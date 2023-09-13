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قرار واحد فقط أمام المحكمة العليا.. إلغاء قانون ذريعة المعقولية

9/13/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: تسفي برئيل

توجد لعبة مقامرة مدهشة تجري مؤخرا، وقد وصلت إلى الذروة قبل افتتاح "محاكمة القرن" أول من أمس في المحكمة العليا. ماذا يمكن أن يكون موقف كل قاض. ماذا سيحدث إذا وافقت المحكمة العليا على التماس إلغاء قانون "إلغاء ذريعة المعقولية؟ أي من أعضاء الكنيست في الائتلاف سيتبنون بشكل كامل قرار الحكم وأي أعضاء يقومون الآن بإعداد برميل الوقود من أجل إشعال احتجاج اليمين والحكومة؟.
أول من أمس، كانت هذه هي الأسئلة المهمة والمشروعة، لكن فيها ما يمكن ليس فقط أن يدل على توقع مؤكد لحدوث الانفجار، بل بالاساس على تحطم المبدأ الحديدي في الديمقراطية وهو أن قرارات المحكمة هي "قدس الأقداس"، ومحظور أن تكون هناك أي طريقة لتجاوزها أو حتى فقط تبني الأجزاء الجديرة بالأكل ورمي الباقي. "ماذا سيحدث لو..."، هذا سؤال أجيب عليه بالكامل من قبل أعضاء عصابة الإجرام، الذين أوضحوا في معظمهم أن "الكنيست لا يمكنه الموافقة على سحقها بخضوع". أي إنهم هم الذين سيقومون بسحق المحكمة وليس العكس. هذا هو المسدس الموضوع الآن أمام الـ 15 قاض في المحكمة العليا والذي يهدد حياة السلطة القضائية. ولكن من الخطأ المصيري التفكير بأن الأمر يتعلق فقط بصراع شديد بين الكنيست والمحكمة على جوهر مبدأ فصل السلطات.
أمام المحكمة العليا توجد الآن معضلة يصعب تحملها. إذا رفض قضاة المحكمة الالتماس وقاموا بشرعنة إلغاء ذريعة المعقولية، فربما يجد هذا القانون نفسه من دون دولة يمكن تطبيقه فيها. لا يوجد أمامنا إلا تخيل تأثيرات هذا القرار. حكم احتجاج الجمهور والأضرار الكبيرة التي ستلحق بالاقتصاد وبالمكانة الدولية للدولة ومواطنيها والشلل في جهاز التعليم وجهاز الصحة وتدمير الخدمة العسكرية. أمام تهديد أعضاء كنيست، بأنهم لن يوافقوا على أن تتجاهلهم المحكمة العليا، سيقف تهديد الجمهور الذي سيوضح لهم بأنهم لم يعودوا يمثلونهم. علاقة المحكمة العليا بالقانون ستحوله الى تمرين نظري، يبدو أنه سيحافظ على كرامة الكنيست، ويمنح المحكمة وقتا إضافيا للنجاة من الذين يريدون قتلها. ولكن إضافة إلى ذلك، سيثبت أن الذين انتقدوها قالوا الحقيقة وهي أن جهاز القضاء مقطوع عن الجمهور.
الآن الحديث لا يدور عن خطر نظري فقط، لأنه عندما ستتم إزالة السور الواقي الذي يوجد للجمهور ممن يجلس في الكنيست وفي الحكومة، وعندما ينهار الامن الاقتصادي والشخصي للمواطن – الذي تلتزم به الدولة – فإنه مرة أخرى لن يكون للمواطن أي التزام بتطبيق العقد الذي تم خرقه بقدم فظة. ليست مكانة الكنيست وصلاحيته في وضع بنود العقد الوطني الجديد هي التي تتم مناقشتها الآن في المحكمة العليا، بل استعداد الجمهور لمناقشة تغيير شروط العقد.
موافقة الكنيست على التقاضي في المحكمة العليا هي أمر مضلل، حيث إنه يمكن أن يعتقد الشخص بأنه ما تزال هناك احتمالية معقولة لمواصلة تطبيق العقد القديم الذي خدم الدولة 75 سنة. ولكن عندما يحتج الطرف الأول، مجرمو الانقلاب، على مجرد صلاحية المحكمة العليا في لعب دور المحكم، فان الطرف الثاني يدرك أنه حتى لو لم تقم المحكمة العليا بإلغاء قانون إلغاء ذريعة المعقولية لن يكون لديه سوى قطعة من الورق التي يمكن أن يصنع منها شيئا جميلا، ودولة لم يعد بإمكانها أن تشكل إطارا آمنا لمواطنيها.
من هنا، فإنه أمام المحكمة لا توجد معضلة حقا. هي لا يمكنها وغير مخولة بتربيع الدائرة. يجب عليها التقرير بشكل قاطع أنها تقوم بإلغاء ذريعة المعقولية، وأنها لن تجري عليه تشريحا في محاولة لإرضاء أي طرف. ليس لذلك تم اعداد دورها في هذا الوقت الخطير. كل التعرجات والتفاهمات والتنازلات كان يمكن لمجرمي الانقلاب القيام بها قبل النقاش القانوني، ويمكنهم القيام بها بعده. كل المسؤولية ملقاة على عاتق القضاة، ومحظور على المحكمة العليا، حتى لو بنية حسنة أو حتى من أجل الإبقاء على وجودها، أن تكون شريكة في الجريمة التي ينوي الكنيست ارتكابها ضد مواطني الدولة.



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