد الاحتياجات والاتفاق معًا على الأهداف التي تهم كلاً منهم، وبذلك يتم تلبية احتياجات الشخص والصحة والرفاهية بشكل أفضل ويتم دعم الأشخاص لإدارة صحتهم.

فيما يلي بعض الطرق التي يستطيع مقدم الخدمة إشراك المريض في رعاية ذاته:

1) بناء الثقة:
إن أفضل الممارسات الرئيسية التي أكد عليها الممارسون هي بناء الثقة مع المريض. يمكن أن تساعد العلاقة الإيجابية بين الممارس والمريض في بناء الثقة لتنفيذ الخطة العلاجية والتوصيات، وقد يكون المرضى أكثر جاهزية للمضي قدمًا في خطة العلاج نتيجة لذلك. إن ممارسة التواصل المفتوح، بما في ذلك تقديم موعد تمهيدي مجاني، واستخدام نهج قائم على الأدلة (على سبيل المثال، تقديم توصيات بناءً على نتائج الاختبارات المخبرية) هي عوامل تساعد على بناء الثقة والحفاظ عليها.

2) اتباع نهج الرعاية المبنية على احتياج المريض وتخطيط الدعم (Personalized care and support):
تعتبر هذه الرعاية طريقة منهجية لضمان أن يعيش الأفراد مع واحدة أو أكثرمن المشكلات الصحية المزمنة ببيئة داعمة من خلال المحادثات الاستباقية، مع طبيبهم أو المتخصصين في الصحة والرعاية. يجب أن تركز المحادثات على ما يعتبر أكثر أهمية بالنسبة للفرد وأولوياته لإدارة صحته ورفاهيته. ينبغي أن تتم عملية تبادل المعلومات وتحديد احتياجات الدعم الطبية وغير الطبية، ومناقشة الخيارات، والتخطيط للطوارئ، وإعداد الأهداف، وتوثيق ورصد التقدم من خلال المراجعات المنتظمة.

3) استخدام نهج مرحلي(Staged Approach):
إن استخدام خطة العلاج التي يتم تقسيمها إلى مراحل مع المراجعات المتكررة هي استراتيجية رئيسية لزيادة احتمالية التزام المريض بالخطة. كما أن تحديد الأولويات أو الحد من عدد الأدوية والمكملات المدرجة في خطة العلاج يمكن أن يساعد المريض على الشعور بقدر أقل من الإرهاق.
يجب على مقدمي الخدمات أيضًا مساعدة مرضاهم على فهم ماهية كل دواء أو مكمل وآلية عمله وآثاره الجانبية. كما أن مراعاة الحالة المادية أثناء اختيار نوع الادوية أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق الالتزام بالخطة العلاجية .

4) تفهم قدرة المريض على تطبيق الخيارات المتاحة:
إذا لم يكن المريض مستعدًا لإجراء تغييرات كبيرة في حياته، فإن العمل معه لتحديد الخطوة الأولى يمكن أن يجعل خطة العلاج أكثر سهولة. تُبين الأبحاث أن تضمين مجموعة متنوعة من خيارات العلاج يمكن أن يساعد في التغلب على مشاعر المرضى بأنهم مرهقون أو غير جاهزين.

5) أبقِ الاقتراحات بسيطة:
حاول أن تكون خطط العلاج بسيطة وسهلة، لأن خطط العلاج الأصغر (تلك التي تحتوي على عدد أقل من المكملات الغذائية أو الأدوية) أسهل للتطبيق.

6) استخدام التكنولوجيا:
التكنولوجيا لديها القدرة على تحسين الطرق التي يتم بها تقديم التدخلات. على الرغم من وجود الأجهزة المحمولة والإنترنت منذ عقود، إلا أن الأبحاث التي تستفيد من هذه التقنيات في تحسين التزام المرضى باستخدام الأدوية بدأت خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية. وفرت الوظائف المتعددة لهذه التقنيات العديد من الخصائص والمزايا الجديدة التي يمكن للمرضى من خلالها تنظيم وجمع وإدارة ومشاركة البيانات الشخصية والطبية والمتعلقة بالالتزام بالأدوية. على سبيل المثال، يمكن أن يتم استخدام خاصية التذكيرات على الهاتف المحمول لأخذ الجرعات العلاجية في الوقت المحدد.



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