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مخالفات قانون السير

9/13/2023 11:20:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






قائمة المخالفات التي وردت في قانون السير الجديد كانت تقريبًا "بيد كل مواطن"، فقد انتشرت بسرعة البرق مصحوبة باتهامات للحكومة بأنها تسعى من ورائها لتعظيم فوائدها المالية لا غير.
أفضل جواب رادع سمعته على لسان مسؤول حكومي هو جواب أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، الذي أجاب أحد المشاركين في ملتقى "عام على التحديث" الذي عُقد في البحر الميت الشهر الماضي، حيث وجه المشارك اتهامًا للحكومة بالجباية بسبب المخالفات في قانون السير، فأجابه الشواربة بكل وضوح: "لا تخالفوا وأفشلوا الجباية التي تتحدثون عنها".
فعلاً، لم يكن هناك نمط للمخالفات المرنة بالشكل الذي كان عليه في قانون السير القديم، إذ جاء القانون الجديد ليشكل ردعًا حقيقيًا للسلوكيات الخطرة التي أصبحت ظاهرة عامة في شوارع المملكة، والتي أودت بحياة مئات الأرواح البريئة نتيجة للتهور والاستهتار المروري.
للأسف، جميع جهود التوعية والإرشاد والتحذيرات والمخالفات في القانون السابق لم تستطع ردع تلك المظاهر الخطرة على شوارع المملكة، وأصبحت لدى كل عائلة قصة حزينة عن حادث مروري أودى بروح من أحبائها، ويتكرر هذا المشهد المأساوي كل دقيقة.
نعم، العقاب المالي هو رادع حقيقي، ومهما كان حجمه، فهو لا يُقارن بفقدان روح ذهبت نتيجة "الطيش" في الشارع، وأستغرب الحوارات التي تطالب بتخفيض الغرامات المالية وربطها بالأحوال المعيشية للمواطنين، كأنّ العقاب يجب أن يكون مقتصرًا على ذوي الدخول المرتفعة فقط.
لا بد من تشديد العقوبات بشكل كبير بحق المخالفين في الشوارع، فكل دول العالم تشدد هذه العقوبات لأن تكلفتها الحقيقية أكبر بكثير من الأرقام المذكورة في القوانين، فالعقاب المالي يُعتبر رادعًا حقيقيًا لكبح المخالفات المرورية وتحسين سلامة الطرق، حيث يدفع الأفراد عقوبة مالية مباشرة من جيوبهم عند مخالفتهم للقوانين المرورية، وهكذا يشعر المخالفون بألم مالي فوري، مما يشجعهم على الامتثال للقوانين والتصرف بحذر أثناء القيادة.
المخالفات المالية وتشديدها تُظهر بوضوح أن لا استثناء لأحد عند مخالفة القواعد المرورية، وهذا يُسهم في تحقيق العدالة ضمن المجتمع، حيث يُعامل جميع الأفراد بالمثل في حال ارتكبوا مخالفات مشابهة.
يُعتبر العقاب المالي رسالة قوية للمجتمع ويُظهر رفض المجتمع للتصرفات المخالفة، مما يؤكد أن مخالفة القواعد المرورية غير مقبولة وأن هناك عواقب مالية قد تكون ثقيلة، وهذا يُعد دافعًا قويًا للأفراد للالتزام بالقواعد وضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن استخدام الغرامات المالية الناتجة من المخالفات في تمويل خدمات تحسين الطرق، وتوفير المزيد من المرافق والإشارات المرورية، مما يُسهم في تعزيز سلامة الطرق وتقليل حوادث السير.



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