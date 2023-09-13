تعاقدات عالمية تقود السيدات للاحترافية
التاريخ
9/13/2023 11:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت أندية كرة القدم النسائية بالمملكة في التعاقد مع اللاعبات الدوليات اللواتي يمتلكن الخبرة الدولية مع منتخباتهن الوطنية، لتدخل كرة القدم النسائية السعودية مرحلة جديدة من الاحتراف.
وأعلن الاتحاد تعاقده مع لاعبتين دوليتين شاركتا مع منتخبي بلديهما في مونديال 2023، وهما لاعبة الوسط المغربية سلمى أماني، القادمة من ميتز الفرنسي، والمدافعة النيجيرية أشلي بلمبتر التي خاضت الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي.
حضور مميز
أسهمت المغربية سلمى والنيجيرية بلمبتر في تأهل منتخبي بلديهما إلى ثمن نهائي كأس العالم 2023، لتكون خبرتهما الدولية ميزة إيجابية للدوري السعودي الممتاز للسيدات، الذي سينطلق في أكتوبر المقبل. كما شهد الشهر الماضي تعاقد الشباب، ثالث الموسم الماضي، مع المهاجمة النيجيرية ريتا تشيكويلو، التي سبق لها اللعب مع منتخب بلادها في كأس العالم للسيدات 2007 بالصين، و2011 في ألمانيا، وأوليمبياد بكين 2008.
وتعاقد الشباب أيضا مع مهاجمة منتخب فنزويلا أوريانا ألتوف، التي سبق لها اللعب في الدوري الإسباني مع رايو فاليكانو وريال بيتيس.
زيادة سقف التعاقدات
تعاقد العلا، أحد أندية دوري الدرجة الأولى للسيدات، مع لاعبتين دوليتين: سلمى كابيتانوفيتش من البوسنة، وفاتيسا جيجولاي من كرواتيا.
ولعل تعاقدات العلا ستزيد أيضا من سقف تعاقدات أندية دوري الدرجة الأولى للسيدات، الذي سينطلق في نوفمبر المقبل، بمشاركة 30 ناديا ستتوزع مناطقيا، وسيتأهل أول 3 أندية للدوري الممتاز.
وينتظر أن تستمر الأندية النسائية السعودية في التعاقد مع اللاعبات الجدد، حيث ستغلق فترة الانتقالات لأندية الممتاز في الـ7 من أكتوبر، ولأندية دوري الدرجة الأولى في الثاني من نوفمبر.
-الاتحاد تعاقد مع نجمتي المونديال
-الشباب دعم صفوفه بخبيرتين عالميتين
-العلا دعم صفوفه بتعاقدات دولية كبرى
-الانتقالات تغلق في الـ7 من أكتوبر للممتاز
-انتقالات الدرجة الأولى تنتهي في الثاني من نوفمبر
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