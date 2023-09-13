التعاون يجهز لاعبيه لياقيا
التاريخ
9/13/2023 11:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا، على لاعبيه تدريبات لياقية مكثفة، لرفع معدلهم اللياقي، وتعويض المفقود منه خلال أيام الراحة، مع تطبيقه عددا من الجمل الفنية، استعدادا لمباراة الأهلي.
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