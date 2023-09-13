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المعايطة لـالغد: بلدية الكرك مستمرة بتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع بموازنة متهالكة

9/13/2023 11:19:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






قال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إن البلدية تعاني ظروفا مالية صعبة نتيجة تواضع الموازنة المقدرة بـ16 مليون و780 ألف دينار، مقابل عجز مالي مع حساب مكشوف بقيمة 21 مليون دينار، وقروض والتزامات مالية بقيمة 14 مليون دينار.
وأكد في حديثه لـ"الغد" أن الظروف المالية الصعبة لن تثني البلدية عن القيام بواجبها والدور المطلوب منها في خدمة المجتمع المحلي في كافة المناطق التابعة للبلدية، والبالغ عددها 14 منطقة، غالبيتها تشهد تطورا وتوسعا عمرانيا وتنظيميا وخصوصا مناطق المرج والكرك الجديدة.
واضاف أن طاقم البلدية يضم 850 موظفا وعاملا، وتشكل نسبة رواتبهم من اجمالي الموازنة 42 %، ما يعادل 6 ملايين و942 ألف دينار، معتبرا أن هذه النسبة جيدة قياسا لسنوات سابقة كانت أعلى من ذلك.
ولفت المعايطة إلى أن قيمة الايرادات والتحصيلات المالية من مختلف مصادر التحصيل المالي خلال العام الحالي بلغت 8 ملايين و930 ألف دينارا، وتشكل جزءا بسيطا من احتياجات البلدية المالية العامة لمختلف النفقات. وأشار إلى أن البلدية يترتب عليها خلال العام الحالي اقساط قروض سنوية بقيمة 678 ألف دينار، وفوائد حساب مكشوف بقيمة مليون و258 ألف دينار، وفوائد قروض بقيمة 850 ألف دينار.
وبين أن البلدية تعمل حاليا على متابعة تنفيذ مشاريع تنموية ضرورية لخدمة المواطنين والمجتمع المحلي بمحافظة الكرك وليس فقط للقاطنين ضمن حدودها وقد تصل قيمة هذه المشاريع إلى حوالي 9 ملايين دينار، وتشمل المشاريع تعبيد وفتح وتأهيل شوارع بقيمة 3 ملايين دينار، إضافة إلى تنفيذ مشروع شاطئ البحر الميت السياحي بالغور الحديثة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دينار في كلفته الاجمالية.
ولفت إلى أن المشروع يشمل مرافق سياحية وملاعب رياضية وبرك سباحة، إضافة إلى استراحة سياحية ونزل سياحي، فضلا عن بناء شاليهات وشقق سكنية، متوقعا أن يوفر المشروع قرابة 150 فرصة عمل لأبناء المحافظة. وأضاف أن من مشاريع البلدية المستقبلية تطوير المسلخ البلدي ليتم استقبال أكبر عدد من الذبحيات واعتماد الطرق الآلية الحديثة، إضافة إلى وتطوير سوق للمواشي وافتتاح خط انتاج جديد بمصنع السماد العضوي بالمدينة الصناعية والذي يستوعب مخلفات المواشي والاشجار والدواجن والنباتات ومخلفات سوق الخضار.
كما تنوي البلدية إنشاء سوق شعبي للخضار والفواكة في منطقة المنشية ليخدم مناطق شمالي الكرك، وتنفيذ السوق الشعبي للبسطات بمدينة الكرك لإنهاء ظاهرة البسطات والباعة المتجولين.
وقال إن البلدية تسعى للحصول على منحة لإنشاء منطقة حرفية جديدة تخدم بلدات شمالي الكرك وخصوصا مع التوسع العمراني والمهني بالمنطقة، وتوسعة لمحطة الطاقة الشمسية لتبلغ طاقتها 4.5 ميغا والاستمرار في اطلاق جائزة الناصر صلاح الدين الايوبي السنوية وتنفيذ مشروع مضمار السباق للخيول العربية الأصيلة.
كما أشار إلى عمل البلدية على استبدال كافة وحدات الانارة القديمة بالكرك بوحدات انارة حديثة موفرة للطاقة، فيما يجري العمل حاليا على صيانة وترميم منطقة عين سارة السياحية. ولفت إلى أن البلدية تعمل لأجل إنهاء حالة التخلف عن ترخيص المحال التجارية بالكرك خلال السنوات الماضية والتي ادت إلى انخفاض قيمة الايرادات، من خلال التسهيل على التجار والمواطنين وبحيث تراجعت نسبة المحال غير المرخصة إلى حوالي 35 %، من عدد المحال التجارية الكلي والبالغ 2500 محل تجاري.
وأشار إلى أن البلدية عملت سابقا على تنفيذ مجموعة من المشاريع، ومن بينها مشروع مجمع الشهيد هزاع المجالي بكلفة ثلاثة ملايين دينار، ومشروع سكن الطالبات في منطقة مرود القريبة من جامعة مؤتة، ليقدم خدمات السكن للطالبات بالجامعة من خارج المحافظة، إضافة إلى مصنع تدوير النفايات الورقية في المنطقة الحرفية، ومصنع الحاويات ومزرعة الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة وتخفيض فاتورة الكهرباء التي تستهلك جزءا كبيرا من موازنة البلدية، فضلا عن افتتاح مشروع مدينة الكرك الترفيهية في منطقة زحوم شرق مدينة الكرك.
وأشار إلى أن البلدية تنفذ حاليا مشروع إعادة تأهيل منطقة وسط المدينة والتي كانت سابقا دوار المدينة بحيث يتم انشاء دوار الساعة من خلال بناء برج تعلوه ساعة كبيرة، لافتا إلى أن منطقة الدوار ستصبح معلما حضاريا من معالم المدينة.
ودعا المعايطة إلى إعادة العمل بخطط المشاريع السياحية في مدينة الكرك والاستفادة من المشاريع التي نفذتها وزارة السياحة وتطوير المنتج السياحي من خلال استفادة المستثمرين والمواطنين بالامكانات التي توفرها مدينة الكرك من خلال البيوت التراثية القديمة لإنشاء مرافق سياحية خدمية، مؤكدا أن بلدية الكرك ستنفذ خطة مرورية جديدة بالتعاون مع الجهات المعنية بادارة السير وغرفة تجارة الكرك للتخلص من الاختناقات المرورية والتي تتسبب بحالة من الارباك للحركة السياحية والتجارية بالمدينة ويجب التخلص منها.
وبين أن المجلس البلدي لبلدية الكرك ومن اجل العمل على استعادة الحياة لمدينة الكرك القديمة قرر بداية العام منح تسهيلات للراغبين باستخدام الابنية التراثية الموجودة لإقامة مشاريع سياحية وثقافية أو فلكلورية على أن يزيد عمر الأبنية المستخدمة على 80 عاما وذلك من اجل الحفاظ عليها من الخراب وتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة.
وتتمثل هذه التسهيلات بإعفاء المستثمر من أبناء المحافظة والذي ينفذ مشروع سياحي بالمدينة القديمة من رسوم المسقفات ورسوم رخص المهن ورسوم النظافة لمدة 10 سنوات.



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