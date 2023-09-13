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نمروقة: الإرادة السياسية تولي حقوق الإنسان جل الرعاية والاهتمام

9/13/2023 11:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، على أن الإرادة السياسية الأردنية متمثلة بجلالة الملك وولي العهد تولي ملف حقوق الإنسان جل الرعاية والاهتمام، والتوجيهات الملكية تحث الحكومة على إيلاء الملف اهتماما خاصا انسجاما مع المبدأ الراسخ "الإنسان أغلى ما نملك".
جاء ذلك، خلال فعاليات الملتقى الوطني الذي حمل عنوان "الاستعراض الدوري الشامل وأثره على حقوق الإنسان في الأردن"، برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وبتنظيم من مركز الحياة راصد، والذي أقيم في فندق موفينبيك عمّان.
وبينت نمروقة أن أكثر من إنجاز للحكومة الأردنية يثبت أنها تسير في طريق تعزيز حالة حقوق الانسان في الأردن وتطويرها، أهمها الانتقال إلى مرحلة التنفيذ لمشروع التحديث الشامل، الذي يسهم في تعزيز حقوق الانسان من جميع جوانبها فهو يعزز المشاركة الحزبية والسياسية ويتطلب مستهدفات تحسن الواقع الاقتصادي والخدماتي.
وأنجزت الحكومة في هذا الصدد كما أضافت، تشريعات مهمة، كقانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية ونظام الأنشطة الحزبية الطلابية وقانون الشركات واستحداث وزارة الاستمثار والسير الى تحسين الخدمات وأتمتتها، وتعديلات على قانون حقوق الطفل وتعديل تشريعات تعزز دور المرأة.
وشددت على أن تطوير حالة حقوق الانسان اهتمام يومي، وتعمل الحكومة حاليا على ربط الحماية الاجتماعية بما يقدم خدمات أفضل للفئات المستهدفة، وقامت بتوجيه وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، وإيمانا من الحكومة لأهمية ذلك قامت وما تزال بمتابعة مستمرة لـ 149 توصية التي قدمها مجلس حقوق الإنسان في جينيف للحكومة الأردنية.
وخلال جلسة "دور مجلس الأمة في تعزيز حالة الحريات وحقوق الانسان في الأردن" التي عقدت خلال المتلقى، أكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب النائب بسام الفايز، على الحاجة إلى تكاتف مستمر بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني لخدمة حالة حقوق الانسان، مشيرا الى أن مجلس النواب ولجنة الحريات بشكل خاص تعمل بشكل أساسي على متابعة ملفات حقوق الانسان وتمارس دورها التشريعي والرقابي، وتحرص على أن تحافظ القوانين على متطلبات حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، خاضت اللجنة بحسب ما أشار اليه دور كبير في الرقابة وطالبت بعقد اجتماعات شهرية مع مؤسسات المجتمع المدني للاضطلاع على ما يتم رصده من انتهاكات واقعة على حقوق الانسان، وكان للجنة دور في مراقبة السجون لذلك طالبت بالعفو العام لما لمسته من حالة الاكتظاظ المبالغ فيها في السجون.
ناهيك عن اطلاق اللجنة قبل ثلاثة أشهر خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، وقال: "اليوم نعيش حالة تحديث شامل نجاحها الحفاظ على الحريات وحقوق الانسان، هذا يستدعي انه مطلوب من الجميع دور وطني وتكاتف الجميع، وعلى الحكومة عليها دور كبير بحيث تنفتح بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وأن تستمع الى جميع الآراء، فيدٌ واحدة لا تكفي".
واعتبر رئيس لجنة الحريات في مجلس الأعيان العين بسام التلهوني، أنه لا شك بأن الأردن قد بذل جهدا استثنائيا في تقريره السابق لحالة حقوق الانسان في الجلسة الأخيرة قبل أربعة أعوام حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، وبعض الالتزامات التي تعهد بها لم تكن سهلة، لكن المتابع لحالة حقوق الانسان يجد أن نسبة لا بأس منها من الالتزامات قد تم الوفاء بها، وجزء منها قيد التنفيذ، وبعضه لم ينفذ بعد.
لكن بالمجمل كما أضاف التلهوني، حتى الآن ما تحقق جيد وسنبقى ننظر الى المستقبل، ومن المعلوم ان الدولة الأردنية تعمل على تعزيز حالة حقوق الانسان بكافة الوسائل مع تقدير الثوابت الدينية والأعراف وفي سبيل ذلك قامت الدولة بتعديلات دستورية وقانونية بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها الأردن.
وشدد على أن رؤية الدولة مستمدة من أركان التسامح والعدالة وسيادة القانون، وجلالة الملك قال إن "الأردن ليس دولة تعسفية ولن تكون كذلك والتاريخ يشهد على ذلك"، لافتا الى أن كل ما نشهده من إنجازات لا يعني أننا لا نحتاج المزيد بدليل تقارير المنظمات الحقوقية والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
والمطلوب كما ختم "إننا عندما نعمل لا نعمل وكأننا في جزر معزولة، بل أن نكون على تكاتف وتشارك، وعلينا أن نبقى مؤمنين بأن تعزيز حقوق الانسان عامل أساسي من عوامل الإصلاح والتطور".
واعتبر مدير عام مركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر، أن حالة حقوق الانسان في الأردن أصبحت متعددة المسؤوليات وبحاجة إلى مراجعة مستمرة وتتناسب مع منظومة التحديث السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة قدمت الكثير من الإنجازات في تطوير حالة حقوق الإنسان ولا أحد يمكن أن ينكرها، لكننا اليوم بحاجة إلى مراجعة دائمة ليس تقليلا من الإنجازات بل لتطويرها، لافتا إلى أن كثيرا من المسؤولين لا يدركون أهمية تطوير هذه الحالة التي يجب أن تتوافق مع مرحلة التحديث الشامل.
ونوه الى أن الاستعراض الدوري الشامل ممارسة تهدف الى تقييم حالة حقوق ىالانسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهناك أكثر من 70 مداخلة قدمها المجتمع المدني، داعيا الحكومة لأن تكون أكثر انفتاحا مع المجتمع المدني.



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