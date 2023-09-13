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تثبيت المقدسيين.. هدف أردني

9/13/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية جزء من الصراع مع الاحتلال وسياسة التهويد للقدس وأرضها وشوارعها وتاريخها، وأيضا في مواجهة سياسة التهجير للمقدسيين مسلمين ومسيحيين وتغيير البنية السكانية للقدس.
قصة الوصاية الهاشمية فيها تفاصيل كثيرة وتقوم على تنفيذها مؤسسات عديدة مثل وزارة الأوقاف والقضاء الشرعي وغيرها من المؤسسات الأردنية، التي تسعى لمواجهة التهويد والتهجير أو فقدان أي مقدسي لهويته الفلسطينية أو الأردنية حيث توجد أعداد من المقدسيين يحملون جواز السفر الأردني أو الجواز الأردني المؤقت.
القضية بالنسبة للمقدسيين والتي يعمل الأردن بوسائل عديدة على دعمهم بها هي المحافظة على الوجود المقدسي والهوية المقدسية لأبناء المدينة وسكانها وسكان محيطها، والأدوات أولها صمود أبناء المدينة ومقاومة محاولات الاستيلاء على البيوت والأماكن وصد عمليات التهجير أو تسهيل الهجرة، والأردن يحاول من خلال المؤسسات التي تتبع للأردن في القدس والتي تعزز وجودها الوصاية الهاشمية أن يحقق هذا الهدف بكل طريقة ممكنة، وليس أولها ولا آخرها موضوع تجديد جوازات السفر للمقدسيين من حملة الجواز الأردني أو جواز السفر المؤقت، والتي جاءت خلال السنوات الأخيرة انسجاما مع الوصاية الهاشمية بحيث لم يعد ابن القدس وساكنها مضطرا للقدوم إلى عمان لتجديد جواز السفر بل أصبح من خلال المحكمة الشرعية في القدس التي تتبع للمحاكم الشرعية الأردنية، وبهذا تقل الكلفة على المقدسي ودون معاناة السفر وكلفته.
الخطوة التي تتولاها دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة والبريد الأردني أنجزت خلال السنوات الأخيرة حوالي 72 ألف جواز سفر للمقدسيين من خلال المحكمة الشرعية في القدس، إضافة إلى من قدموا إلى الأردن وأنجزوا معاملاتهم هنا.
كل مقدسي يفقد حق الإقامة في القدس ويفقد هويته المقدسية سيكون بديله مستوطنا يهوديا، وكل بيت يملكه عربي ويتم نقل ملكيته ليهودي عبر الاستيلاء أو البيع والشراء يكون خطوة لتحقيق التهويد.
البعض يعتقد أن الوصاية الهاشمية إطار سياسي يعمل من خلاله الأردن في القدس فقط، لكن الوصاية الهاشمية أداة في صراع هوية المكان والمقدسات والإنسان في القدس مع محتل لم يضيّع يوما منذ احتلال القدس في السعي لإثبات أنها يهودية، وما يفعله الأردن عبر الإشراف على المقدسات والأوقاف الإسلامية هو تثبيت الهوية الإسلامية والمسيحية للمدينة، وأيضا يعمل مع المقدسيين على تثبيت وجودهم هناك والتصدي لتهجير المسلمين والمسيحيين، وكل هذا في مواجهة عمل يومي على الأرض كل يوم.
سواء كانت هناك معاهدة سلام أو لم تكن فإن الأردن يدرك أن هناك معركة هوية مع المحتل على هوية كل فلسطيني، وعلى هوية الأرض ومقدسات القدس وبيوتها وأوقافها القديمة التي تثبت أن القدس عربية مسلمة عبر العقود وعبر تثبيت كل مقدسي هناك محتفظا بهويته المقدسية، فالحرب على الهوية هناك لم توقفها كل معاهدات السلام مع الفلسطينيين والعرب.
عمل أردني لا يتوقف للمحافظة على هوية القدس وتثبيت المقدسيين على أرضهم لن يكون آخره القرار الدولي من منظمة اليونسكو قبل أيام بإبقاء مقدسات وأماكن في القدس ضمن التراث العالمي المعرّض للخطر، طبعا الخطر هو عمليات التهويد والاستهداف الصهيوني.



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