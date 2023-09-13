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هل تنجح هيئة الإدارة المدنية وتتلافى الثغرات؟

9/13/2023 11:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات






يبدو الرهان على نجاح هيئة الإدارة العامة الجديدة، الخلف القانوني لديوان الخدمة المدنية صعبا، رغم توافر عوامل النجاح، وفقا للأدوار المنوطة به وفقا لخبراء إداريين أكدوا لـ "الغد" أن المؤشرات لا يمكن الحكم عليها إلا عند تطبيقه على أرض الواقع.
وأشاروا الى أن الهيئة الجديدة رغم تغير دورها وانتقاله من الإشراف على عمليات التعيين وتقديم البيانات، إلا أن التقييم والمتابعة والحاكمية هي أساس للعمل الجديد الذي يتوجب أن ينجح فيه باعتباره يقوم على سند تشريعي ووفق خطة واضحة المعالم.
وشددوا على ضرورة فصل معهد الإدارة العامة عن رئيس الهيئة وأن يكون مستقلا ماليا وإداريا من خلال مجلس ادارة يضم خبراء ومتخصصين.
وقالوا إن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، الذي أُقر مؤخرا يمنح صلاحيات لمجالس إدارة المؤسسات تخولها من إجراء التعديلات على أنظمتها بشكل يراعي المرونة بما ينسجم مع السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في الدولة.
ولفتوا إلى أن التعيينات الجديدة بعقود سنوية يتم تجديدها وفقا لمستوى الأداء مع ضرورة التطبيق الحقيقي الذي يضمن التخلص من الموظف ذي الأداء المتدني، وهذا تحد للإدارات بتطبيق إدارة الأداء بجدية وشفافية.
واعتبروا أن الأصل في الزيادة السنوية ألا يحصل جميع الموظفين ضمن الوظيفة الواحدة على زيادة متماثلة بحيث تكون الزيادة مرتبطة بحسن الأداء لتحقيق التمايز العادل بين الموظفين.
وأضافوا أن ارتباط معهد الإدارة العامة برئيس الهيئة ليس بالحل الأمثل ليقوم المعهد بدوره المطلوب، مبينين أنه حتى يقوم المعهد بدور فاعل لتطوير الموارد البشرية، فينبغي استقلاله بالكامل عن الهيئة، ويكون بقيادة مجلس إدارة من أهل العلم والمعرفة، ومن ممثلين عن الوزارات والدوائر العامة.
وفي السياق أكد أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا عبد الله القضاة، أن من مبررات نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، الذي أقر مؤخرا، أنه لم يعد من الممكن أن تنظم الموارد البشرية لكافة مؤسسات القطاع العام في المملكة، فالمساواة تخل بالعدالة، حيث أن هناك تمايزا في صعوبة وخطورة وظائف بعض الدوائر عن غيرها، والتوجه الجديد ينطلق من مراعاة هذه الخصوصية ومنح صلاحيات لمجالس إدارة المؤسسات تخولها إجراء التعديلات على أنظمتها بشكل يراعي المرونة بما ينسجم مع السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في الدولة.
وبين القضاة أن من متطلبات النجاح أيضا أن يكون الراتب للوظيفة والانتقال من وظيفة لأخرى داخل الدائرة أن يكون ضمن التنافس واجتياز متطلبات إشغال الوظيفة من الكفايات الإدارية التي يتطلب الأمر قياسها وفق معايير عادلة ويمكن بهذا الصدد إلغاء الدرجات الوظيفية والتوسع بنظام العمل المرن بأشكاله المختلفة، وأن يعاد النظر بنظام إدارة وتقييم الأداء بالاعتماد على مؤشرات قابلة للقياس وتغيير مستويات الأداء المطبقة حاليا (ممتاز، جيد جدا.. الخ) لأن غالبية موظفي القطاع العام يحصلون على تقدير ممتاز وأداؤهم الفعلي ليس ممتازا، وبهذا الصدد يمكن أن يكون ثلاثة مستويات للأداء فقط (ضمن المستوى المطلوب، وأعلى من المستوى المطلوب، وأقل من المستوى المطلوب) حيث أن من يحصل على تقييم أعلى من المستوى المطلوب يقدم رئيسه المعززات الثبوتية التي تبين ذلك، ويكون هناك تقييم خاص للمتميزين من خلال لجنة الابتكار والأفكار الإبداعية بالدائرة لتخصيص مكافآت وحوافز وفق المنهجية المطبقة لهذه الغاية، وفي ضوء نتائج الأداء يتم منح الحوافز للموظفين مع مراعات مستوى الأداء للوحدات التنظيمية في الدائرة.
