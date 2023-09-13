المحمدي وجودين بتدريبات الفرسان
التاريخ
9/13/2023 11:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) انتظم الحارس الدولي المغربي منير المحمدي في تدريبات الوحدة، وشارك في التدريبات الجماعية لفرسان مكة، إلا أن فرص حضوره أساسيا في مواجهة ضمك اليوم تعد صعبة. وكان المحمدي تعرض لإصابة في أوتار الكتف الشهر الماضي، خضع بسببها للعلاج، وأكمل علاجه في المغرب، قبل بدء معسكر منتخب بلاده، حيث ضمه المدرب وليد الركراكي للقائمة قبل مواجهة ليبيريا التي ألغيت بسبب الزلزال.وشهدت تدريبات الوحدة أيضا مشاركة الدولي الأسترالي الجديد كريج جودوين.
MENAFN13092023000089011017ID1107064959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.