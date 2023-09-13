الحكم الشجاع يرحل مرتاح البال
التاريخ
9/13/2023 11:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) رحل الحكم الدولي السابق حسن البحيري، بعد أن ابتعد عن الوسط الرياضي 25 عاما، مفضلا هجران كرة القدم، واعتزال مهمة قيادة المباريات، بعد أن قضى 17 عاما في المهمة التي لا تلقى القبول أو الغفران في الوسط الرياضي، وتعد الشماعة التي تعلق عليها أخطاء الأندية، حيث توفي الحكم الشجاع مرتاح البال عن عمر يناهز الـ66 عاما.
قرار شجاع
تعود قصة اعتزال البحيري كرة القدم ومهنة التحكيم إلى موسم 1997، بعد قيادته مواجهة النصر والأهلي التي تعرض خلالها مهاجم الأهلي الشاب أحد مواهب الكرة السعودية، حينها، عبدالرحمن أبو سيفين إلى كسر مضاعف في الساق، بعد تدخل عنيف من قِبل حارس مرمى النصر مضحي الدوسري، ولم يحتسب البحيري خطأ ضد حارس النصر كتقدير شخصي. وبعد مشاهدته اللقطة تليفزيونيا، أحس بتأنيب الضمير، وقرر اعتزال التحكيم وكرة القدم.
عمل تطوعي
بعد اعتزاله التحكيم، اتجه البحيري إلى التطوع في غسل الأموات دون أن يتقاضى أي مبالغ منذ 25 عاما، قبل أن يمر بحالة صحية توفي على أثرها في الـ13 من سبتمبر 2023.
-1981 حصل على البكالوريوس - تخصص تربية بدنية
-17 عاما قضاها في مهنة تحكيم المباريات
-1997 أعلن اعتزاله التحكيم بعد خطأ تحكيمي
-إصابة أبوسيفين قادت البحيري للاعتزال
-اتجه للتطوع في غسل الأموات بعد اعتزاله
-13 سبتمبر 2023 توفي البحيري بعد معاناة مع المرض
MENAFN13092023000089011017ID1107064961
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.