Thursday, 14 September 2023 07:45 GMT

أبها يعتمد التحولات الهجومية

9/13/2023 11:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب أبها، البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، على التحولات الهجومية السريعة خلال التحضيرات لمواجهة الاتفاق السبت المقبل، مع إغلاق المساحات في المناطق الخلفية أمام الهجوم الاتفاقي، ومراقبة مفاتيح اللعب.

MENAFN13092023000089011017ID1107064964

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث