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لماذا لا يكون الصنوبر مثمرا؟

9/13/2023 11:20:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






جاءت دعوة أسبوع الغابات في الشرق الأدنى الذي دعت له هيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى العربية لحماية الطبيعة كمتحدث في النسخة الخامسة من الفعالية التي عقدت أعمالها في الأردن، ونحن نحتفل هذا العام بذكرى التأسيس العشرين.
عبر هذه الأعوام، كان نضالنا دائماً نحو سيادة الشعوب على غذائها ومواردها الطبيعية في الأردن وفلسطين وكافة الوطن العربي وذلك عبر دعم صغار المزارعين. عملنا في الميدان عبر ثلاثة برامج، الأول والثاني لزراعة الأشجار في الأردن وفلسطين حيث تمكنا من زراعة مليوني وتسعمائة ألف شجرة استفاد منها أكثر 39 ألف مزارع يعيلون ما يزيد على ربع مليون فرد. أما برنامجنا الثالث فيهدف للتأثير على السياسات الزراعية عالمياً واقليمياً ومحلياً، وقد نجحنا عبر نضال دام 7 أعوام في أروقة الأمم المتحدة، وخاصة منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة FAO، في وضع أنظمة الغذاء المحلية وموضوع الحروب والصراعات والاحتلال ضمن الأولويات في المداولات والسياسات بعد أن كان موضوع الصراعات محرّماً تداوله.
واقليمياً عملنا من خلال عضويتنا في اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في جامعة الدول العربية، والشبكة العربية للسادة على الغذاء التي أسسناها، نجحنا في إدراج الأمن الغذائي والتكامل العربي لتحقيقه، وإيقاف الحروب البينية كأولوية قصوى لتحقيق السيادة الغذائية. كما رحبت الجامعة العربية بمبادرتنا ((طريق الشجر العربي)) المشتركة مع منظمة الفاو والتي نأمل أن يستمر الدفع لإنجازها.
دار الحديث بشكل كبير عن زراعة الأشجار الحرجية ودورها بالتكيف مع تأثيرات التغير المناخي، ووجدتها مناسبة لتقديم خبرة منظمتنا الطويلة في هذا المجال، التي جمعت ما بين الزراعة والبيئة وفق نهج تنموي مستدام وحقيقي وقابل للتنفيذ، وعن أهم ما تعلمناه وما نأمل بأن يتحقق من خلال خبرتنا الطويلة هذه في زراعة الأشجار.
قدمنا رؤيتنا عن الحراج الزراعي وبدايةً أكدنا أن الغياب الكبير لاستراتيجيات تشاركية مدروسة لزراعة الأشجار وبالتالي خطط عملية تشاركية يعد أمراً مؤسفاً ويجرنا إلى قرارات ارتجالية غير متكاملة. إن الشراكة المطلوبة التي تشمل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي تبدأ من وضع الأولويات ثم الاستراتيجيات وصولاً إلى وضع المعايير وآليات التنفيذ انتهاء بالمراقبة المستمرة والمحاسبة وليس فقط في مرحلة التنفيذ.
كما أشرت في حديثي إلى أنها لم ولن تنجح عمليات التحريج الزراعي إذا لم تُشرك المجتمعات المحلية في مشاريع التحريج ليس كشركاء اسميين، بل كمنفذين وكمستفيدين. وهذا يقودنا للنقطة الثانية الفائقة في أهميتيها وخطورتها وهي اشتراط الممول الدولي المؤسف على الجمعيات زراعة الأشجار الحرجية غير المثمرة وأن تكون ((بلا غايات استثمارية)) أي لا فوائد اقتصادية.
بنظرنا أن للأشجار فوائد عظيمة بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وروحية معاً؛ فمن منا لا يخشع عند سماع الآية الكريمة (( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ))، أو الحديث الشريف (( ما من مسلمٍ يغرسُ غرساً أو يَزْرَعُ زَرْعاً فيأكلُ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلاَّ كان له به صدقة)).
إن زراعة أشجار حرجية مثمرة كالخروب والبلوط والبطم والصنوبر المثمر يمكن أن يضيف إلى فائدة التقليل من الانبعاثات فوائد جمة في الأمن الغذائي والعلف الحيواني والصناعات الدوائية وبالتالي لها مساهمة مضاعفة في التكيف المنشود.
في حي صغير من أفقر أحياء محيط مدينة جرش تجتمع بعض النسوة سنوياً لجني أكواز الصنوبر المثمر Pipinea لتحسين دخلهن. المحزن هنا أن معظم غابات الأردن مزروعة بالصنوبر غير المثمر Pihalepensis الذي لو كان مثمراً لشكل دخلاً مهماً كما يحصل حالياً في لبنان مثلاً.
وبشكل عام نقول إن أخطر ما ينادي به مهندسو القمم المناخية والتي كثيراً ما نراها تفتقر للعدالة هو ضرورة تقليص حجم الزراعة في دول الجنوب كأحد الحلول المهمة بنظرهم لتقليص نسبة انبعاثات الكربون من هذا القطاع بدل التركيز على البدء بحل المشكلة في دولهم وفي القطاعات الأكثر تأثيراُ في المناخ خاصة عبر برامج التعويض Compensation، ويعد الوطن العربي من أكثر المتضررين من هذه الرؤية المجحفة التي تنكر حقنا بالسيادة على غذائنا.
نحن نحتاج إلى عدالة مناخية بحيث يُنظر إلى مسألة التغير المناخي كقضية ليست بيئية فقط، بل سياسية وأخلاقية لها علاقة بالمساواة وحقوق الانسان والحقوق الجماعية ومنها الحق في التنمية المستدامة لجميع سكان هذا الكوكب.

* رئيسة الهيئة الإدارية للعربية لحماية الطبيعة، ومؤسِسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، عضو اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية



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