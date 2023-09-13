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الوطني للمناهج: لغتي العربية- الصف الـ7 القطفة الرابعة (4/4)

9/13/2023 11:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. ذوقان عبيدات







هذه آخر مقالة تتعلق بالكتب الجديدة التي أصدرها المركز الوطني لتطوير المناهج هذا العام، وستعقبها مقالة أخرى، تتناول المشتركات بين الكتب للتعرف على فلسفتها ومدى تقدمها، وملاءمتها لمعايير الإطار العام للمناهج مثل: جذب الطلبة لحب اللغة، وارتباطها بحاجات الطلبة والمجتمع.
(1)
وصف الكتاب:
كالعادة، اشتمل الكتاب على مقدمة وخمس وحدات، في كل وحدة خمسة دروس، تناولت الوحدات الموضوعات الآتية:
- "أتحمل مسؤوليتي": وهي وحدة دينية إسلامية.
- "وطني الأجمل".
- "على درب العلماء": تناولت زويل، وابن سينا وغيرهما.
- "الرياضة حياة".
- "من أدبنا القديم".
احتوت المقدمة على ما يأتي:
انبثق الكتاب وغيره من قيمنا الإسلامية والوطنية الراسخة، وانسجامها مع موروثنا الثقافي، ومراعاتها لفلسفة التربية وخصوصية المجتمع الأردني. كما اشتملت على عبارات مثل "إن الدروس ارتبطت بحياة الطلبة وواقعهم، ومهارات القرن الحادي والعشرين، والقضايا والمفاهيم العابرة للمواد"، وليس في المقدمة إشارة للإطار العام للمناهج، وحددت محاور اللغة الخمسة وهي: الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، والبناء اللغوي.
(2)
ملاحظات تفصيلية:
أولًا- احتوى الكتاب على اهتمامات: الوصف، والرياضة، وحيدر محمود، وزويل، ولطائف أدبية. كما احتوت الوحدة الأولى موضوع المسؤولية، وقدمت له بآية قرآنية تشير إلى المسؤولية: "وسترَدُّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئّكم بما كنتم تعملون"، وفي هذا وضوح تام بأنهم يتحدثون عن المسؤولية في الآخرة، وليست المسؤولية الدنيوية، والمنطقية والقانونية، فأجّل الكتاب المساءلة إلى يوم القيامة.
طبعًا لا نتحدث في الدين؛ إنما في المسؤولية الحياتية التي تفيدنا خلال حياتنا إلى جانب المسؤولية، أما المسؤولية الدينية، فهي في المساءلة القانونية، والمحاسبة، والسلوكات اليومية، والالتزام الأخلاقي والأدبي والنزاهة ومكافحة الفساد. ولم يذكر الكتاب أي كلمة عن النزاهة والفساد، واستمر الحديث عن المسؤولية في الحياة الأخرى، بحيث احتوت الوحدة نفسها على عشرين نصّا دينيّا ما بين آية كريمة، وحديث نبوي شريف.
وتحت عنوان: من صور المسؤولية ص (12) على خمس "صور" من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وهي جميع الصور التي اشتمل عليها العنوان، بحيث لم يرجع المؤلفون والمؤلفات إلى أي نص قانوني، أو مثل شعبي يعكس حياة الطلبة التي قالوا "إنهم يستلهمون نصوصهم منها".
ولكي أطمئن أي قناص، فأنا أصف ولا أعترض، فمن يجرؤ على الاعتراض على عمل حكومي يقوده تربويون محنّكون مدوّرون، بخاصة وأننا نقترب من تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية؟
وفي تعريف المسؤولية ص (20)؛ المسؤولية واجب "مقدس"، امتثالا لقول رسولنا الكريم "كلكم راعٍ". قدم الكتاب ص (13) مفهوما للمسؤولية في الإسلام، تتعلق بمسؤولية الفرد عن عقيدته، وعبادته، وعلمه، وعمله. أكرر؛ إنني أصف فقط ما في الكتاب، وليس لي رأي هنا.
طبعا، قدم الكتاب أمثلة على مسؤولية مدنية لـ: معلم، وطالب، وشاب، وطلبوا كتابة فقرة عن كل منهم، لكن المسؤولية المحور لم تكن هذه.
ثانيًا- "أبدع" الكتاب في تحديد مظاهر فدوى طوقان بأخيها إبراهيم ص (9)، وذلك بتحضير المائدة له في أوقات وجباته، وتنظيف الأرض، وترتيب غرفته، وتهيئة الماء الساخن له كل صباح، ومرافقته إلى العمل، ولا أدري لماذا، ربما للخوف عليه من المرض، بل وطلب المؤلفون والمؤلفات من الطلبة، تصنيف مظاهر عناية فدوى بأخيها إبراهيم في عمود خاص. وتصنيف مظاهر خوفها عليه في عمودٍ ثانٍ، ولم يكتفوا بهذا، بل وضعوا عمودًا ثالثًا، يبدع فيه الطلبة حول مظاهر خدمة أخرى، لم ترد في النص.
