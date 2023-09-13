Thursday, 14 September 2023 07:48 GMT

شروط الزيارة للسجناء الأمنيين لن تتغير

9/13/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






من ايتمار آيخنر وآخرون:

"في ختام بحث للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي علم أنه حتى بحث إضافي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لن تطرأ تغييرات على شروط زيارات السجناء الأمنيين"، هذا هو البيان الذي نشر أول من أمس في ختام جلسة الكابينت والتي في أثنائها اصطدم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومع المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا.
بعد أن حذرت كل محافل الأمن من آثار الخطوة وبخاصة في الفترة الحساسة من التهديدات الأمنية وفي اثناء الأعياد، أوضح نتنياهو في بداية الأسبوع أن الكلمة الأخيرة في الموضوع ستكون له وللكابينت فقط.
غير أنه في جلسة الكابينت التي انعقدت أول من أمس، أصر بن غفير على أن صلاحيات القرار في يديه.
في المقابل، قالت المستشارة القانونية في المداولات: "إن صلاحيات القرار بوضع قيود على السجناء الأمنيين تعود إلى الكابينت".
غضب بن غفير وقال لها: "هذه مشورة وأنت مستشارة. أنت لا تقررين".
وهنا انتقل بن غفير لمهاجمة نتنياهو مباشرة: "يا رئيس الوزراء، كف عن المعاذير. إذا كنت لا تعتزم تنفيذ السياسة التي وعدتنا بها فتعال وقل هذا. كل الوقت "بعد الأعياد" و "بعد الأعياد" يوجد أيضا حانوكا. حانت اللحظة لأن نحسم. حتى بعد الأعياد ستقول المحافل المهنية: "إن هذا ليس الوقت المناسب. دوما هذا ليس الوقت المناسب والمخيم الصيفي يستمر". انتبهوا للمعطيات: قسم كبير من أحداث (المقاومة)، ينفذها أناس زاروا السجناء. يوجد لنا 449 ممن زاروا السجن وبعدها نفذوا عمليات أو محاولات عمليات وأضافوا لهذا (مقاومين) سجناء كرروا اعمال (المقاومة) بعد أن تحرروا. هذا يعني أنه لا يوجد أي ردع في السجن الإسرائيلي. يا رئيس الوزراء وعدت شعب إسرائيل ألا تنثني امام (المقاومين)، والذين هم في السجون ووعدتني بتنفيذ السياسة".
غير أنه رغم هذه الاقوال القاسية حسم نتنياهو: "سنبحث في هذا بعد الأعياد".
في أعقاب قرار الكابينت علم أول من أمس، من كتلة قوة يهودية انها تعتزم عقد جلسة خاصة (صباح أمس) للبحث في خطواتها، في أعقاب رد طلب بن غفير.
بشكل استثنائي أعربت ممثلة مصلحة السجون الفريق سجون كيتي بيري عن الموقف الرسمي للمصلحة في الكابينت وعارضت مطالبة الوزير بن غفير المسؤول عنها. وفي مصلحة السجون يعتقدون أن خطة بن غفير ستؤدي الى تصعيد في أوساط السجناء الأمنيين. حقيقة أن المأمورة بيري أبلغت حتى قبل شهرين بن غفير أنها ستنهي مهام منصبها في كانون الثاني (يناير) المقبل، وليس لها رغبة في أن تحصل على سنة رابعة، وألقت بذلك مهام منصبها في وجه الوزير المسؤول.



MENAFN13092023000072011014ID1107064988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث