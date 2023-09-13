عبد الوهاب محمد السعد
التاريخ
9/13/2023 11:20:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال السعد
عبد الوهاب محمد السعد
زوج الفاضلة منال فهد العوامله
والد كل من سلطان محمد هدى
وشقيق كل من وائل و عبد الحميد و صفيه وهناء وهند
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الخميس الموافق 14-9-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب الى مقبرة سحاب
وتقبل التعازي للرجال وللنساء في عمان شارع الجاحظ بنايه رقم42 بجانب مجمع السعيد التجاري
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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