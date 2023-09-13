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إدارة الأزمات تكشف لـالغد موعد التمرين درب الأمان 3 .. ومحافظة لا عطلة للمدارس أثناء التمرين

9/13/2023 11:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عماد العجلوني






أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة في تصريح لـ"الغد" بأنه لن تكون هناك أي عطلة في المدارس تزامنا مع تنفيذ التمرين الوطني "درب الأمان 3".

حيث سيحاكي هذا التمرين وقوع زلزال في الأردن، يتضمن إخلاء منشآت حيوية بينها عشرات المدارس إضافة إلى كيفية استقبال المساعدات.

من جانبه أوضح مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز، أحمد النعيمات في تصريح لـ"الغد" بأن موعد تنفيذ التمرين سيكون في الفترة ما بين 15-20 أيلول الحالي.

ولفت بأنه سيستمر التمرين ما بين 3-4 أيام سيتم خلالها اختبار الاستجابة للفرق كاملة في الميدان.





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