هنيئا لك يا إبراهيمُ بالتطوير التربوي، وهنيئًا لك بالمؤلفين، وهنيئا بالمركز الوطني للمناهج.
وأقترح على الدولة توزيع أوسمة لنضالهم في استعادة حقوق "سي السيد".
"مين قدّك يا إبراهيم؟"
وأخيرًا؛ أنصفك التطوير يا إبراهيم.
ثالثًا- وفي الوحدة الثانية المعنونة؛ "وطني الأجمل"، قدّم المؤلفون بيت شعر لابن الرومي "ولي وطن آليت ألا أبيعه"، ما يشير إلى اختلاف المضمون عن "وطني الأجمل"، وطلبت الوحدة وصف البترا، وقصيدة حيدر محمود الرائعة عن عمان- وليس الوطن-، وقدمت نصّا عن "اللام " القمرية و"اللام الشمسية"، وليس لهما علاقة بالوطن، ثم نصّا عن جمال اليمن.
أمّا الأمثلة، فليس فيها ما يشير إلى: وطن؛ نادٍ صيفي، القاضية، مؤتمر التطوير، إنشاء جيل متسامح، ما كل ما يتمنى المرء يدركه... إلخ، ويبدو أنهم اكتفوا بجدائل عمان، وبذلك لا يوجد نصّ عن الأردن وجماله، فحين يكون العنوان "وطني الأجمل"، فمن حق أي طالب أن نحدثه عن الأردن.
أما الوحدة الثالثة، فعنوانها: "على درب العلماء"، قدم للوحدة بشعر للإمام علي "العلم زين فكن للعلم مكتسبا"، ثم بدأ بنص "استمتِع" عن ابن سينا، ثم بِشعر للإمام الشافعي، وعرض نشاطًا لوصف شخصية، وعرض شخصيتين: العلَم ناصر الدين الأسد، واللاعب محمد صلاح، وطلب من الطالب أن يحدد مَن المألوف؟ طبعًا الجواب واضح، فالطلبة يعرفون اللاعب الموهوب محمد صلاح، ولا يعرفون ناصر الدين الأسد العالِم، فأي ربط جائر هذا؟
كانت المقارنة عادلة لو كانت بين أديب وفنان، وليس بين أديب ولاعب رياضي مشهور، وكان بالإمكان أن يتحدثوا عن محمد صلاح، في الوحدة الرابعة الخاصة بالرياضة، لكنها العشوائية التي نعمل بموجبها، ثم قدموا نصّا لأحمد زويل - يبدو سيرة ذاتية عن نجاحه - وخُتِمت الوحدة بلطائف أدبية عن فصاحة العرب.
احتوى الكتاب على عشر صور، منها سيدتان، بما يعكس تجاهلًا واضحًا لدور المرأة التي لم يقدموا لها أي نص أيضًا، وذكرت المرأة في أمثلة هامشية مثل:
- "أصبحت يا سلمى مثل ملامح جدتك"، ص (70).
- "السيدتان تعِدّان وجبات"، ص (70).
- "أصبحتِ تحفظين العهد"، ص (68).
- وفي الأفعال الخمسة، ورد نصّ عن أمي وأختي، تحضران ما يلزم لاستقبال مهنئي نجاح التوجيهي، فقد "كنت وأخي" من المتفوقين، ثم نص عن أبي وجدي ينظمان مسابقة ثقافية.
إذن: الوحدة الثالثة، أهملت أي دور للمرأة الأديبة والناجحة، لا إنجازا ولا ذكرا غير الإعداد لاستقبال المهنئين بنجاح خالد وسيف. ويلاحظ أن معظم الأمثلة النحوية، خلت من مفاهيم أساسية دعا إليها الإطار العام.
أما الوحدة الرابعة، فكانت بعنوان "الرياضة حياة"؛ ولا شك أنه الموضوع الأكثر ارتباطًا باهتمامات الطلبة، وقدموا للوحدة كالعادة استنادًا على تراثنا بقول سيدنا عمر "علّموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل".
كان نصّ الاستماع عن لاعب برازيلي، ثم نص عن التعليق الرياضي، ثم نص طويل جدا عن الرياضة والمجتمع، ليس فيه ما يشير إلى دور الرياضة في المجتمع، أو العنف في الرياضة، أو الدور التربوي للرياضة، وسبل مواجهة العنف، وشغب الملاعب، بالرغم من الحديث عن أخلاق اللاعب. ثم نص حواري مفتعل بين "ابن" "وأخته"، ذكرت فيه أسماء لا ينساها التاريخ كآمنة بنت وهب، وعائشة بنت الشاطئ، وذكروا فيه أسماء الحسين، والملك عبدالله دون أي هدف، ومضمون؛ لأنهم يتحدثون عن همزة الوصل.
