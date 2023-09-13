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رئيس الموساد محبط ليس فقط من إيران

9/13/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: يوسي ميلمان

تهديدات رئيس الموساد، دافيد برنياع، ضد إيران غير جديدة. هي زائدة، بالأساس رغم أنه لم يتم قول أي شيء فيها بشكل صريح، إلا أنها إشارة إلى خيبة أمل شخصية رفيعة أخرى في جهاز الأمن من سلوك الحكومة ورئيسها.
برنياع تحدث الأسبوع الحالي، في لقاء عقده معهد السياسات ضد الإرهاب في جامعة رايخمان في هرتسليا. وهو اللقاء الذي أصبح تقليدا سنويا، والذي كبار جهاز الأمن ووزراء الحكومة يعتقدون أنه من الجدير إلقاء الخطابات فيه بحيث يظهرون فيها ضليعون ولديهم رؤية استراتيجية.
برنياع قال: "إنه في العام 2023، أحبط جهازه 27 محاولة لإيران وامتداداتها للمس بأهداف إسرائيلية ويهودية خارج البلاد. وقد حذر من أن اسرائيل لن تتردد في العمل ضد كل المسؤولين". "أنا أقول من فوق هذه المنصة إن المس بأي اسرائيلي يهودي بأي طريقة، وأنا أؤكد أي طريقة، سواء ايران أو أي وكيل لها، سيؤدي إلى عملية أمام الإيرانيين الذين قاموا بإرسال الإرهابيين وأيضا أمام متخذي القرارات، بدءا بالمستوى التنفيذي وانتهاء بالقادة الذين صادقوا على العملية للوحدات الإرهابية. أنا أقصد ذلك. هذه الأثمان سيتم دفعها في عمق ايران وفي قلب طهران". بعد ذلك أكد برنياع، أنه فعليا أي عملية من هذا النوع، التي تنفذها ايران، تحصل على المصادقة من المستوى الأعلى، أي الزعيم الأعلى خامنئي. أيضا هذه الاشارة زائدة، حيث إنه يمكن أن يتم تفسيرها كتهديد على حياة الزعيم الأعلى.
في السابق أيضا، سمع برنياع تهديدات مشابهة في ظهوره في مناسبات علنية. كان من الأفضل ألا يقول هذه الأقوال لثلاثة أسباب. السبب الأول: هو أن تهديدات رئيس الموساد أو تهديدات جهة اسرائيلية رفيعة أخرى تستدعي على الفور، كشرط بافلوفي، ردودا تهديدية من إيران. والخطابات الصارخة يمكن أن تؤدي أيضا إلى تشديد الأعمال نفسها. السبب الثاني: هو أن تهديدات جهات إسرائيلية رفيعة لا تؤثر بشكل خاص على زعماء إيران، ما يؤثر عليهم وبحق ويدخلهم حالة الدفاع والإحباط هو العمليات العسكرية على الأرض، مثل إحباط خطط للمس بإسرائيليين، وهي خطط ازدادت مؤخرا في أرجاء العالم، وعمليات تخريبية تنسب للموساد ضد منشآت نووية وصواريخ في ايران.
السبب الثالث: هو أنه لا حاجة إلى الحديث. فإيران والعالم يعترفون بقدرة الاستخبارات الإسرائيلية. الموساد أظهر مرة تلو الأخرى أن أجهزة المخابرات الإيرانية والأمن في إيران، مثل حرس الثورة ووزارة المخابرات وقوة القدس، هي أجهزة مخترقة. وحسب ما نشر، فإن الموساد عمل في السنوات الأخيرة تقريبا من دون أي عائق في ايران لتنفيذ عمليات تصفية وتخريب واختطاف والتحقيق مع المختطفين.
ما كان وبحق مهم في أقوال برنياع، وبالتحديد حظي باهتمام قليل، هو تفسيره لماذا ازدادت مؤخرا الثقة بالنفس لدى ايران، ولماذا تتجرأ اكثر في محاولاتها المس بأهداف اسرائيلية ويهودية، وايضا زيادة تزويد السلاح والوسائل القتالية لحزب الله في لبنان ولحماس والجهاد الاسلامي في الضفة الغربية.
توجد لذلك أسباب عدة. فقط أحدها ذكره برنياع وهو التعاون المتزايد بين روسيا وايران، التي تزود نظام الرئيس فلادمير بوتين بالمسيرات وتقيم من أجله مصانع لإنتاجها محليا وتقوم بتدريب طواقمها. روسيا أيضا أملت في أن تبيعها إيران صواريخ بعيدة المدى، لكن حسب أقوال برنياع، فإن هذه المحاولة تم وقفها واحباطها. وهو لم يوضح كيف.
طهران تنتظر المقابل من موسكو. "الخوف هو من أن ينقل الروس لإيران ما ينقصها مثل السلاح المتقدم الذي يعرض للخطر بشكل مؤكد سلامتنا"، أكد رئيس الموساد. بعد ذلك تحدث برنياع ايضا عن خطر وجودي تتعرض له اسرائيل بسبب ذلك. ربما أشار الى أن روسيا ستزود إيران بمعدات لمشروعها النووي.
يوجد للموساد تأثير ضئيل جدا على التعاون الاستراتيجي الآخذ في التعزز بين روسيا وايران. ايضا هذا الضئيل تضرر بسبب السياسة أحادية الجانب لحكومة اسرائيل التي تؤيد روسيا وتتنكر لأوكرانيا في الحرب الدائرة بين الدولتين. موقف متوازن اكثر لاسرائيل ربما كان سيبرد تحمس الروس ويساعد ايران.
لكن فوق كل ذلك هناك أسباب لجرأة الإيرانيين وبرنياع تجنب أن يذكرها. السبب الاول: هو خطوات حكومة نتنياهو التي تضعف المجتمع الإسرائيلي وتثير لدى إيران ولدى أعداء اسرائيل الآخرون الشعور بأنها تتفكك من الداخل. السبب الثاني، الذي هو أيضا ينبع من خطوات حكومة نتنياهو هو: تدهور العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة بشكل خاص، وبينها وبين العالم الديمقراطي الليبرالي الغربي بشكل عام.
برنياع، مثل كل قادة أجهزة الامن، يعرف جيدا أن هذين السببين هما المحرك الذي يعطي الدعم للثقة بالنفس والجرأة لإيران. بكلمات أخرى، إسرائيل بقيادة نتنياهو تلقي على نفسها تهديدا وجوديا أكبر مما تفعله إيران بقيادة خامنئي.
لكن هذا لا يستطيع برنياع قوله بصفته شخصية عامة رسمية. ورغم ذلك هو كان بإمكانه أن يكون حادا أكثر في إشاراته. وكان يجب عليه وعلى قادة أجهزة الأمن الآخرين التوضيح لنتنياهو ما هي مصادر الخطر الذي تتعرض له إسرائيل. التهديد على إيران لن يغير هذا الواقع.



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