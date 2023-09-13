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المعادل 3 لدينزل واشنطن.. إرضاء الجميع غاية لا تدرك

9/13/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



منذ صدر الجزء الأول من سلسلة "المعادل" (The Equalizer)، يحاول المخرج أنطونيو فوكوا مبدع الثلاثية الشهيرة أن يرضي هواة الجمال، وعشاق أفلام الحركة والتشويق، إضافة إلى محبي الأفلام الدموية العنيفة أيضا، لكن محاولات إرضاء الجميع امتدت إلى بطل العمل دينزل واشنطن (الحاصل على جائزتي أوسكار) لإرضاء الأغلبية في الولايات المتحدة والعالم.
تحول دينزل واشنطن إلى وريث للأبطال الشعبيين الذين يحاولون الاقتصاص من المجرمين الأقوياء الظالمين لصالح الضحايا العاجزين عن حماية أنفسهم، واستحضر التراث الخاص بهؤلاء بدءا من روبين هود، ومرورا بإنديانا جونز، وحتى النماذج العصرية منهم، مثل باتمان ومورغان ديكستر وغيرهم، ممن يجسدون الشرير الطيب الذي يطبق العدالة من دون أن يأبه بالقانون، ويتحول إلى ما يشبه "الفتوة" الدموي الذي يحمي محيطه من المافيا الإيطالية في الجزء الثالث، ومن المافيا الروسية في الجزء الثاني ومن ضباط الشرطة الفاسدين.
"المعادل 3" هو الجزء الأخير من السلسلة التي قدمها المخرج أنطونيو فوكوا، لتشكل امتدادا لأدب "الخيال البوليسي" الذي أبدع شخصيات تجلى وجودها سينمائيا وتلفزيونيا، وأصبحت سمات أساسية في الثقافة الغربية مثل المفتش كولومبو وهركيول بوارو ومورغان ديكستر، الذين يدركون عجز النظام القانوني عن حماية الضعفاء من المجرمين، ويقررون القيام بهذا الدور بأنفسهم.
الشرير الطيب أو الطيب الشرير القادم من صراع مع النفس لدى أبطال الأدب والسينما القديمة يختلف كثيرا لدى أنطونيو فوكوا، إذ يصبح من أصول أفريقية، وصاحب تاريخ من القتل بلا رحمة لصالح جهاز المخابرات الأميركية، يعتزل بعد موت زوجته، وقد وعدها في لحظاتها الأخيرة بأنه لن يكون الشخص الذي كان، وهكذا بدلا من أن يقتل لصالح مؤسسة الدولة الأميركية، ينشئ مؤسسته الخيرية الخاصة، ويعمل لحماية الفقراء من المجرمين من دون أجر.
يخوض كل من الأدب والإبداع السينمائي والتليفزيوني صراعهم الأخلاقي إلى جانب الضعفاء ضد الأقوياء المجرمين منذ زمن غير قليل، لكن سلسلة "المعادل" -التي تحاول الاشتباك عبر بطل صالح- قد تكون هي نفسها الشرير مع كل هذه الدماء.
في الجزء الثالث والأخير من السلسلة، يجد العميل السابق للمخابرات الأميركية ماك كول (دينزل واشنطن) نفسه بشكل مفاجئ في منزله بجنوب إيطاليا، ويكتشف أن أصدقاءه الجدد في القرية الصغيرة تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليين، فيقوم بالدور الذي نذر نفسه له وهو حماية أصدقائه في مواجهة المافيا.
شوهد من قبل
تجمع شخصية العميل ماك كول صفات عظيمة، فهو رجل صالح لدرجة مبالغ فيها، ودافئ وحنون على الأطفال، وهو قوي وشرس بهدوء، وهو أيضا يتمتع بذوق راق في تذوق الفنون، وهو قارئ دائم، ورغم كل ذلك، هو قاتل دموي سريع بشكل مستحيل، والواقع أن كل هذه الصفات تجعل منه بطلا لواحد من الأفلام الهندية من نوع "المسالا" التجارية بامتياز، حيث يتلقى البطل 100 رصاصة في جسده ثم ينتفض ليقتل أعداءه بمجرد النظر إليهم! ومعارك ماك كول أقرب إلى حالة كاريكاتيرية، ويكاد يكون الفارق بينها وبين "المسالا" تلك الوجوه ذات الملامح الهندية، والألوان الفاقعة التي تميز الفيلم الهندي.
وتمثل السلسلة بكاملها -ومن بينها الجزء الثالث- حالة استعادة لتراث أبطال أفلام الحركة والتشويق بدءا من جيمس بوند الذي قدم آخر أفلامه العام 2021 في جنوب إيطاليا، وخاض معارك شبيهة مع المافيا، إلى تراث توم كروز في فيلم "الساموراي الأخير" للمخرج إدوارد زويك، حين ذهب إلى اليابان محاربا، وأسره التراث الياباني، فقرر أن ينضم للمظلومين ويصبح واحدا منهم ومن ثم أضحى زعيما لهم.
بالمثل، حدث أن ذهب ماك كول إلى إحدى القرى التي يسكنها أناس ضعفاء تسيطر عليهم المافيا، تقهرهم وتقتلهم وتبتزهم، وهو تكرار للقصة التي حدثت على الأرض الأميركية في الجزء الثاني من السلسلة، حيث تبتز المافيا الروسية الملونين من أصحاب المطاعم والمتاجر بمعاونة ضباط فاسدين من شرطة نيويورك، فيقوم ماك كول بمواجهة الجميع في نيويورك، ومن ثم ينهي عمله في موسكو، حيث يقضي على رأس الأفعى أو زعيم المافيا.
إيقاع حائر
وفي سياقات محاولاته لإرضاء هواة الجمال على الشاشة، يقدم أنطونيو فوكوا مشاهد بديعة لا تصنع الفارق الحرفي له، والفارق البلاغي في تعبير المشهد عن المحتوى فقط، ولكنها تضع مسافات زمنية بين المشهد وغيره وبين اللقطة وما يليها، وبالتالي يصنع إيقاعا مختلفا عن كافة الأنواع التي يحمل سماتها، سواء كانت أفلام الحركة شديدة السرعة، أو الإثارة والتشويق التي تتميز بالسرعة أيضا أو حتى تلك الأفلام الفنية التي تميل إلى إشباع المشهد عبر استخدام إيقاع بطيء يترك للمشاهد مساحة زمنية يتأمل خلالها أداء الممثل أو تفاصيل المشهد.
ويلتقط فوكوا -عبر الأجزاء الثلاثة- ردود أفعال دينزل واشنطن وأداءه بوصفه أرملا فقد زوجته، فتحولت حياته إلى محاولة للخلاص الشخصي والبحث عن غفران لجرائم ارتكبها باسم الدولة عبر جرائم قرر أن يرتكبها باسم الضعفاء.
تلك الدموع التي تشرع في التحرر من العينين يلتقطها فوكوا عبر لقطة مكبرة جدا، وذلك الغضب الظاهر في العينين أيضا، الذي يتأكد المشاهد أن ما يليه معركة دموية، وتلك الابتسامة الأبوية الطيبة حين يصادف طفلا لأحد الفقراء المقهورين. -(الجزيرة نت)



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