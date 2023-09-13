Thursday, 14 September 2023 07:47 GMT

هل أصبحت الدبلوماسية أثرا باليا عديم النفع من الماضي الرومانسي؟‏

9/13/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






‏‏‏بيتر إيزاكسون‏ - (فير أوبزيرفر) 22/8/2023
‏في أوقات تشهد إعادة تشكيل جيوسياسي، قد نتخيل أن تركيز العالم سينصب على نوع حل المشكلات الفوضوية الذي نربطه بفن الدبلوماسية. ولكن، يبدو أن الدبلوماسيين قد تخلوا بدلاً من ذلك عن شكلهم الفني، وأصبحوا يفضلون الاعتماد على العنف لتحديد الفائزين والخاسرين.‏

* * *
‏قليلون اليوم هم الذين قد يعترضون على الأطروحة القائلة بأننا نعيش الآن في لحظة تحول جيوسياسي تكتوني. وما تزال هذه الحركة مستمرة منذ بعض الوقت، لكنها أصبحت واضحة بشكل صادم في أعقاب قرار فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا في 24 شباط (فبراير) 2022. وبدلاً من أن يتحول الغزو الروسي غير القانوني إلى صراع محلي، فإنه سرعان ما تحول إلى شيء يصنفه الجميع تقريبًا الآن على أنه حرب بالوكالة بين روسيا والولايات المتحدة. لكنه تحول أيضًا إلى مواجهة معقدة ومتطورة قسمت العالم بأسره إلى كتلتين غير محددتين بطريقة ما: الغرب الليبرالي والجنوب العالمي.‏
جاء رد الفعل الذي حرك هذا المنطق الأعمق من الولايات المتحدة عندما قامت بحشد حلف شمال الأطلسي للدفاع عن حق أوكرانيا في الانضمام إلى التحالف العسكري الذي تختاره. وفي ظاهر الأمر، كان ينبغي أن يبدو هذا مفاجئًا لأنه بمثابة اعتراف ضمني بأن أوكرانيا كانت بالفعل عضوًا بحكم الأمر الواقع في حلف شمال الأطلسي.‏
‏في يوم الغزو القدَري المشؤوم، وصف الرئيس الأميركي ‏‏جو بايدن‏‏ "العملية العسكرية الخاصة" التي بدأتها روسيا بأنها "هجوم غير ناجم عن استفزاز وغير مبرر" على أوكرانيا، ووعد بأن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيحاسبون روسيا". وبالمثل، ‏‏أعلن‏‏ أعضاء الكونغرس الأميركي على الفور أنهم "ملتزمون بتشريع فرض أقوى العقوبات الممكنة وضوابط التصدير لشل قدرة روسيا على خوض الحرب، ومعاقبة همجيتها وإنزال نظام بوتين إلى وضع كيان منبوذ دوليًا".‏
وسرعان ما أصبح واضحًا أن حلف شمال الأطلسي كان في حالة حرب مع روسيا، لكنه وجد طريقة لاستخدام القوات الأوكرانية بسهولة لخوض المعركة على الأرض نيابة عنه. وأوضح وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ذلك عندما أوضح أن الدعم المالي والمادي واللوجستي الهائل الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا يضع نصب عينيه هدف "إضعاف" روسيا. ووعد بايدن نفسه بتحويل "‏‏الروبل الروسي إلى أنقاض‏‏" واستحضر الإطاحة ببوتين ‏‏بهذه العبارات‏‏: "بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يظل في السلطة".‏
سرعان ما فهمت دول العالم على الفور أن ما تشهده هو لحظة تاريخية كان فيها النظام العالمي على وشك أن يُعاد تعريفه. بل إن هذا أصبح أكثر وضوحًا حين تبين أنه على الرغم من ‏‏التزام‏‏ حلف شمال الأطلسي بتحقيق أهدافه في جهد قد يستمر "مهما تطلب الأمر"، كان يجري تفكيك أوكرانيا كدولة ‏‏وإخلاء سكانها‏‏ كمجتمع.‏
‏ولكن، هل يجب أن نفكر في شباط (فبراير) 2022 على أنه اللحظة التي شرع فيها كل شيء في التغير، أم أن تلك اللحظة الحرجة ظهرت حقًا قبل 30 عامًا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي؟ لقد صاغ الغرب هذه الدراما لتظهَر باعتبارها تحديًا "للنظام القائم على القواعد" المعياري الذي كان قائمًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لكن التغيير الحقيقي ربما حدث في وقت سابق عندما خضعت طريقة التعامل مع الشؤون العالمية في مراكز القوى الغربية لتغيير جذري.‏