وأوضح أنه فيما يخص الزيادة السنوية، الأصل ألا يحصل جميع الموظفين ضمن الوظيفة الواحدة على زيادة متماثلة، فيمكن أن تكون الزيادة السنوية على جزأين: الأول ثابت لا يرتبط بمستوى الأداء؛ ليعكس نسبة التضخم، والآخر متحرك يرتبط بنتائج الأداء، وهذا يحقق التمايز بين موظف متميز وموظف عادي.
وقال القضاة أما بخصوص التعيين بعقود؛ فأنا مع أن تكون جميع التعيينات بعقود سنوية يتم تجديدها وفقا لمستوى الأداء، مع ضرورة التطبيق الحقيقي الذي يضمن التخلص من الموظف ذي الأداء المتدني، علما أننا لم نسمع بتاريخ الخدمة المدنية أنه تم الاستغناء عن الموظف الضعيف، وهذا تحد للإدارات بتطبيق إدارة الأداء بجدية وشفافية.
ولضمان محافظة الدوائر على كوادرها المتميزة وجودة الاستقطاب لديها؛ لا بد من نصوص تمنع الانتقال من وظائف غير متساوية بأوزانها وأسعارها، لوظائف ضمن الأنشطة المساندة، على سبيل المثال قد يعين موظف بوظيفة مالية مساندة في إدارة التأمين الصحي مثلا براتب (500) دينار، وبعد فترة تتدخل جهات معينة لنقله لوظيفة محاسب في ضريبة الدخل مثلا، وحيث أن وظيفة محاسب في الضريبة وظيفة أساسية ولها متطلبات صعبة (في مستوى الكفايات المطلوبة) وقد يكون راتبها (600) دينار، وبهذه الطريقة يصبح التعيين لأي وظيفة مدخلا للانتقال للوظائف الأصعب وهذا من المخاطر الرئيسة التي نحذر منها ونطالب بنصوص تحمي الكفاءات.
من جهته، بيّن مدير عام معهد الإدارة العامة السابق، راضي العتوم، أن القانون تضمن مجموعة من التوجهات العامة أهمها؛ إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة كبديل لديوان الخدمة المدنية على أن تقوم بدور رقابي تنظيمي لها مركزية رسم السياسات ولا مركزية التنفيذ، وهذا في الواقع، توجه سليم من حيث المبدأ.
مبينا أن الحكم على فعالية الهيئة يتم بعد التطبيق العملي للأدوار المخطط تنفيذها من الهيئة، مع أن هناك توضيحا واجبا للأدوار المركزية، والأدوار غير المركزية التي ينبغي تكاملها وتناسقها.
أما فيما يخص إيقاف استقبال طلبات التوظيف لغايات التعيين اعتبارا من نهاية شهر تشرين الثاني لهذا العام، وتوزيع مخزون الديوان بشكل قطاعي بما يتفق ولامركزية التعيين خاصة للتربية والصحة بين العتوم أن "الأمر الواقعي سيُبقي دور مديرية التوظيف بديوان الخدمة كما هو مع ارتباك أكثر في التوزيع المركزي واللامركزي؛ حيث الأمر مبهم نوعا ما، وفيه صعوبات تطبيقية، خاصة فيما يتعلق بآلية التوزيع القطاعي لطلبات التوظيف".
إضافة، الى عبارة أنه بعد توزيع طلبات التوظيف للصحة والتربية ستتولى الهيئة المنشأة ما تبقى بعد ذلك، فستتولى ماذا: تجميع مخزون الطلبات، والترشيح للتعيين، والامتحانات، ومتابعة التوظيف، والرقابة، والإشراف.... أمور تتداخل مهامها بين التنفيذ وبين الرقابة وهو حال ديوان الخدمة المدنية حاليا.
