Thursday, 14 September 2023 07:45 GMT

تعاقدات عالمية تقود السيدات للاحترافية

9/13/2023 11:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت أندية كرة القدم النسائية بالمملكة في التعاقد مع اللاعبات الدوليات اللواتي يمتلكن الخبرة الدولية مع منتخباتهن الوطنية، لتدخل كرة القدم النسائية السعودية مرحلة جديدة من الاحتراف.
وأعلن الاتحاد تعاقده مع لاعبتين دوليتين شاركتا مع منتخبي بلديهما في مونديال 2023، وهما لاعبة الوسط المغربية سلمى أماني، القادمة من ميتز الفرنسي، والمدافعة النيجيرية أشلي بلمبتر التي خاضت الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي.
حضور مميز
أسهمت المغربية سلمى والنيجيرية بلمبتر في تأهل منتخبي بلديهما إلى ثمن نهائي كأس العالم 2023، لتكون خبرتهما الدولية ميزة إيجابية للدوري السعودي الممتاز للسيدات، الذي سينطلق في أكتوبر المقبل. كما شهد الشهر الماضي تعاقد الشباب، ثالث الموسم الماضي، مع المهاجمة النيجيرية ريتا تشيكويلو، التي سبق لها اللعب مع منتخب بلادها في كأس العالم للسيدات 2007 بالصين، و2011 في ألمانيا، وأوليمبياد بكين 2008.
وتعاقد الشباب أيضا مع مهاجمة منتخب فنزويلا أوريانا ألتوف، التي سبق لها اللعب في الدوري الإسباني مع رايو فاليكانو وريال بيتيس.
زيادة سقف التعاقدات
تعاقد العلا، أحد أندية دوري الدرجة الأولى للسيدات، مع لاعبتين دوليتين: سلمى كابيتانوفيتش من البوسنة، وفاتيسا جيجولاي من كرواتيا.
ولعل تعاقدات العلا ستزيد أيضا من سقف تعاقدات أندية دوري الدرجة الأولى للسيدات، الذي سينطلق في نوفمبر المقبل، بمشاركة 30 ناديا ستتوزع مناطقيا، وسيتأهل أول 3 أندية للدوري الممتاز.
وينتظر أن تستمر الأندية النسائية السعودية في التعاقد مع اللاعبات الجدد، حيث ستغلق فترة الانتقالات لأندية الممتاز في الـ7 من أكتوبر، ولأندية دوري الدرجة الأولى في الثاني من نوفمبر.
-الاتحاد تعاقد مع نجمتي المونديال
-الشباب دعم صفوفه بخبيرتين عالميتين
-العلا دعم صفوفه بتعاقدات دولية كبرى
-الانتقالات تغلق في الـ7 من أكتوبر للممتاز
-انتقالات الدرجة الأولى تنتهي في الثاني من نوفمبر

MENAFN13092023000089011017ID1107064960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث