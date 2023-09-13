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هيرنانديز لـالغد: ندعم الوصاية الهاشمية على المقدسات

9/13/2023 11:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






أكد السفير المكسيكي في الأردن روبيرتو ودريغيز هيرنانديز، سعي بلاده لتعزيز كامل فرص التعاون السياسي والتبادل التجاري مع المملكة، مشيرا الى اتفاق البلدين على مبادئ السياسة الخارجية.
ولفت هيرنانديز في مقابلة خاصة أجرتها "الغد" معه، بمناسبة العيد الوطني الـ213 للمكسيك، والذي يصادف اليوم، الى متانة وعمق العلاقة الإستراتيجية السياسية بين البلدين، انطلاقا من المواقف المشتركة بشأن خصوصية ومحور القضية الفلسطينية وحل الدولتين، والتأكيد على الوصاية الهاشمية للمملكة على المقدسات في القدس.
وقال السفير إن "هناك دعما متبادلا أيضا بشأن ترشيحات المنظمات الدولية ودعم المكسيك لها لما تقوم به من رعاية لشؤون اللاجئين"، مضيفا أن الجانبين وقعا "اتفاقيات ومعاهدات حول التعاون التعليمي والثقافي والبرلماني والفني، ومذكرات تفاهم حول التعاون الدبلوماسي والأكاديمي والسياحة، وآليات التشاور ذات الاهتمام المشترك".
وبشأن معيقات وتحديات تبادل الصادرات والواردات بين البلدين، أشار الى مضي المكسيك حاليا في فترة حملات انتخابية، تتخللها أنشطة عدة ترتبط بتلك الحملات، بحيث ستشهد انتخابات العام المقبل، مشيرا لـ"اهتمام كبير من جانب الحكومة الاردنية بمشاريع عدة في المجال السياسي، وصولا الى تعزيز المفاوضات الهادفة لتعميق التبادل التجاري".
وأكد أهمية إعادة تنشيط المفاوضات للوصول الى توقيع اتفاقيات مهمة، يمكن عبرها اتخاذ إجراءات لزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي، والذي يوفر منافع متبادلة، مبينا أنه سيعتبر الأردن كمنصة للترويج للمكسيك ومصالحها في المنطقة، وفي الوقت نفسه، ستكون المكسيك بوابة المنتجات والخدمات إلى الولايات المتحدة وكل أميركا اللاتينية.
وأشار السفير، الى زيارة يتوقع حدوثها في الفترة القليلة المقبلة، بالتنسيق مع مجموعة ممثلة من رجال الأعمال الأردنيين، وبالتعاون مع جمعية الصداقة الأردنية المكسيكية، لترويج زيارات من الأردن للمكسيك، وذلك مقابل دعوة مماثلة لرجال الأعمال المكسيكيين لزيارة الأردن، بهدف تباحث فرص الاستثمار المشتركة، يتوقع أن تجرى في غضون العام المقبل.
وساهمت السفارة المكسيكية في عمان بإنشاء جمعية الصداقة الأردنية المكسيكية، سعيا لتعزيز العلاقات الثنائية على المستويات كافة، فضلا عن دعم الأنشطة التي تجرى في البلدين.
وعن المجالات التي يجري تعزيز فرص الاستثمار فيها من والى البلدين، قال إن المرحلة الراهنة الآن؛ تتمثل بـ"استكشاف تلك الفرص المتاحة، إنما سيكون التوجه منصبّا على الصناعة الدوائية والطاقة المتجددة ومواد البناء"، موضحا أن الجولة التي ستتم عبر الجمعية، ستركز على الكشف عن الإمكانيات والفرص.
وحول التعاون الأكاديمي بين البلدين، أشار السفير الى استقبال زيارتين من جامعة مكسيكية، في خطوة نحو تبادل أساتذة وطلبة للعام المقبل، منوها بانتظار بلورة مشاريع ستقوم بها مؤسسات أكاديمية أردنية ومكسيكية، ليصل عدد الاتفاقيات الموقعة بين الجامعات الأردنية والمكسيكية إلى 16.
وأضاف، أن العمل سيستمر في التركيز على ترويج تدريس اللغة العربية بالمكسيك، وتدريس اللغة الاسبانية في الاردن.
ويستمر تعزيز الصلة بين البلدين بشأن التجارة، وفق السفير المكسيكي الذي أوضح أنه في العام 2019، كانت المكسيك من بين أكبر 25 دولة صدرت بضائع للأردن، بينما بلغت التجارة الثنائية العام الماضي 120 مليون دولار، منوها بوجود تقارب أساسي مع الشركات الأردنية المحلية التي تعاونت في مشاريع لترويج المكسيك في الأردن عن طريق الموسيقا والطعام والرقص.
وتقوم المكسيك والأردن ببناء سبل التعاون في السياحة، لخلق مزايا متبادلة تؤدي الى زيادة التدفقات السياحية، بحيث زار الأردن أكثر من 70 ألف سائح مكسيكي بين عامي 2014 و2022، وكذلك 12807 آلاف العام الماضي، وفق هيرنانديز الذي توقع بأن يرتفع هذا الرقم، بخاصة وأن البلدين يتعافيان بعد تداعيات جائحة كورونا بشدة على هذا القطاع.
ولفت الى مبادرة بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية، لتبادل الزيارات من مؤثرين للترويج لأشكال مختلفة من السياحة، بما فيها السياحة الدينية والطبية.
ويصادف هذا العام، الذكرى الـ48 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي بدأت في 9 تموز (يوليو) العام 1975.
واستعرض السفير مجريات التقدم والنمو الذي حققته المكسيك منذ استقلالها قبل 212 عاما، وحصلت عليه في العام 1821، عقب الاستعمار الإسباني الذي دام فترة طويلة، منوها انه برغم مجريات الاستعمار الإسباني للمكسيك، لكنها تنظر إلى إسبانيا على أنها الدولة الأمّ، مشيرا إلى علاقات عميقة ومتميزة تربط البلدان في مجالات عدة.



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