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في المسألة الأوروبية

9/13/2023 11:20:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






أوروبا ليست واحدة في توجهاتها، ومخطئ من يقرأ الاتحاد الأوروبي كحالة وحدة عضوية متماسكة، هي وحدة مصالح انطلقت من أهداف اقتصادية، بدأت جمركية تحديدا لكنها تستنزف نصف طاقتها في تثبيت أنواع غراء اللصق بين أعضائها للبقاء متماسكة، ونصف الطاقة الآخر موزع على كل جبهات الأزمات وآخرها تلك الجبهة أقصى الشرق مع روسيا.
التشققات ليست مخفية، ومن يتابع عن كثب كواليس أروقة الاتحاد الأوروبي سيجد الخلافات متناثرة في كل مكان، المبنى العريض والضخم في حي شومان في بروكسل ليس أكثر من تجمع خلافات يحاول "جماعة الاتحاد" أن تبقى في ذلك الحي الأوروبي من العاصمة البلجيكية ولا تتعداه.
التشقق الذي بدأ يأخذ مداه في الجدار كان واضحا بعد أزمة اللجوء السوري، وسط أوروبا بقيادة المجر ورئيس وزرائها فكتور أوربان حاولت إحياء تحالف "فيجغراد" وكادت تلك الكتلة الحرجة أن تصل إلى ضفاف الانشقاق وأحرجت كل مفهوم الوحدة الأوروبية.
القصة لم تكن رمانة كما يقولون، بل قلوب مليانة، فتلك الدول من شرق القارة، والخارجة حديثا من تجربة منهكة خلف ستار الشيوعية الحديدي تأملت في وحدتها "القارية" أن تظفر بنعم الرأسمالية التي كانت تدخل بالتهريب إلى حدودها على شكل منتجات غربية، لكنها وبعد أن فتحت الحدود وجدت أن الرأسمالية الغربية في قارتها البيضاء تستنزف خيراتها ولا تعطيها حق الشراكة الكاملة في وحدة اقتصادية يفترض أن تقوم على التكامل.
أوروبا اتهمت أوربان وحلفاءه أنهم "عنصريون" ضد اللاجئين. حسنا، الحقيقة مختلفة كثيرا على أرض الواقع!
اليوم، وبحكم أن عائلة زوجتي من بودابست، فأنا محظوظ أني أعيش بين عاصمتين فعليا، عاصمة الوحدة الأوروبية "بروكسل" وعاصمة التمرد على بروكسل وأعني بودابست.
غير المجريين في المجر لا يعانون هذا الكم من العنصرية فيها، هناك قوانين أكثر صرامة بخصوص التجنس والإقامة، لكن العيش كريم على قلة الموارد، هناك حياة حرة لكن مسؤولة ومتساوية. نعم هناك يمين مجري متعصب يرى نفسه وطنيا لكن ليس إلى حد أحداث مؤسفة، وما يمكن أن يتعرض له عربي أو أي أجنبي آخر في شوارع بودابست هو ذات مقدار ما يمكن أن يتعرض له ابن المدينة نفسها.
ليس هناك نفاق تحت عنوان "الاندماج الاجتماعي" الذي لا يفضي إلى أي اندماج فعليا، فعقل الدولة يؤمن بالوطنية المجرية على مستوى ثقافي بحت، مما يعني أن الاندماج يعني قبول الشروط الصعبة للجنسية وأولها حفظ "وفهم" تاريخ المجر الطويل والمتشابك غير اللغة التي لا تخلو من صعوبات. لكن هناك من نجح بذلك من العرب، وأعرفهم جيدا، وهم أطباء ومهندسون ورجال أعمال بل وسياسيون. (سفير هنغاريا في دولة الإمارات هو من أصل أردني كريم، وهو الصديق المحترم أسامة نفاع الذي يخدم بلاده المجر بإخلاص أي مجري).
غرب أوروبا، مريض لأنه فقد هويته باسم النيوليبرالية المفرطة وقد تحولت اليوم إلى عصبوية ترفض وتقصي من يخالفها باسم "الإنسانية"، وهذه الاستباحة المفرطة لتيار منفتح على كل الاستباحات خلق تيار اليمين المتطرف الأكثر مرضا فخسرت تلك الأوطان توازناتها مع نفسها ومع الآخرين.



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