وقال العتوم إن قيادة الهيئة بهذه التشكيلة جيد، لكن كان من الأفضل أن يكون هيئة مديرين من خمسة، ويتم توزيع الهيئة الى إدارتين أو ثلاث إدارات الأولى للتوظيف، والثانية للمتابعة والرقابة لشؤون الموارد البشرية، والثالثة للإستراتيجيات والحوكمة؛ حيث تقوم على رسم الإستراتيجيات واقتراح التشريعات بشكل توافقي مع الأطراف ذوي العلاقة كافة وهذه الهيئة برئاسة رئيس، وعضوية ثلاثة تنفيذيين حكوميين، واثنين من قطاع مؤسسات المجتمع المدني وخاصة النقابات، وهم جزء من مجلس إدارة الهيئة الخمسة.
وفيما يعني التدرج بنسبة التعيينات عن طريق الإعلان المفتوح، فهذا أمر منطقي إلى حدّ كبير، لكن هذا سيشكل عبئا اجتماعيا على طبقة واسعة من المجتمع مما يعني احتمالا كبيرا للتأثير السلبي على الأمن والسلم المجتمعي عموما.
وأوضح العتوم أن إصدار نظام لإدارة الموارد البشرية يعتمد على الكفايات ويستند إلى تصنيف وتقييم الوظائف ضمن منظومة شفافة للمجاز، والعمل، والتقاعد، بما في ذلك التجديد السنوي لعقد العمل؛ فهذا أمر جدير بالاهتمام، وحيوي التطبيق إذا تم بشكل موضوعي، ومُنصف، وعادل للموظفين.
وقال العتوم إن ارتباط معهد الإدارة العامة برئيس الهيئة ليس بالحل الأمثل ليقوم المعهد بدوره المطلوب، فإنها، أعتقد جازما وحتى يقوم المعهد بدور فاعل لتطوير الموارد البشرية، فينبغي استقلاله بالكامل عن الهيئة، ويكون بقيادة مجلس إدارة من أهل العلم والمعرفة، ومن ممثلين عن الوزارات والدوائر العامة.
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أكد لـ"الغد" خلال مقابلة الأسبوع الماضي أن الدور الجديد للديوان، ضمن إستراتيجية الموارد البشرية، سيركز على إحداث تحول جذري بالانتقال نحو الدور المرتبط برسم السياسات والتنظيم والرقابة، والانسحاب من بعض الأعمال والإجراءات التنفيذية المباشرة، من خلال إعطاء مجال للدوائر الحكومية للإعلان عن وظائفها واستقبال الطلبات، ويكون دور الديوان بالدرجة الرئيسة مرتبطا بتقديم الإسناد الفني للدوائر.
وحول عوائق التعيين بين أن ذلك ارتبط بصدور قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات في ضوء جائحة كورونا، وبالتالي لم نتمكن من تحقيق النسبة المستهدفة وهي 40 بالمائة بل بلغت 12 في المائة، وبالتالي جاء قرار مجلس الوزراء الجديد ليؤكد على استكمال هذه النسبة بصدور جدول تشكيلات 2023، وترتفع بواقع 15 بالمائة عام 2024، وكذلك الحال بالنسبة لعام 2025 تصبح 55 بالمائة.. وهكذا.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها مؤخرا على إنشاء (هيئة الخدمة والإدارة العامة) لتحل محل (ديوان الخدمة المدنية) الذي سينتهي عمله بنهاية العام الحالي.
وسيتم إيقاف طلبات التعيين الجديدة الواردة إلى ديوان الخدمة المدنية كلياً اعتباراً من تاريخ 30 - 11 - 2023، وسيتم توزيع مخزون ديوان الخدمة من طلبات التعيين بشكل قطاعي بما يتفق مع لامركزية التعيين خاصة بين قطاعي التربية والتعليم والصحة بحيث تتولى الهيئة المستحدثة ما يتبقى منه بعد ذلك.



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