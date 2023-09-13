Thursday, 14 September 2023 07:50 GMT

طاقم عمل أوراق النسيان يزورون الأردن بعد جولتهم الناجحة في قطر

9/13/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- بعد زيارتهما الأخيرة إلى قطر، قام الممثلان التركيان هازال توريسان، و يغيت كيرازجي، اللذان يلعبان دور البطولة في المسلسل التركي الجديدأوراق النسيان، بزيارة الأردن كجزء من جولتهما في الشرق الأوسط للترويج للإصدار الجديد، منانتاجات TOD الأصلية. تم تنظيم عرض ترويجي في 14 سبتمبر في تاج مول في عمان، وهو وجهة تسوق شاملة، حيث أظهر الاستقبال الحماسي استمرار ارتفاع شعبية الدراما التركية في مناطق متعددة في الشرق الأوسط.
بحضور أعضاء بارزين في قطاع الأعمال والترفيه والإعلام في الأردن، استضاف الحدث عرضًا خاصًا للحلقة الأولى من المسلسل، والتي سيتم بثها على TOD في وقت لاحق من هذا الشهر، مما أثار ترقبًا لدراما الجريمة الغامضة.
في مسلسل أوراق النسيان من إصدارات TODالأصلية، تتسبب جريمة قتل في بعثرة Eden Garden Houses، مكان يسكنه الأثرياء. يكشف وصول أرزو (هازال) عن أسرار مخفية، مما يؤدي إلى وفاتها المأساوية. تتصاعد التوترات عندما تتهم إزجي (بورتشين) زوجها كيرم (أونور تونا) بارتكاب الجريمة، مما يثير صراعًا بين الإنكار والاتهامات.طوال المسلسل، ينجذب المشاهدون إلى عالم الدراما الآسر حيث يشهدون الرومانسية، ويكتشفون الحقائق، ويحصلون على إجابات توجههم إلى المزيد من الأسئلة، وتزداد الأمور تشابكًا، تمامًا مثل اللبلاب.
أوراق النسيان هومسلسل تركي جديد من إنتاجات TODالأصلية، وهو من إخراج Gökçen Usta، وسيناريو من تأليف Savaş Korkmaz وهو متاح باللغة العربية للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. "يحتل المحتوى التركي مكانة خاصة في قلوب الجمهور العربي، حيث يأسرهم بقصصه الغنية وعمقه العاطفي وصداه الثقافي.إن الأداء الجذاب للممثلين الأتراك، جنبًا إلى جنب مع الروايات الفريدة، يخلق تجربة مشاهدة يتردد صداها بعمق في جميع أنحاء العالم العربي، مما يعزز التواصل القوي والدائم،" قال جون بول مكيرلي، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في TOD.
كان الاستقبال الحار والاستجابة التفاعلية من الجمهور الأردني واضحين طوال الحدث. "نحن ممتنون للغاية للدعم والشغف الذي شهدناه للدراما التركية. فأضاف مكيرلي: "نود أيضًا أن نعرب عن تقديرنا العميق لهيئة تنشيط السياحة الأردنية على حسن ضيافتهم الرائعة خلال إقامتنا".
ورحب الدكتور عبد الرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، ترحيباً حاراً بالمجموعة التي استضافتها الهيئة في الأردن. وشدد على أهمية الاستفادة من صناعة الأفلام والتصوير لعرض الإبداعات الفنية الأردنية. وذكر عربيات أيضًا أن الهيئة رحبت بشدة بالعديد من شركات الإنتاج في السنوات الأخيرة، بهدف إلهامها لإنتاج المزيد من الأفلام داخل البلاد.
وعبر نجوم المسلسل ومن بينهم الممثلة الشهيرة هازال توريسان، عن سعادتها بزيارتها للأردن. قالت توريسان: "أنا سعيدة للغاية بشأن الإصدار القادم من مسلسلنا. لقد كانت رحلة مذهلة، ولا يسعني الانتظار حتى يشهد الجمهور الأردني القصة الجذابة التي عملنا بجد لإحيائها".
وأعرب يغيت كيرازجي عن تأديته للشخصية التي دفعته إلى استكشاف أعماق جديدة كممثل، قائلاً: "لقد كرست جهدي ووقتي لجعل هذا الدور يصبح حقيقة، وأنا أؤمن بأن تفانينا الجماعي في أصالة العرض وعمقه سوف يأسر الجماهير ويثير اهتمامهم بلا شك، مما يخلق تجربة مشاهدة رائعة لا تُنسى."
مع استمرار تزايد الحماس لعرض المسلسل، يمكن للمشاهدين متابعة العرض الأول ل أوراق النسيان على TOD، بدءًا من 21 سبتمبر، حيث ستصدر المنصة حلقتين أسبوعيًا.

عن TOD
تقدم TOD محتوى رياضي وترفيهي متميز للمشاهدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقدم المنصة أكثر من 40,000 ساعة من المحتوى الترفيهي العربي والتركي والعالمي ومحتوى ترفيهي للأطفال بما في ذلك عناوين من HBO MAX و Miramax و Digiturk وSony Pictures Entertainment. TOD هي أيضًا منصة البث الرياضي الرائدة في المنطقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع حقوق حصرية للبث المباشر للمباريات من مختلف الأحداث الرياضية، بما في ذلك UEFA Champions League و Premier League و LaLiga و Ligue 1 و Bundesliga و Turkish Super Lig و Europa League و NBA، بطولة ONE وكأس ديفيس وجولة ATP وجميع البطولات الأربع الكبرى من بين أبرز البطولات. تعرف على المزيد حول تلفزيون TOD:



MENAFN13092023000072011014ID1107065008

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث