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امتحان صعب للأخدود والاتحاد لاستعادة الصدارة

9/13/2023 11:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد توقف دام 11 يوما بسبب أيام FIFA، التي أقام خلالها الأخضر معسكرا في نيوكاسل، تعود عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم للدوران مجددا، مع انطلاق الجولة السادسة، وتنطلق جولة العودة بمواجهتين مهمتين، إذ يتطلع الاتحاد إلى استعادة الصدارة التي فقدها قبل التوقف بعد خسارته للكلاسيكو أمام الهلال، حينما يحل ضيفا ثقيلا على الأخدود الساعي إلى تسجيل مفاجأة من العيار الكبير، وتسجيل انتصاره الثاني على التوالي، ويطمح الوحدة إلى استعادة توازنه وتعويض سقوطه المر أمام التعاون قبل التوقف، عندما يستقبل نظيره ضمك الباحث عن أول انتصاراته والخروج من دوامة تفريطه النقطي.
امتحان صعب
على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، سيكون ضيف الدوري الجديد الأخدود، الذي سجل أول انتصاراته في دوري المحترفين قبل التوقف على حساب رفيق دربه الرياض، أمام امتحان صعب للغاية، من أجل تأكيد قوته وقدرته على مقارعة الكبار، حينما يستضيف واحدا من أقوى الفرق وأعتاها وحامل اللقب في النسخة الماضية، الاتحاد، الذي يريد استعادة صدارة الترتيب التي فقدها في الجولة السابقة. ويملك السماوي 4 نقاط في المركز الـ13 من انتصار وتعادل و3 خسائر خلال الجولات الخمس الماضية، فيما حصد العميد 12 نقطة خلال الجولات الخمس السابقة من 4 انتصارات وخسارة واحدة كانت أمام الهلال في الجولة الماضية أسقطته إلى المركز الثالث.

تعويض العثرات
في مكة المكرمة وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، لا مجال أمام الوحدة التاسع برصيد 6 نقاط من انتصارين و3 خسائر سوى أن يسجل انتصارا ثالثا، ليتقدم نحو مركز أفضل، عندما يستضيف ضمك الـ16 بـ3 نقاط، المطالب بتسجيل انتصاره الأول في الدوري وإيقاف سلسلة التفريط النقطي، بعد أن خسر مباراتين وتعادل 3 مواجهات، لتدارك وضعه الصعب حاليا. 18:00

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