ثم قدموا نصّا "أوصانا الله بالإحسان إلى الوالدين"، ثم نصّ عن استعداد فريق كرة قدم لمباراة، ونصّ عن استقدام الكفايات الشبابية واستقبالهم بروح داعمة دون أي معنى، ومن أين نستقدمهم، ولماذا؟
قد لا تصدقون ما أكتب، ولكني أشير إلى ص (93)، واختتمت النصوص بنصيحة رجل لابنه عن المعاملة بالحسنى. ومن اللافت للنظر، أن كل الفرق الرياضية، وصورها كانت للرياضة الرجالية فقط. لا أعرف سرّ خصومة الكتاب بجميع وحداته للمرأة، مع أنه من تأليف أربع سيدات ورجل واحد، ورئيس ذكر.
جرى ذكر الرياضة للمرأة ص (68)، بنشاط "ابحث عن لاعبات أردنيات حققن إنجازات"، وصورة للاعبة ص (76) مع لاعبين، وص (94) جملة "كان إشراك اللاعبات الأردنيات مهما"، يعني نسبة الحديث عن رياضة المرأة أقل من 5 %؜، مما ذكر عن رياضة الذكور.
ولعل المفارقة الكبرى، هي في حصاد الوحدة الذي خلا من أي كلمة أو قيمة أو ذكر للرياضة. أليس ذلك عجيبا؟
- أما الوحدة الخامسة، فكانت بعنوان "من أدبنا القديم". قدم الكتاب لهذه الوحدة ببيت شعر لحاتم الطائي عن قِرى الضيف "وإنّي لأقري الضيف قبل سؤاله.. وأطعن قدمًا والأسنّة ترعُف"، ولا أدري ماذا نقول للطلبة عن "الطعن" و"رعف الرماح"؟ وماذا يعني ذلك لهم؟ وهل هو سلوك إيجابي أم لا؟ ثم يستمع الطلبة لقصة عن حاتم الطائي. سأل الكتاب الطلبة عن اسم أم حاتم، والقسَم الذي اقتطعه على نفسه، وكيف ذبح فرسه لإطعام الضيف دون أن يطلب تقويم سلوك حاتم الذي ذبح فرسه، وهي آلته الحربية، وبقي دونها، وماذا سيحدث له لو اعتدى عليه أحد، كما سألوا الطلبة: كيف قام حاتم وزوجته بتلهية أطفالهما؛ ليناموا دون طعام، والأنكى من ذلك، أطعم الفرس كلها للمرأة وأولادها، وحرَم أطفاله منها فناموا جوعا.
ثم قدّموا قصيدة قيمية لعنترة بن شداد، تتحدث عن عدم الحقد، خاصة عند المسؤولين؛ لتنتهي القصيدة إلى الحرب والمعارك والأسنّة، والقصب الهندية، والضرب والطعن، وغير ذلك مما لا يعني شيئا عند الطلبة، أو - على الأقل- يوجههم نحو ثقافة القتال، وحل المشكلات بطرق الطعن، والقتل وغير ذلك من مصطلحات شبه "داعشية". وأكثر من ذلك، فإن قوم عنترة يلومون سواده، ويذكرهم بأن لونه الأسود، هو نسبه يوم النزال، أي قيم وأي تمييز عنصري هذا؟ وبالمناسبة خلت الوحدة من أي أدب نسائي، أو أي دور ولو هامشي لامرأة.
(3)
هذه أبرز محتويات الكتاب، فما الاستنتاجات التي يمكن الحصول عليها؟ بكل رضا أقول:
- مال المؤلفون والمؤلفات إلى السهولة، فأخذوا نصوصًا جاهزة، لا من أجل ذاتها، بل خدمة لأغراض النحو، وهذه سِمة كل الكتب.
- مال المؤلفون والمؤلفات، إلى الحلول السهلة والسطحية، فالمساءلة تكون في الحياة الأخرى.
- غاب أي غزل عن الكتاب حتى رائعة عنترة: فوددت تقبيل الرماح لأنها.. لمعت كبارق ثغرك المتبسّم".
- بخلوا بها كما لم تفعل الكتب القديمة.
- يرى المركز الوطني أنه أحدث اختراقًا في مفاهيم تدريس اللغة.
- وأرى أنه أعادنا بقوة إلى ما رفضناه في الكتب القديمة.
- لن ننجح في جذب الطلبة إلى اللغة، ما دمنا أسرى مسلّمات تعشش في عقول أنصار اللغة ومختصيها.
وستخصص مقالة مقبلة عن مظاهر ارتداد كتب اللغة العربية التي غاب عنها: عرار وناصر الدين الأسد ومحمود السمرة وراشد عيسى.
ملاحظة مهمّة جدّا
هذا الكتاب مر على اللجان والمجالس الآتية:
- لجنة من خبراء اللغة.
- المجلس التنفيذي برئاسة مديرة المركز.
- المجلس الأعلى للمناهج برئاسة معالي رئيسه.
- لجنة الإنسانيات في مجلس التربية.
- مجلس التربية برئاسة معالي وزير التربية.
* لو تفضّل أحدهم بتصفّح الكتاب، هل سيوافق عليه؟ لكنها طريقة الدولة في اختيار مجالسها.
* أطالب بحلّ سريع جدّا لحماية الطلبة من هذا الكتاب.



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