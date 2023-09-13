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المحمدي وجودين بتدريبات الفرسان

9/13/2023 11:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) انتظم الحارس الدولي المغربي منير المحمدي في تدريبات الوحدة، وشارك في التدريبات الجماعية لفرسان مكة، إلا أن فرص حضوره أساسيا في مواجهة ضمك اليوم تعد صعبة. وكان المحمدي تعرض لإصابة في أوتار الكتف الشهر الماضي، خضع بسببها للعلاج، وأكمل علاجه في المغرب، قبل بدء معسكر منتخب بلاده، حيث ضمه المدرب وليد الركراكي للقائمة قبل مواجهة ليبيريا التي ألغيت بسبب الزلزال.وشهدت تدريبات الوحدة أيضا مشاركة الدولي الأسترالي الجديد كريج جودوين.

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