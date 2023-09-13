9 % من الموجهين الصحيين يتعاملون بكفاءة
التاريخ
9/13/2023 11:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق قسم الصحة المدرسية بتعليم صبيا برنامج ((كلنا مسعف)) لصقل مهارة 170 من الموجهين الصحيين، ولفت إلى أن 23% لم يتلقو أي تدريب، وأن 36% تدربوا لمرة واحدة، و9% يستطيعون التعامل بكفاءة عالية.
وأكد مدير مركز الهلال الأحمر السعودي بصبيا لـ((الوطن)) أن المشاركة في معرض اليوم العالمي للإسعافات الأولية تأتي من خلال إقامة معرض تثقيفي وعدد من الدورات والبرامج، وأشار إلى أن الإسعافات الأولية هي البداية المهمة في إعادة الحياة للمصاب.
دورات تدريبية
كان مدير تعليم صبيا عثمان مسملي دشن المعرض والبرامج والدورات التدريبية المصاحبة بحضور 170 موجها صحيا من الجنسين، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، وعدد من القطاعات الحكومية المختلفة.
تثقيف الموجهين
استعرض مدير تعليم صبيا عددا من المشاركات بالمعرض الذي أقيم في بهو الإدارة وضم عددا من مشاركات طلابية لمختلف المدارس، وكذلك المشاركات المتنوعة من الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، وانطلق عدد من الدورات التدريبية للإسعافات الأولية مع مدرب هيئة الهلال الأحمر أحمد الخيري، الذي أوضح عددا من الطرق للتعامل معها في حالات الاختناق والإنعاش القلبي والإغماء والنزيف، والتي يهدف من خلالها إلى تثقيف الموجهين والموجهات الصحيين بالمدارس ورفع كفاءاتهم للتعامل مع أي أمر طارئ يواجههم في عملهم بمدارسهم.
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