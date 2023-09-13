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غرينفيلد: أميركا تدعم السودانيين وتستهدف المسؤولين عن ارتكاب جرائم دارفور بالعقوبات

9/13/2023 11:21:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






أكدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن بلادها تدعم الشعب السوداني في أزمته الحالية، وأن العقوبات المفروضة تستهدف الأفراد المسؤولين عن ارتكاب الفظائع والجرائم في اقليم دارفور.
وأضافت غرينفيلد في مؤتمر صحفي صوتي رقمي عبر منصة“زووم”، شاركت فيه“الغد”، أن تلك العقوبات جزء من المحاسبة“وسنواصل جهودنا لمحاسبة الآخرين أيضاً”.
وشددت على أن فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم حمدان دقلو، مؤخرا، يأتي بسبب ارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي، ولكن ذلك“لا يعني بالضرورة الانحياز إلى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان”.
وأوضحت، أن بلادها تدعم الشعب السوداني وتنحاز إليه فقط، وليس إلى شخصيات أو كيانات، مجددة التأكيد على أنه لا حل عسكريا للنزاع المسلح في السودان، داعية طرفي الحرب لوضع حد لسفك الدماء.
وتطرقت غرينفيلد في المؤتمر إلى رحلتها الأخيرة إلى حدود تشاد والسودان، اذ أعلنت عن تقديم 163 مليون دولار مساعدات أميركية جديدة للسودانيين، وعن فحوى العقوبات الجديدة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع في اقليم دارفور.
وذكرت غرينفيلد، أن المساعدات تشمل 103 ملايين دولار عبر مكتب السكان واللاجئين والهجرة، و60 مليون دولار عبر مكتب المساعدات الإنسانية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليصل حجم المساعدات الإنسانية الأميركية للاستجابة الطارئة لما يحصل في السودان إلى 710 ملايين دولار العام الحالي.
وشددت على الغرض من توجهها للمنطقة، ألا وهو تحديد الاحتياجات الإنسانية والاجتماع باللاجئين السودانيين والاستماع مباشرة لما شهدوا عليه وعايشوه، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع.
وبشأن فرض عقوبات جديدة، أفادت غرينفيلد، بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، كان واضحاً في تصريحاته، اذ أن لديه معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفه“سنأخذ تلك المعلومات ونمضي قدما، لذلك نواصل المراجعات باستمرار في ظل المعلومات التي نتأكد منها”.
وأوضحت أن زيارتها الأخيرة إلى حدود تشاد والسودان، هدفت لكشف الأوضاع السيئة التي يتعرض لها النازحون جراء النزاع في السودان، موضحة“أن الولايات المتحدة، أكبر مانح منفرد للاستجابة الطارئة لما يحصل في السودان”.
ونوهت بأن أكثر من 24.7 مليون سوداني بحاجة للمساعدات، بمن فيهم 3.6 ملايين نزحوا مؤخراً في الداخل السوداني، لافتة الى وجود أكثر من مليون لاجئ سوداني ولاجئين آخرين كانوا في السودان، لكنهم فروا جراء الصراع، إلى دول في المنطقة، بخاصة مع تجدد الأعمال العدائية في السودان منتصف نيسان (إبريل) الماضي، وهم بحاجة للمساعدات الإنسانية بشكل طارئ.



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