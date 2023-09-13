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الحكم الشجاع يرحل مرتاح البال

9/13/2023 11:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) رحل الحكم الدولي السابق حسن البحيري، بعد أن ابتعد عن الوسط الرياضي 25 عاما، مفضلا هجران كرة القدم، واعتزال مهمة قيادة المباريات، بعد أن قضى 17 عاما في المهمة التي لا تلقى القبول أو الغفران في الوسط الرياضي، وتعد الشماعة التي تعلق عليها أخطاء الأندية، حيث توفي الحكم الشجاع مرتاح البال عن عمر يناهز الـ66 عاما.
قرار شجاع
تعود قصة اعتزال البحيري كرة القدم ومهنة التحكيم إلى موسم 1997، بعد قيادته مواجهة النصر والأهلي التي تعرض خلالها مهاجم الأهلي الشاب أحد مواهب الكرة السعودية، حينها، عبدالرحمن أبو سيفين إلى كسر مضاعف في الساق، بعد تدخل عنيف من قِبل حارس مرمى النصر مضحي الدوسري، ولم يحتسب البحيري خطأ ضد حارس النصر كتقدير شخصي. وبعد مشاهدته اللقطة تليفزيونيا، أحس بتأنيب الضمير، وقرر اعتزال التحكيم وكرة القدم.
عمل تطوعي
بعد اعتزاله التحكيم، اتجه البحيري إلى التطوع في غسل الأموات دون أن يتقاضى أي مبالغ منذ 25 عاما، قبل أن يمر بحالة صحية توفي على أثرها في الـ13 من سبتمبر 2023.
-1981 حصل على البكالوريوس - تخصص تربية بدنية
-17 عاما قضاها في مهنة تحكيم المباريات
-1997 أعلن اعتزاله التحكيم بعد خطأ تحكيمي
-إصابة أبوسيفين قادت البحيري للاعتزال
-اتجه للتطوع في غسل الأموات بعد اعتزاله
-13 سبتمبر 2023 توفي البحيري بعد معاناة مع المرض

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