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مؤتمر صحفي للإعلان عن معرض عمان الدولي للكتاب

9/13/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعقد اتحاد الناشرين الأردنية اليوم مؤتمرا صحفيا للاعلان عن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب، وذلك في المركز الثقافي الملكي.
المعرض يقام برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى، إلى جانب اتحاد الناشرين الأردنيين.
يشارك في المعرض زهاء "400"، دار نشر أردنية وعربية ودولية، بمشاركة مباشرة أو من خلال توكيل، بالإضافة إلى البرنامج الثقافي الذي يشتمل على أمسيات شعرية وقصصية وفعاليات شبابية منوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة، اما شخصية المعرض الثقافية في هذه الدورة فهي الأكاديمية هند أبو الشعر، ام ضيف الشرف فهو "دولة قطر".
يحظى المعرض الذي سيقام من 21-30-9/2023، في قاعة معرض عمان الدولي للسيارات طريق المطار. باهتمام بالغ من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية، حيث يمثل المعرض حدثاً ثقافياً يعبر عن مجمل الثقافة العربية وعن دور الأردن في الحراك الثفافي بالمنطقة.
ويأتي إطلاق الدورة الثانية والعشرين من معرض الكتاب من الايمان العميق الذي يحمله اتحاد الناشرين الأردنيين في ضرورة اسهام القطاع الخاص والعام في تعزيز الأنشطة الثقافية بوصفها جزءاً أصيلاً من المسؤولية الاجتماعية، وحيث يرتبط الخروج بالمعرض بصورة تليق بسمعة المملكة ومكانتها بالعديد من الاحتياجات اللوجستية والفنية فإن الاتحاد يولي ثقته لشركات القطاع الخاص ومؤسساته، كما اشار الاتحاد في بيان له.
ويرى الاتحاد أنه على الرغم من جميع التحديات خلال السنوات الماضية، استطاع الاتحاد أن ببقى العاصمة الأردنية على خريطة الثقافة العربية وذلك تأكيداً على أهمية الثقافة والدور الذي تلعبه في الارتقاء بالمجتمع الأردني، وسوف يستقطب المعرض من خلال فعاليته نخبة من المفكرين والمثقفين والمبدعين العرب الذين عهدوا إلى عمان دائماً أن تكون واحة الثقافة في هذه المنطقة من العالم وتعبيراً متجسداً عن قيم الانفتاح والتسامح.
ويشير الاتحاد إلى أن الدورات السابقة للمعرض شكّلت نقلة نوعية شكلاً ومضموناً، واستقُبلت بترحاب كبير من قبل المشاركين والزوار، وتركت صدى وأثراً كبيراً يمكن ملاحظتها ممّا كتب عنها في وسائل الإعام المرئية والمسموعة والمقروءة. ولكي يكون معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الثانية والعشرين أكثر بهاءً ونجاحاً، تم الاستفادة من التجارب السابقة، والبناء على عوامل النجاح، وسد الثغرات والفجوات .
ويذكر أن اتحاد الناشرين الأردنيين تأسس في العام 1993 أقام اول معرض للكتاب الدولي في العام 1996.



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