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مادبا: الزيارة الملكية تمنح القطاع الزراعي زخما لتحقيق إنجازات نوعية

9/13/2023 11:19:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






أجمع مختصون بالشأن الزراعي في محافظة مادبا، على أهمية الزخم الذي منحته زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للمحافظة أول من أمس، للنهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة والعمل على تحقيق إنجازات نوعية، لا سيما مع تركيز جلالته على وضع خطة شاملة لتطوير القطاع، بما يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر والبطالة.
المختصون اعتبروا في حديثهم لـ"الغد"، أن الزيارة الملكية تعزز ضرورة استغلال القطاع الزراعي في مادبا بالصورة المثلى، كونه يعد من الموارد الأساسية التي تتميز بها المحافظة، لتوفر الظروف المناخية المناسبة والمائية وخصوبة التربة، إضافة إلى أنها تشتهر بسهولها الواسعة المنبسطة، والتي تعمل على رفد المملكة بكميات وافرة من الحبوب، إضافة إلى مناطقها الغورية والشفا غورية، والتي تعد من أهم مصادر إنتاج الخضراوات والفواكه والزيتون.
وأضافوا، أن "القطاع الزراعي في محافظة مادبا، يواجه بعض التحديات، من أبرزها ضعف موارد التمويل، وارتفاع التكاليف، ومحدودية الأراضي الزراعية المتاحة، ومحدودية المياه المتاحة لأغراض الري، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في العمل الزراعي والنقص النوعي والكمي في العمالة الزراعية الأردنية، وتدهور نوعية مياه الري وانخفاض خصوبة التربة الزراعية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية المطرية".
كما عبر المختصون عن خشيتهم "من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، الذي يؤدي إلى تقليص مساحاتها المتبقية في محافظة مادبا، وتدني إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة التي تشتهر بها المحافظة"، مشيرين إلى أن "محافظة مادبا شهدت قفزة عمرانية كبيرة بسبب قربها من العاصمة وسهولة أراضيها، ويسر المواصلات إلى عمان، حيث تشابكت المباني وتوسعت على حساب الأراضي الزراعية الخصبة التي تمتاز بها المحافظة، التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة".
وأكدوا، أن "غياب التشريع المنظم لاستعمالات الأراضي ساعد بشكل لافت في تبوير الأراضي الصالحة للزراعة"، معتبرين أن "عوامل بشرية وطبيعية هي السبب في تقلص المساحات الزراعية وتدني إنتاجيتها"، لافتين في الوقت ذاته إلى "ضرورة الحفاظ على الغطاء النباتي وأهمية أن يلعب المواطن دوراً في التصدي لهذه الظاهرة".
مدير مركز المشقر للبحوث الزراعية المهندس عوض الكعابنة، يقول إن "المساحة الزراعية في محافظة مادبا تبلغ نحو أربعين ألف دونم لزراعة مادتي القمح والشعير"، مشيراً إلى أن "المركز يلعب دوراً حيوياً في توفير أصناف البذار المحسنة التي ينتجها بكميات وبجودة عالية وتوزيعها للمزارعين عن طريق المؤسسة التعاونية كدعم حكومي بسعر تشجيعي أقل من السعر العالمي بأضعاف، وذلك بهدف استمرار المزارعين في مادبا في زراعة الحبوب".
وأشار الكعابنة إلى أن "المركز الوطني للبحوث يعتمد أصنافا جديدة من القمح والشعير ذات الإنتاجية العالية".
ويرى مدير زراعة محافظة مادبا السابق المهندس ماجد الشخانبة، أن "هناك أهمية بالغة لحديث جلالة الملك حول ضرورة تطوير القطاع الزراعي والسياحي في آن واحد"، مشيرا إلى "ضرورة استغلال المساحات الشاسعة جدا في محافظة ولواء ذيبان، كون هذه المساحات تكفي ثلث استهلاك المملكة من مادة الطحين، خصوصا بعد إنشاء سدي الموجب والوالة، حيث بات لا توجد مشكلة في إنتاج مادة الحبوب".
