أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2023-2024.

وقالت وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة في بيان صحفي، إن الامتحان سيعقد يوم الخميس الموافق 21-9-2023، على ثلاث جلسات الأولى (9-11) صباحاً، والثانية (12-2) ظهراً، والثالثة (3-5) عصراً، حيث تستمر كل جلسة لمدة ساعتين.

وبينت الوحدة، أن مكان عقد الامتحان في الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)، ويغطي مواد الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات.

وأضافت أن الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية سيكون من خلال البوابة الشمالية فقط، مؤكدة أن الامتحان محوسب حيث سيتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.

واشترطت على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية سارية المفعول وآلة حاسبة، وعدم إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان.

ودعت الطلبة للحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوافر أماكن مريحة لاستقبالهم فيها.

ولفتت إلى أن أي طالب يتغيب عن الامتحان يفقد حقه في المنافسة على مقاعد البرنامج العادي، كما إن عدم استدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.



للإطلاع على أسماء الطلبة (مرتبين أبجدياً) المدعوين للامتحان، وموعد الجلسة لكل طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي









