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حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

9/13/2023 11:20:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مايكل يونغ - (كارنيغي الشرق الأوسط) 6 أيلول (سبتمبر) 2023
في كتابه الصادر حديثًا، يصف المؤرّخ آفي شلايم العوالم الثلاثة التي ساهمت في تشكيل شخصيته: العراق، وإسرائيل، وبريطانيا.
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بعض أكثر الكتب عمقًا في النظرة وغنى بالمعلومات عن النكبة التي تعرّض لها السكان العرب في فلسطين على أيدي القوات الصهيونية في العام 1948 كتبها مؤرخون إسرائيليون تصحيحيون. وآفي شلايم واحد من بين أبرز هؤلاء المؤرخين. وقد صدر له في الآونة الأخيرة كتاب يكشف الكثير ويحمل عنوان "ثلاثة عوالم: مذكرات يهودي عربي" Three Worlds: Memoirs of an Arab-Jew.
كان شلايم قد اشتهر بكتبه التي تتناول الصراع العربي الإسرائيلي، ومنها كتابه المهم "الجدار الحديدي: إسرائيل والعالم العربي" The Iron Wall: Israel and the Arab World، الذي جادل فيه بأن المبدأ التأسيسي لإسرائيل والمنطق الطاغي على علاقاتها مع العرب هو إبقاء الدولة خلف "جدار حديدي" من التفوق العسكري، الذي "يعجز (العرب) عن هدمه"، على حدّ تعبير القيادي الصهيوني التصحيحي زئيف جابوتنسكي، الذي عبّر عن هذه الفكرة للمرة الأولى في مقال شهير كتبه في العام 1923.
يصف شلايم في مذكّراته المراحل الأولى من حياته في بغداد، حيث نشأ في كنف والدَين يهوديَّين عراقيَّين (مع أن اسم شلايم لجهة أبيه "كان على الأرجح اسمًا ألمانيًا توارثته أجيال عديدة")، في بيتٍ تحدث العربية وتشرَّب الثقافة العربية ونَعِم بالازدهار في العراق. ويرى شلايم أن يهود العراق كانوا عربًا، وأن الفلسطينيين هم الضحايا الأساسيون للحركة الصهيونية، لكنهم ليسوا الوحيدين، إذ كان يهود العالم العربي من بين ضحاياها أيضًا. وكتب عن ذلك: "من خلال إضفاء عنصر الأرض على المسألة اليهودية، والذي لم تكن تملكه في السابق، عمّقت (الصهيونية) فجوة الاختلافات القائمة بين المسلمين واليهود في الفضاءات العربية. وبات اليهود منذ ذلك الحين يتماهون مع الدولة اليهودية، سواء شاؤوا ذلك أم أبوا".
من المثير للاهتمام في هذه المذكرات مدى شعور شلايم، بعد انتقال عائلته إلى إسرائيل في العام 1950، بالتفاوت بين اليهود الأشكناز واليهود المزراحيين الذين هاجروا من العالم العربي. فقد أبدت النخب الأشكنازية في إسرائيل سلوكًا متعاليًا تجاه اليهود الوافدين من الشرق. ويتحسّر شلايم على أن الهوية العربية في أوساط اليهود العرب "تمّت تنحيتُها باعتبارها من الماضي"، لصالح "ذهنية استكبارية واستشراقية وفق منظور مركزي أوروبي" تعامل مع الوافدين الجدد من المزراحيين على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. ويستذكر شلايم قائلًا: "كنت أشعر بحرج شديد من التحدث بالعربية في الحيز العام، لأنها كانت تُعتبر لغة قبيحة وبدائية في إسرائيل، والأسوأ -لغة العدو".
كذلك، لا يبدي شلايم تساهلًا مع الأساطير المؤسِّسة لإسرائيل، بل ينظر إلى الصهيونية على أنها "حركة استيطانية استعمارية سعت بلا رحمة إلى تحقيق هدفها المتمثّل في إقامة دولة يهودية في فلسطين، حتى لو تخلّل هذه العملية حكمًا طردُ أعداد كبيرة من السكان الأصليين". ولا يتردّد شلايم في وصف هذا "الظلم الجائر" بأنه يرقى إلى "التطهير العرقي". في أيامنا هذه، يسعى أكثر مؤيّدي إسرائيل حماسةً إلى فرض تعريفٍ لمعاداة السامية يشمل مثل هذه التصريحات شديدة اللهجة، وينزع بالتالي الشرعية عنها، بصرف النظر عن أن كتّابًا يهودًا بارزين قد عبّروا في كتاباتهم عن أفكار مماثلة حول إسرائيل.
على سبيل المثال، كتب المفكر الماركسي الكبير حول الإسلام، مكسيم رودنسون، الذي قُتل والداه في معسكر أوشفيتز-بيركيناو، مقالًا فذًّا في مجلّة Les Temps Modernes في العام 1967 أبدى فيه هذه الملاحظة: "لم يكن يمكن أن لا تؤدي الرغبة في إقامة دولة يهودية، أو ذات غالبية يهودية في فلسطين العربية في القرن العشرين، إلى شكل من أشكال الاستعمار، وإلى نشوء ذهنية عنصرية (وهذا طبيعي تمامًا من الناحية السوسيولوجية)، وفي نهاية التحليل إلى حدوث مواجهة عسكرية بين المجموعتَين العرقيّتَين".
وبالمثل، دافع بيني موريس، وهو أيضًا مؤرّخٌ تصحيحي مثل شلايم، علنًا عن قرار القوات الصهيونية طرد الفلسطينيين. وفي مقابلة أجراها معه آري شافيت في العام 2004، وافق موريس، الذي كتب عن نشأة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، على الوصف الذي قدّمه شافيت عن ديفيد بن غوريون الذي كان رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية في العام 1948 بأنه من "أنصار التهجير" – أو ما قد يسمّيه شلايم، مُرتكبًا للتطهير العرقي. وأقرّ موريس بأن "بن غوريون كان بالطبع من أنصار التهجير". وأضاف: "لقد أدرك تعذُّر إمكانية قيام دولة يهودية في ظل وجود أقلية عربية كبيرة ومعادية (لليهود).. لولا طرد الفلسطينيين، لما أمكن قيام دولة يهودية هنا". كما اختار مؤرّخ إسرائيلي تصحيحي ثالث، إيلان بابيه، هذا العنوان: "التظهير العرقي لفلسطين" The Ethnic Cleansing of Palestine لكتابه الصادر في العام 2007. وبذلك، قد تثير مواقف شلايم غضب المدافعين عن إسرائيل، لكن المطّلعين على تاريخها يستخدمون على نحو متزايد مصطلح "التطهير العرقي" المثير للجدل لوصف ما حدث.
ليس المُلفت في مذكرات شلايم آراؤه حول إسرائيل بقدر ما هو كيفية تطرّقه لمفهوم الهوية. لكن هذا المسار ليس خطًّا مستقيمًا. فعلى الرغم من أن شلايم ينكر على النخب الأشكنازية ازدراءها لليهود المزراحيين، فإنه يقرّ بأنه حين التحق بالجيش الإسرائيلي قبل اندلاع حرب حزيران (يونيو) 1967، كان ينظُر إليه على أنه "بوتقة الانصهار الوطني التي لطالما طمحت إليها الإيديولوجيا الصهيونية، لكنها نادرًا ما حقّقتها". صحيحٌ أن شلايم أصبح لاحقًا من أبرز منتقدي إسرائيل، إلا أنه جَنَح في مرحلةٍ ما من عمره نحو يمين الطيف السياسي، قبل أن تدفعه أوضاع ما بعد العام 1967 إلى تغيير رأيه، وقبل أن يتحوَّل الجيش الإسرائيلي "إلى قوّة شرطة همجية تابعة لسلطة استعمارية همجية".
يتحدّث شلايم بصدق كبير في مذكراته، لكن المفارقة هي أن ذلك يحجب دوافعه. فهو صريحٌ في وصف تأثير الهجرة إلى إسرائيل على عائلته، ولا سيما على أبيه يوسف، الذي يُعدّ المحور الخفي لقصته. ويصف شلايم حادثة وقعت في منتصف الخمسينيات حين كان جالسًا مع أصدقائه، فاقترب منه أبوه وراح يحدّثه بالعربية، لكن شلايم شعر بحرج شديد لأن يوسف لم يكلّمه بالعبرية التي كان يواجه صعوبة في تعلّمها، وبالكاد أجابه. وكتب شلايم بندم بالغ، قائلًا: "حين كنت طفلًا، لم أفكّر أبدًا كم كانت هذه الحادثة مهينة له".
في القسم الثالث من الكتاب، الذي يصف الوقت الذي أمضاه المؤلّف في ثالث "عوالمه الثلاثة"، يروي شلايم كيف أرسلته أمه ذات العزيمة القوية إلى بريطانيا لمتابعة دراساته، بسبب أدائه السيئ في المدرسة. وقد غادر إسرائيل في أيلول (سبتمبر) 1961 ولم يعد إليها لردحٍ طويل من الزمن. ووصف رحيله قائلًا: "غادرت أرض الميعاد من دون أن أتلفَّتَ إلى الوراء". لماذا هذه الحديّة؟ يشرح شلايم: "اختبرتُ، للمرة الأولى في حياتي، شعورًا عارمًا بالتحرّر. لقد أصبحت وحدي، منعتقًا من قيود المدرسة وضغوط مجتمع يهيمن عليه الأشكناز".
