أبها يعتمد التحولات الهجومية

أبها يعتمد التحولات الهجومية
التاريخ
9/13/2023 11:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب أبها، البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، على التحولات الهجومية السريعة خلال التحضيرات لمواجهة الاتفاق السبت المقبل، مع إغلاق المساحات في المناطق الخلفية أمام الهجوم الاتفاقي، ومراقبة مفاتيح اللعب.
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