‏كانت قصة غلاف‏‏ ‏‏"مجلة هاربر" في عدد حزيران (يونيو)، المعنونة "لماذا نحن في أوكرانيا"؟ من تأليف اثنين من المراجع البارزة في العلاقات الدولية: بنيامين شوارتز وكريستوفر لين. وكانت لكلا المؤلفَين علاقة قوية، خلال حياتهما المهنية، بمجتمع الأمن القومي في الولايات المتحدة.‏
‏في تحليلهما المفصل الذي يغطي 30 عامًا من التاريخ حتى اندلاع الأعمال العدائية في أوكرانيا العام الماضي، يشير الكاتبان إلى ظاهرة تتسم بأهمية تاريخية كبيرة: أن "الدبلوماسية العادية بين القوى العظمى، التي تميزت بالاعتراف بالمصالح المتضاربة واستيعابها -النهج الذي حدد التنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال أكثر فترات الحرب الباردة حدة- أصبحت بالية عفا عليها الزمن. كان المتوقع من روسيا هو أن ترضخ لنظام عالمي جديد أنشأته وتهيمن عليه الولايات المتحدة".‏
* * *
تعريف ‏‏قاموس الشيطان**:‏
‏الدبلوماسية العادية:‏
هي ‏أثر تاريخي قديم، تنتمي إلى فترة بدأت في العام 1815، مع انتهاء الحروب النابليونية، وانتهت في العام 1991 -اللحظة التي شعرت فيها دولة واحدة منفردة بالقدرة النهائية على الفصل في كل نوع من أنواع الصراع في جميع أنحاء العالم، وكذلك فرض أحكامها باستخدام مجموعة من الوسائل، بما فيها فرض العقوبات الاقتصادية، أو التدخل العسكري، أو العمليات السرية التي تهدف إلى تنصيب قادة قادرين على تطبيق السياسات المعيارية حسب رؤيتها.‏
* * *
‏ملاحظة سياقية‏
‏لقد أصبحنا الآن مشروطين بالتفكير في التاريخ المعاصر كسلسلة من "الأنظمة العالمية" معادة التعريف على التوالي. ووفق هذا التفكير، نميل إلى التركيز على من هو المتمتع بالتمكين والمخوَّل باتخاذ القرارات، وإنما ليس على كيفية اتخاذ القرارات. لطالب تناوب على مر التاريخ البشري -ولو ليس بانتظام تمكن ملاحظته، عاملان: الحرب والدبلوماسية.‏
عندما يستحضر الأميركيون أساطيرهم التاريخية الخاصة، فإنهم يفكرون في ما يسمونه "عيد الشكر الأول" في العام 1621 باعتباره لحظة دبلوماسية دافئة بين المستوطنين الإنجليز والقبائل الأميركية الأصلية. لكن ‏‏الواقع التاريخي كان‏‏ مختلفًا تمامًا عن الأسطورة. في القرون التي تلت ذلك، أصبحت الحرب هي الحقيقة المحدِّدة لهذه العلاقة، وكانت الإبادة الجماعية نتيجتها. لقد خلق تاريخ الولايات المتحدة مذاقًا لاستغلال العلاقات غير المتكافئة. وقد غلفته الثقافة نفسها في المفهوم المثالي لـ"الروح التنافسية" - التي يمكن أن تؤدي إلى عقلية تعتنق مبدأ "الفائز يأخذ كل شيء".‏
‏أصبحت الدبلوماسية أخيرًا قاعدة في أوروبا حقًا في القرن 19، حيث ساعدت الطموحات الإمبراطورية لنابليون، التي تم إنهاؤها أخيرًا في واترلو، الدول الأوروبية على تقدير المخاطر التي تنشأ عندما تصبح أي قوة واحدة مفرطة في الهيمنة. ويشير الدبلوماسي الفرنسي المتقاعد جيرار آرو، الذي يصف الثقافة الدبلوماسية الأوروبية في القرن التاسع عشر في كتابه "‏‏التاريخ الدبلوماسي"،‏‏ إلى أن الدبلوماسيين "غالبًا ما يضطلعون بالمهمة غير المجزية المتمثلة في التركيز على الواقع، وتحليل ميزان القوى وإظهار أن ما هو مرغوب فيه نادرًا ما يتوافق مع ما هو ممكن". ويبدو هذا إلى حد كبير مشابهًا لتفكير شوارتز ولين عندما يكتبان: "تاريخيًا، تميل القوى العظمى إلى التركيز بطريقة براغماتية على الحد من الصراع فيما بينها. من خلال الاعتراف بصراحة بحقائق القوة والاعتراف بمصالح بعضها البعض، يمكنها عادة أن تتواصل مع بعضها البعض على أساس يشبه المعاملات التجارية".‏
عندما يخبرنا نفس المؤلفَين، بينما يحللان سياسة الولايات المتحدة في أوكرانيا، بأن ثقافة "الدبلوماسية الطبيعية" هذه قد "عفا عليها الزمن"، فإن علينا أن نأخذ هذا على أنه اعتباره دعوة إلى الاستيقاظ. هل تستطيع البشرية أن تعلن أن الدبلوماسية أصبحت بالية عفا عليها الزمن؟ يبدو أن "تحالف الراغبين" الجديد الذي بُني حول حلف شمال الأطلسي قد توصل إلى هذا الاستنتاج. ويبدو أن بقية البشرية تقاوم. وسوف يخبرنا التاريخ بما إذا كان من الممكن إحياء الدبلوماسية في يوم من الأيام.‏
‏ملاحظة تاريخية‏
