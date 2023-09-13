الاتفاق يتمرن على الاستحواذ
التاريخ
9/13/2023 11:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) عاود الاتفاق تدريباته بعد راحة اليوم التي منحها المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد للاعبيه، واشتمل المران على تدريب الاستحواذ على الكرة، ثم طبق بعض الجمل الفنية، عبر مناورة تكتيكية.
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