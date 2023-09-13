نايفه سليم منيزل الدبابنه
التاريخ
9/13/2023 11:20:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقلت الى الأمجاد السماوية
فقيدة عشائر العكارشه والطعامنه والدبابنه
الفاضلة نايفه سليم منيزل الدبابنه
( ام نبيل )
ارمله المرحوم سعيد مفضي عكروش
والده كل من الاستاذ نبيل زوجته خزيمة عساف والمهندس الفرد زوجته سهاد زريقات وفريدا ارملة المرحوم نجيب دبابنه ونبيله زوجة بديع خضر وجاكلين زوجة زياد خوري وانعام زوجة ساهر صويص والمرحومه مارلين زوجة بسام ايبف
شقيقة كل من نوفه وريا وكفى وتركيه والمرحومين ناجي ( ابو تركي ) ونجيب ( ابو راتب ) اسكندر ( ابو مشهور )واديب ( ابو امجد ) ونايف ( ابو سليم )ومنيزل ( ابو عيسى ) ندى وفدوى
التي انتقلت الى الأمجاد السماوية يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٢٣
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الخميس الموافق 14-9-2023 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من كنيسة المقبرة - الفحيص
وسيقام جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحومة يوم السيت الموافق 16-9-2023 في تمام الساعة الرابعة عصرا في كاتدرائية الروم الكاثوليك - ام السماق - خلف مجمع جبر
تقبل التعازي للرجال والنساء في بيت الفحيص بعد الدفن مباشرة وحتى التاسعة مساء ويوم الجمعة من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى التاسعة مساء
يوم السبت من بعد الجناز وحتى التاسعة مساء
نبيل عكروش 0795593444
الفرد عكروش 0777404129
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر
MENAFN13092023000072011014ID1107064979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.