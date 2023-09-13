إدارة الأزمات تكشف لـالغد موعد التمرين درب الأمان 3 .. ومحافظة لا عطلة للمدارس أثناء التمرين
التاريخ
9/13/2023 11:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عماد العجلوني
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة في تصريح لـ"الغد" بأنه لن تكون هناك أي عطلة في المدارس تزامنا مع تنفيذ التمرين الوطني "درب الأمان 3".
حيث سيحاكي هذا التمرين وقوع زلزال في الأردن، يتضمن إخلاء منشآت حيوية بينها عشرات المدارس إضافة إلى كيفية استقبال المساعدات.
من جانبه أوضح مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز، أحمد النعيمات في تصريح لـ"الغد" بأن موعد تنفيذ التمرين سيكون في الفترة ما بين 15-20 أيلول الحالي.
ولفت بأنه سيستمر التمرين ما بين 3-4 أيام سيتم خلالها اختبار الاستجابة للفرق كاملة في الميدان.
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