‏كان منطق الحرب الباردة الأصلية يستند إلى فكرتين. الأولى تمثلت في التأكيد على أن نموذجًا سياسيًا واقتصاديًا معينًا -نظام السوق الحرة الليبرالي والرأسمالي- لم يكن مجرد حقيقة تاريخية وإنما يجب تصوره في الوقت نفسه كقاعدة؛ كمثل أعلى ينبغي التطلع إليه. والثانية تمثلت في التأكيد على أن هناك عددًا من القواعد البسيطة التي يمكن تصورها كأساس "لنظام قائم على القواعد".‏
في مثل هذا المنظور، كانت هناك حاجة إلى كبح الاتحاد السوفياتي لأن لديه مهمة ثورية معلنة. وفقًا للفهم الغربي للفكر الماركسي، كان الشيوعيون في جميع أنحاء العالم، من إيطاليا إلى فيتنام، بإلهام من -إن لم يكن بقيادة- الاتحاد السوفياتي، يسعون بنشاط -ليس إلى الإطاحة بالحكومات الوطنية فحسب، ولكن بالنظام الاقتصادي الليبرالي بأكمله واستبداله بدكتاتورية عالمية للبروليتاريا.‏
‏يتعقب شوارتز ولين دولة قوية أخرى ذات مهمة "ثورية": الولايات المتحدة. "اقتناعًا منها بأن أمنها القومي يعتمد على الترتيبات السياسية والاقتصادية المحلية للدول ذات السيادة ظاهريًا -وبالتالي تحديد تغيير تلك الترتيبات أو القضاء عليها كهدف مشروع إذا لم تكن متوافقة مع مُثلها وقيمها المعلنة- أصبحت الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة قوة ثورية في السياسة العالمية".‏
يروي الكاتبان ملحمة الإطاحة بنظام معمر القذافي في ليبيا بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا، ويصفان تطور حلف شمال الأطلسي تحت قيادة الولايات المتحدة بالعبارات التالية: "لقد تحول الحلف من اتفاقية دفاع مشترك مفترضة مصممة لصد هجوم على أعضائه إلى الأداة العسكرية البارزة للقوة الأميركية في عالم ما بعد الحرب الباردة".‏
إن اتفاقيات الدفاع هي واحدة من النتائج النموذجية للتشاور الدبلوماسي. وكانت هذه بالضبط هي الطريقة التي عملت بها الدبلوماسية في أوروبا في القرن 19. فقد تم تصميم اتفاقيات الدفاع لاحتواء الطموح المفرط والقوة المفرطة. ولكن، عندما تصبح اتفاقية دفاعية مثل اتفاقية حلف الناتو "الأداة العسكرية للقوة الأميركية"، وعندما يسعى الحلف إلى توسيع نطاقه الجغرافي إلى ما وراء منطقة شمال المحيط الأطلسي، فإن المشكلة التي فرضها نابليون على أوروبا تصبح مشكلة الإنسانية كلها.‏
‏فهل تُعِدُّ الولايات المتحدة الآن "واترلو" الخاصة بها؟‏
‏*بيتر إيزاكسون‏ Peter Isackson: كبير مسؤولي الإستراتيجية في Fair Observer. وهو مؤلف ومنتج إعلامي عمل في مشاريع رائدة تركز على تكنولوجيا التعلم المبتكرة. لأكثر من 30 عامًا، كرس نفسه للنشر المبتكر والتدريب والاستشارات وإدارة التعلم. طور، كناشر، أساليب تعاونية وأدوات برمجية ثورية تعتمد على المنطق غير الخطي للتدريب على المهارات الشخصية. قام بتأليف وإنتاج ونشر العديد من منتجات الوسائط المتعددة والتعلم الإلكتروني ودخل في شراكة مع منظمات كبرى مثل BBC وHeinemann وMacmillan. نشر كتبًا ومقالات باللغة الإنجليزية عن الإدارة بين الثقافات وتعلم اللغة والتكنولوجيا والسياسة. تلقى تعليمه في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) وجامعة أكسفورد، ويقيم في فرنسا ويحمل الجنسيتين الأميركية والفرنسية.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Is Diplomacy a Useless Relic of the Romantic Past?
ملاحظة:
‏** في عصر أوسكار وايلد ومارك توين، وهو كاتب ساخر أميركي آخر، أنتج الصحفي أمبروز بيرس سلسلة من التعريفات الساخرة للمصطلحات شائعة الاستخدام، وألقى الضوء على معانيها الخفية في الخطاب الحقيقي. وقام بيرس في النهاية بجمعها ونشرها في كتاب أسماه "قاموس الشيطان" Devil's Dictionary، في العام 1911. وقد استعارت "فير أوبزيرفر" عنوان كتابه لمواصلة جهوده المفيدة لتنوير أجيال من قراء الأخبار من خلال تعريف المصطلحات حسب معناها في الاستخدام الواقعي.



MENAFN13092023000072011014ID1107064986

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث