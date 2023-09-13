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9 % من الموجهين الصحيين يتعاملون بكفاءة

9/13/2023 11:14:06 PM

(MENAFN- Al Watan) أطلق قسم الصحة المدرسية بتعليم صبيا برنامج ((كلنا مسعف)) لصقل مهارة 170 من الموجهين الصحيين، ولفت إلى أن 23% لم يتلقو أي تدريب، وأن 36% تدربوا لمرة واحدة، و9% يستطيعون التعامل بكفاءة عالية.
وأكد مدير مركز الهلال الأحمر السعودي بصبيا لـ((الوطن)) أن المشاركة في معرض اليوم العالمي للإسعافات الأولية تأتي من خلال إقامة معرض تثقيفي وعدد من الدورات والبرامج، وأشار إلى أن الإسعافات الأولية هي البداية المهمة في إعادة الحياة للمصاب.
دورات تدريبية
كان مدير تعليم صبيا عثمان مسملي دشن المعرض والبرامج والدورات التدريبية المصاحبة بحضور 170 موجها صحيا من الجنسين، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، وعدد من القطاعات الحكومية المختلفة.
تثقيف الموجهين
استعرض مدير تعليم صبيا عددا من المشاركات بالمعرض الذي أقيم في بهو الإدارة وضم عددا من مشاركات طلابية لمختلف المدارس، وكذلك المشاركات المتنوعة من الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية، وانطلق عدد من الدورات التدريبية للإسعافات الأولية مع مدرب هيئة الهلال الأحمر أحمد الخيري، الذي أوضح عددا من الطرق للتعامل معها في حالات الاختناق والإنعاش القلبي والإغماء والنزيف، والتي يهدف من خلالها إلى تثقيف الموجهين والموجهات الصحيين بالمدارس ورفع كفاءاتهم للتعامل مع أي أمر طارئ يواجههم في عملهم بمدارسهم.

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