وأشار الشخانبة إلى "تكليفه من قبل وزارة الزراعة بالكشف الحسي على الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب عام 2010، حيث تم الاتفاق مع وزير الزراعة في ذلك الحين إلى جر المياه من سدي الوالة والموجب وتوفير الري المحوري لهذه المساحات، لكن بسبب التكاليف العالية لم يتم العمل بهذا المشروع"، مؤكداً أهمية "حث المزارعين على التوجه نحو زراعة الحبوب التي أصبحت مجزية أكثر من الخضراوات". واعتبر أن "كلفة التيار الكهربائي تعد من أهم العثرات التي تقف أمام المزارعين"، مطالباً بـ"استبدله بالطاقة الشمسية للتوفير على المزارعين الأثمان الباهظة من الكهرباء".
أما رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة مادبا السابق المهندس أحمد جمعة الشوابكة، فأكد من جهته، "أهمية زيارة جلالة الملك وتركيزه على تطوير القطاعين الزراعي والسياحي اللذين تتميز بهما محافظة مادبا"، مشيراً إلى "ضرورة وجود محطة تدريب تكنولوجيا (الزراعة المائية الحديثة) ومحطة أخرى لتغيير النمط الزراعي المتبع عند أغلبية المزارعين".
وقال الشوابكة، إن "قضاء جرينة يحتوي على خمسة آلاف بيت بلاستيكي (زراعات محمية) ، مشيراً إلى "ضرورة استثمار الأراضي والسهول الواسعة في لواء ذيبان لزراعتها بمادتي القمح والشعير، وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع للمنتجات الزراعية للحفاظ على الأمن الغذائي وحل مشاكل تسويق المنتجات الزراعية".
وأكد الشوابكة، أن "التطور الذي شمل النواحي العمرانية والصناعية والتجارية، مع عدم وجود قوانين لحماية الرقعة الزراعية، أسهم في فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المنتجة"، داعياً إلى "استحداث قوانين جديدة للحد من هذه الظاهرة، وتوعية المواطن من خلال نشر الوعي البيئي للحفاظ على الأراضي الزراعية، خصوصاً توعية مالكيها بضرورة إيقاف الظاهرة باعتبارها ستؤدي إلى تقليص كميات الإنتاج من المحاصيل الزراعية".
ومن وجهة نظر المهندس الزراعي محمد السنيد، فإن "تأكيدات جلالة الملك على تطوير القطاع الزراعي يعد فرصة ثمينة وحقيقية لاستغلال الموارد المتوفرة في محافظة مادبا ولواء ذيبان لتطويرها وتحديثها بوصفها ركناً أساسياً في الاقتصاد"، مشيراً إلى أن "الزراعة تسهم في زيادة دخول الأسر الريفية من خلال مشاركة المرأة في إدارة المشروعات الأسرية الصغيرة وتربية المواشي والصناعات الريفية الزراعية، إضافة إلى توفير فرص عمل ومصادر دخل إضافية للسكان، وهي عوامل تسهم في الحد من الهجرة من الريف وتجنب المدن المزيد من الضغوط على الخدمات فيها، وكذلك تخفف العبء على الاقتصاد الوطني وتخلق المزيد من فرص العمل".
وقال المزارع كاسب الشخانبة، إن "زيارة جلالة الملك إلى محافظة مادبا، تعد تأكيدا على أهمية المضي من أجل تطوير وتحديث القطاع الزراعي الذي يوليه جلالته دائما اهتماماً بالغاً"، مشيراً إلى "ضرورة الابتعاد عن الزراعات التقليدية والاتجاه نحو الزراعات الحديثة، لما لها من أهمية في توفير الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي"، ومؤكداً في الوقت ذاته أنه "أنشأ مشروعاً في وادي الهيدان السياحي لتربية الأسماك، يوفر من خلاله فرص عمل لغيره، ففكر أن يخوض مجال ومهنة يتميز بها وتكون فريدة من نوعها، ولحسن حظه استعان بوالده الذي يعمل مهندساً زراعيا وله خبرة طويلة في مجال الزراعة وتربية الأسماك، وفكرا معاً بإنشاء مزرعة سمكية".
وقال المزارع علي الشوابكة، إن "زيارة جلالة الملك أثلجت صدورنا، لما لها من أهمية واسعة، خصوصاً أنها تحمل معاني عدة من أبرزها التوجيهات السامية لتطوير القطاع الزراعي في محافظة مادبا والذي يوليه جلالته أهمية كبيرة ويدعمه بكافة الوسائل الممكنة"، مشيرا إلى "الحاجة لوجود تعاون بين الجهات ذات العلاقة للحد من مشكلة الزحف العمراني على الأراضي وتقييدها على الأقل، وعدم تقييد عمل البلديات".



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