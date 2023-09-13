امتحان صعب للأخدود والاتحاد لاستعادة الصدارة

امتحان صعب للأخدود والاتحاد لاستعادة الصدارة
التاريخ
9/13/2023 11:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد توقف دام 11 يوما بسبب أيام FIFA، التي أقام خلالها الأخضر معسكرا في نيوكاسل، تعود عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم للدوران مجددا، مع انطلاق الجولة السادسة، وتنطلق جولة العودة بمواجهتين مهمتين، إذ يتطلع الاتحاد إلى استعادة الصدارة التي فقدها قبل التوقف بعد خسارته للكلاسيكو أمام الهلال، حينما يحل ضيفا ثقيلا على الأخدود الساعي إلى تسجيل مفاجأة من العيار الكبير، وتسجيل انتصاره الثاني على التوالي، ويطمح الوحدة إلى استعادة توازنه وتعويض سقوطه المر أمام التعاون قبل التوقف، عندما يستقبل نظيره ضمك الباحث عن أول انتصاراته والخروج من دوامة تفريطه النقطي.
امتحان صعب
على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، سيكون ضيف الدوري الجديد الأخدود، الذي سجل أول انتصاراته في دوري المحترفين قبل التوقف على حساب رفيق دربه الرياض، أمام امتحان صعب للغاية، من أجل تأكيد قوته وقدرته على مقارعة الكبار، حينما يستضيف واحدا من أقوى الفرق وأعتاها وحامل اللقب في النسخة الماضية، الاتحاد، الذي يريد استعادة صدارة الترتيب التي فقدها في الجولة السابقة. ويملك السماوي 4 نقاط في المركز الـ13 من انتصار وتعادل و3 خسائر خلال الجولات الخمس الماضية، فيما حصد العميد 12 نقطة خلال الجولات الخمس السابقة من 4 انتصارات وخسارة واحدة كانت أمام الهلال في الجولة الماضية أسقطته إلى المركز الثالث.
تعويض العثرات
في مكة المكرمة وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، لا مجال أمام الوحدة التاسع برصيد 6 نقاط من انتصارين و3 خسائر سوى أن يسجل انتصارا ثالثا، ليتقدم نحو مركز أفضل، عندما يستضيف ضمك الـ16 بـ3 نقاط، المطالب بتسجيل انتصاره الأول في الدوري وإيقاف سلسلة التفريط النقطي، بعد أن خسر مباراتين وتعادل 3 مواجهات، لتدارك وضعه الصعب حاليا. 18:00
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