مع ذلك، يبقى القارئ في حيرة من أمره حول شيء واحد: إلى أي مدى يمكن اعتبار استياء شلايم من إسرائيل نتيجة وعيه المتزايد وعدم رضاه عن مجتمع قائمٍ على الظلم المُمارَس في حق الفلسطينيين؟ أو إلى أي درجة يُعتبر هذا الموقف متجذّرًا في ما اختبرته عائلته المفكّكة في إسرائيل؟
الإجابة عن هذَين السؤالَين ليست سهلة. فواقع أن عائلة شلايم أُرغمت على مغادرة العراق والذهاب إلى إسرائيل للانضمام إلى ما كان آنذاك مجتمعًا محليًا من اليهود المزراحيين المغبونين، أكسبه حسًّا مرهفًا أكثر لمحنة الفلسطينيين. لكن هذه النتيجة لم تكن فورية، ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت الطريقة التي حطّمت بها إسرائيل نفسية والده هي السبب وراء تبدّل موقف شلايم.
الواقع أن يوسف شلايم هو شخصية مأساوية في هذه المذكرات. لقد كان أكبر سنًّا بكثير من والدة شلايم مسعودة أو سعيدة، شديدة العزم، ونَعِمَ بالازدهار في العراق ولم يكن يومًا مقتنعًا بالانتقال إلى إسرائيل. كان زواجهما مدبّرًا، وعبثًا قاومت سعيدة زواجها بهذه السرعة. وحين انتقلت العائلة إلى إسرائيل، عجز يوسف عن التأقلم مع محيطه وفشلت مشاريعه التجارية القليلة. كذلك، انهارت مكانته الاجتماعية "بشكل هائل"، على حدّ تعبير ابنه. وسُرعان ما أصبح عاطلًا عن العمل يلازم البيت، واضطرّت سعيدة إلى البحث عن عمل لإعالة العائلة، فتعرّضت علاقتهما لضغوط كبيرة أدّت في نهاية المطاف إلى طلاقهما. ومن أجل إنقاذ آفي من هذا الجو الكئيب، ما كان من سعيدة إلا أن أرسلت صبي العائلة المدلّل إلى بريطانيا.
في الكتاب مقطع حصيف يصف فيه شلايم كيف شرحت له زميلة يهودية عراقية اسمها ميراف روزنفلد حداد التقى بها في جامعة أوكسفورد، فترات الصمت الطويلة التي وقع فيها والد آفي. رأت أن يوسف "وصل إلى بلد يعيش فيها يهود أوروبيون لا يملكون أدنى فكرة عن مدى ثراء حضارته أو عن موقعه ومكانته فيها. بل كانوا يميلون إلى اعتباره هو وأمثاله متخلّفين وغير متحضّرين. فما الهدف من التحدث مع هؤلاء الناس؟ حتى لو أراد الحديث، لم يكن يُتقن لغةً يتواصل بها معهم".
تلقى هذه الملاحظة الحاذقة أصداء قوية لدى أي شخص من الشرق الأوسط يتفاعل بصورة منتظمة مع الغربيين. في الواقع، وبعيدًا عن التعميم، يميل الكثير من الغربيين إلى رؤية الثقافة العربية من منظور العنف والأسى السائدَين في الدول العربية. ولا يعبّر موقفهم عن التعاطف بقدر ما هو شكل غامض من أشكال الازدراء. لكن القدرة المتأصّلة في ثقافات المنطقة على مراعاة الفوارق الدقيقة، وغنى ما لا ينطق به اللسان، والطقوس المعقدة التي تعبّر عن الكرم والتفاعل الاجتماعي، والتفسيرات المتوارية خلف أنصاف الأقوال والالتباسات، تكشف كلها عن حنكة متبصّرة لا يتمتع بها الغربيون في الكثير من الأحيان، ولا يرونها عادةً. وبذلك، يبدو منطقيًا جدًّا أن يكون مردّ انطواء يوسف على نفسه إلى هذا التصوّر الخاطئ العميق. ولكن، لا يمكن للمرء سوى أن يتساءل عما إذا كان هذا يساعد أيضًا على شرح مواقف ابن يوسف أيضًا.
*مايكل يونغ: محرّر مدوّنة "ديوان"، ومدير تحرير في "مركز مالكوم كير– كارنيغي الشرق الأوسط".



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