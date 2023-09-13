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متى تنفض السياحة البيئية غبار المقالع الحجرية بعجلون؟

9/13/2023 11:19:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامرخطاطبة






لم تعد مسألة معالجة البؤر البيئية الساخنة بمحافظة عجلون، وعلى رأسها المقالع الحجرية غير المرخصة، تقف عند ضبط المخالف منها وإيقافها عن العمل، بقدر ما هي ضرورة لاستدامة البيئة والتخلص من ضجيج منفر للسكان والزوار، وتشويه للجمال الجاذب للاستثمار.
هذه القضية، لم تكن غائبة عن ناشطين بيئيين ومعنيين بحمايتها، وذلك من خلال إطلاق تحذيراتهم في أكثر من مناسبة، مؤكدين أن التخلص منها جذريا لا يمكن أن يتم إلا بإعلان المحافظة إقليما تنمويا، ما يعني وقف تراخيص مثل هذه المقالع، وتشديد الرقابة والعقوبات للتخلص من كل تلك البؤر الساخنة.
وتؤكد مصادر بيئية، وناشطون في المحافظة، أنه ورغم ما يعلن عنه من حملات وضبوطات وإغلاقات للمقالع الحجرية، إلا أنها ما تزال غير كافية، ولا تشكل أكثر من 20 % من المقالع المخالفة، عازية ذلك إلى عدة أسباب من أهمها إخلاء الموقع من الآليات ومغادرته في حال سماع العاملين فيه بقدوم لجان المتابعة.
الناشط البيئي مهند الصمادي، أكد أن محافظة عجلون لم تعد تحتمل أي إضرار ببيئتها والتي تشكل رأس مالها وأهم عوامل الجذب السياحي والاستثمار فيها، ما يستدعي ضرورة معالجة مختلف البؤر البيئية فيها، وإيجاد الحلول الجذرية لها، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم ملف المقالع، وتشديد الرقابة وعدم السماح بإقامة مثل هذه الأنشطة بالقرب من التجمعات السكانية والأنظمة البيئية المهمة.
وشدد على ضرورة أن تخضع هذه المشاريع لدراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الشاملة قبل منح الترخيص، لا سيما أن القوانين والأنظمة المعمول بها تنص على ذلك بشكل صريح وهي تراعي الحساسية البيئية وقياس الأثر التشريعي للاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية.
وأكد المهندس البيئي محمد فريحات على ضرورة التخلص من جملة بؤر بيئية ساخنة بمحافظة عجلون، فهي أصبحت حاجة أساسية وجب إنجازها، وبالتزامن مع النهضة التنموية والسياحية التي تنتظرها المحافظة، خصوصا بعد إنجاز مشروع التليفريك، وما بدأت تشهده المحافظة من تضاعف في أعداد زوارها، وتوقع إنشاء مشاريع أخرى جاذبة للسياح.
ودعا إلى زيادة الدعم للجهات الرقابية، ونشر الوعي المجتمعي، وتفعيل التشريعات التي تضمن إيجاد الحلول الجذرية لعدد من البؤر الساخنة الجاثمة على الساحة العجلونية منذ عقود، مشيرا إلى أن إعلان المحافظة إقليما تنمويا سيخلصها من كثير من هذه القضايا نظرا لما سيتظمنه الإعلان من تشريعات وقوانين تمنع ترخيص هكذا مشاريع.
ويقول المختص في الشأن البيئي خالد العنانزة، إن البؤر البيئية الساخنة، لا سيما ملف المقالع الحجرية، والطرح العشوائي للأنقاض، ومخلفات التنزه في محافظة عجلون، ستبقى تؤثر سلبا على عموم التنمية خصوصا السياحية، لافتا إلى أنه ورغم كل الإجراءات والجهود الرسمية والأهلية التي تسعى في ملف المقالع الحجرية للموازنة ما بين كونه باب رزق للكثيرين، يجب أن تلتفت إلى أهمية الحفاظ على الجانب البيئي في المحافظة والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع السلامة العامة والتنمية السياحية، داعيا أصحابها إلى الإلتزام بتنفيذ أحد أهم اشتراطات التراخيص لهذه المقالع، والمتمثل بتعهدهم بإعادة تأهيلها وإصلاح الضرر بعد استكمال العمل بها، لضمان عدم تشوه الطبيعة، وترك المكان آمنا.
وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أكد استمرار الهيئة في تكثيف عمليات الرقابة ومواصلة جولاتها الميدانية على جميع المقالع والكسارات ومواقع حقوق التعدين المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، للتأكد من حصولها على التصاريح والرخص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة في الرخصة وضمان التزامها بخطة إعادة تأهيل الموقع وبمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة خاصة ما يتعلق منها بإجراءات الحد من الغبار والضجيج، والتأكد من امتلاكها أنظمة السلامة والوقاية والفلاتر المطلوبة لخفض التلوث الناتج عن الغبار المحتمل صدوره عن طبيعة النشاط.
وأعلن في تصريح صحفي عقب الحملة التفتيشية المفاجئة التي نفذتها الهيئة خلال الأسبوع الماضي وشملت جميع المقالع العاملة بمحافظة عجلون، أن كوادر الهيئة تمكنت من ضبط المقالع المخالفة التي تعمل دون ترخيص وإيقافها عن العمل وعددها 10 مقالع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وتم تحويل القائمين عليها الى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم استنادا لأحكام قانون المصادر الطبيعية والتشريعات ذات العلاقة، وذلك بعد أن تم منحها سابقاً مهلة لتصويب اوضاعها بناء على المتابعات والجولات التفتيشية والملاحظات التي وجهت لها سابقاً لتلافي اغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ودون أن تقوم بتصويب الوضع.
وأكد أن هذه الحملة تأتي في إطار الدور المناط بالهيئة بموجب أحكام التشريعات النافذة، وضمن سلسلة من الحملات والجولات التفتيشية المكثفة.
وأكد المهندس السعايدة أن الهيئة لن تتهاون في التصدي للاعتداءات الجائرة على المصادر الطبيعية وهدر المال العام واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية. مشيدا بدور الأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص في التعاون مع الهيئة للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء ممارسة العمل.
من جهتها، تشير تقارير مديرية البيئة في المحافظة أن نسبة كبيرة من تلك المقالع لا تقوم بأي إعادة تأهيل بعد إنهاء العمل، رغم اشتراط ذلك عليها، وتوقيعها على كفالات.
وأكد مدير البيئة في محافظة عجلون الدكتور مشعل الفواز، أنه ورغم كل الإجراءات والحملات، وبما فيها الحملة الأخيرة، فإن زهاء 70 مقلعا حجريا ما تزال تعمل من دون تراخيص، و تعمل سرا وبعيدا عن الأنظار، بحيث يتوارى أصحابها ويتم إخلاء الآليات منها في حال تناهى إلى مسامعهم أن هناك لجان تفتيشية قادمة إلى المحافظة، مؤكدا أن ما تم إغلاقه من المقالع المخالفة لا يتعدى 20 %.
وأشار إلى أن المديرية حولت العام الماضي 18 قضية بيئية مخالفة إلى النائب العام، كالسماد العضوي غير المعالج وبعض محال السكراب، فيما تم إغلاق 23 مقلعا ومحلا مخالفة خلال نفس الفترة.
وزاد، أنه تم التعامل 132 شكوى بيئية مختلفة داخل المحافظة وضمن الوحدات الإدارية فيما تم زيارة 280 منشأة داخل المحافظة منها ما يختص بعمل المديرية ومنها ما هو مشترك مع دوائر ومؤسسات رسمية أخرى، مشيرا إلى أنه تم منح 49 ترخيصا لمنشآت ومصانع .



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