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تحييد التهديد من طهران أولوية

9/13/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم






بقلم: مئير بن شباط

في خطاب غير عادي نشرت مضمونه أيضا منظومة الإعلام الوطني في ديوان رئيس الوزراء، هدد رئيس الموساد، بأن إسرائيل ستجبي من الإيرانيين ثمنا "في عمق ايران، في قلب طهران"، على المس بإسرائيلي أو يهودي أو على إدخال أسلحة إيرانية الى أراضي إسرائيل. لقد أوضح برنياع أن الثمن سيجبى من كل المستويات التي تشارك في أعمال كهذه، سواء نفذتها أجهزة إيران أم بواسطة فروعها ووكلائها على أنواعهم.
في تناوله لخطر النووي العسكري، كرر برنياع تصريحه في الماضي: "لا يمكننا أن نسمح أن يكون لإيران سلاحا نوويا أبدا". وأضاف: "نحن لا نجلس مكتوفي اليدين".
يبدو أن رئيس الموساد، قد تعجل في أقواله. كلماته تليت عن نص مكتوب، وخطابه، كما أسلفنا، نشر بتوسع.
بكلماته وإن كان فصل أوتار الكرامة والعزة الوطنية، والتي تحتاج إلى تعزيز في هذا الوقت، لكن لا يمكن الافتراض، أن برنياع وجه أقواله بالذات إلى الإسرائيليين. فالمشاعر الإسرائيلية تفضل اقوالا أقل وأفعالا أكثر وتتحفظ من أسلوب التهديدات المضخمة السائدة بقدر أكبر لدى أعدائنا في طهران، في بيروت أو في غزة.
حتى لو كان في الأقوال جواب ضمني على النقد لسياسة الاحتواء لأعمال حزب الله وخصوم آخرين – فان الجمهور يبقى يفضل أن نتحدث بالأفعال وليس بالأقوال.
إن تهديدات برنياع ليست واجبة تجاه إيران أيضا. فهي واعية جيدا لأفعالها وللمخاطر فيها، ستعرف كي تربط بينها وبين الرد الإسرائيلي حين يأتي.
إذا كان هناك شك بهذا الشأن، فثمة طرق عديدة سيكون ممكنا من خلالها إطلاق التلميحات بعد الفعل، لتوضح العلاقة بين العمل الإسرائيلي والفعل الإيراني.
من ناحية إسرائيل، واشنطن هي التي يفترض ان تكون الهدف الأساس، لأقوال رئيس الموساد.
إدارة بايدن، التي سعت إلى إبقاء المشكلة الإيرانية في الظل وإبعاد خطر المواجهة العسكرية معها، ترى اليوم بشكل ملموس نتائج سياستها: ثقة ذاتية متزايدة من جانب ايران، وفي أعقابها أعمال استفزازية في مجال النووي، مساعدة لروسيا بالمسيرات في قتالها في أوكرانيا والزيادة الكبيرة لمساعي الإرهاب في أرجاء العالم، انطلاقا من الإحساس بأنها لن تدفع لقاء ذلك ثمنا حقيقيا.
التخوف الأميركي من تورط عسكري في الشرق الأوسط، يشكل أساسا مهما في سياسة اللجم لدى إدارة بايدن تجاه ايران، من شأنه أن يؤدي في نهاية الأمر إلى النتيجة المعاكسة: اشتعال إقليمي كنتيجة لآلية عمل ورد فعل لا يمكن للولايات المتحدة أن تقف جانبا إزاءه.
إن خطاب رئيس الموساد، قبل بضعة أيام من وصول رئيس الوزراء إلى لقاء مع بايدن وإلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة يشكل إعدادا جيدا لهذين الحدثين. لاعتبارات مفهومة لم يوجه برنياع الاتهام تجاه الصديقة في واشنطن، لكن حسب المثل الشعبي – فإنه "صرخ إلى الشجرة كي يسمع الجمل".
أقوال إسرائيلية ثاقبة في مسألة إيران وإن كانت في آذان رجال الإدارة إياهم الذين يعملون اليوم على التطبيع بين إسرائيل والسعودية، إلا أنها ستعكس أيضا بأمانة الواقع الذي نشأ برعايتها، وستوضح سلم أولويات إسرائيل: تحييد التهديد الوجودي المحدق من جانب إيران يسبق حتى التطبيع مع السعودية.



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