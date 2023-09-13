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شومان تعلن عن استقبال طلبات المنح من صندوق التمويل الأولي

9/13/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، عن بدء استقبال طلبات الحصول على المنح من صندوق التمويل الأولي.
وكانت المؤسسة والمعهد، أطلقا صندوقا استثماريا لدعم التمويل الأولي للبحوث العلمية المشتركة بين باحثين وباحثات من المعهد ونظرائهم من الجامعات والمؤسسات البحثية الأردنية.
ويهدف الصندوق، إلى تعزيز وتشجيع التعاون العلمي بين الباحثين والباحثات من الأردن ونظرائهم من المعهد، من خلال تقديم منح مالية لدعم بحوث مشتركة بقيمة 30 ألف دولار كحد أعلى لدعم مصاريف السفر والإقامة والتدريبات للباحثين؛ وذلك ضمن المجالات البحثية التي حددتها المؤسسة وتتضمن، العلوم الطبية والصحية، والعلوم الهندسية، والعلوم الأساسية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، والعلوم الاقتصادية والإدارية، والعلوم الزراعية والعلوم التكنولوجية.
الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، أكدت أن الصندوق يهدف إلى رفع كفاءة البحث العلمي في الأردن، وتمكين بيئته بما يؤدي إلى تجاوز التحديات المجتمعية التي تواجه المجتمعات.
وشددت قسيسية، على أهمية التقدم لهذه المنح من قبل الباحثين الأردنيين، كونه يمثل فرصة احتكاك كبيرة لباحثين من العالم الأول، خصوصا أن الشريك هو معهد (MIT)، الذي يشتمل على تقاليد عريقة وراسخة في البحث العلمي.
وتمنت قسيسية التوفيق لكل من يتقدم إلى هذه المنح، متمنية كذلك أن تصب جهودهم في خدمة القضايا المجتمعية المختلفة.
مديرة البحث العلمي في المؤسسة آلاء أبو الليل، أشارت، إلى أنه تم إطلاق الدورة الثانية من صندوق التمويل الأولي بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مبينة أن هذه الشراكة مع الأردن هي جزء من برنامج التمويل الأولي الدولي للمعهد.
ودعت أبو الليل الباحثين والباحثات من مختلف الجامعات والمراكز البحثية الأردنية، إلى تقديم مقترحات بحثية بالشراكة مع نظرائهم من معهد ماساتشوستس، موضحة أنه سيتم دعم المشاريع المقبولة بسقف 30,000 دولار أميركي.
وأشارت، إلى أن الطلبات المؤهلة للتقدم يجب أن تتناسب مع الإرشادات العامة ومعايير الأهلية لصندوق التمويل الأولي العالمي.
وأوضحت أن الأولوية للمنح تعطى للمشاريع التي تقدم مساهمة مهمة ضمن المجال البحثي المتقدم له، والمشاريع التي تتضمن إشراك طلبة البكالوريوس والدراسات العليا العاملين مع الباحثين المتقدمين بطريقة تضمن استفادتهم من هذه الفرصة، والمشاريع التي تقدم مقترحا تبادليا متكافئا بين الباحثين المشاركين من الأردن ونظرائهم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
يشار إلى أن صندوق التمويل الأولي، "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- مؤسسة عبد الحميد شومان/ الأردن، جزءا من مبادرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والعلوم الدولي (MISTI)، والذي يعد الأول على مستوى العالم بحسب تصنيف (Q S) للجامعات، وهو رائد في مجال البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا.



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