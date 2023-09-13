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إذا كانوا يحبون التراب لم لا يأخذون مزيدا منه

9/13/2023 11:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) العنوان ليس غريبًا وليس لغزًا بل سهلًا سهولة الأرقام التي توضحه!
حسب المصادر وجد في المملكة 1.9 مليون هكتار مربع من الأراضي البيضاء، وللعلم الأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.
وللتوضيح الهكتار الواحد يساوي تقريبا 10 آلاف متر مربع!
يعني أن مساحة الأراضي البيضاء لدينا كانت 19 مليار متر مربع!
وتحتل منطقة الرياض المركز الأول في الأراضي البيضاء بمعدل 26 % من كامل مساحة الأراضي البيضاء في الوطن ككل!
لنضرب مثالا ونتكلم عن منطقة الرياض عموما، وبما أنها تشكل النسبة الأكبر عن بقية المملكة.
الآن دعونا نحسب بتبسيط سهل جدًا أو كما يقال في العامية (حسبة بدو)
إذا كانت الأراضي البيضاء 19 مليار متر مربع ومنطقة الرياض 26 % ولنأخذ متوسط أسعار مدينة الرياض كمثال، حسب المصادر فإن متوسط أسعار 76 حيًا في مدينة الرياض حوالي 2670 للمتر المربع الواحد!
ومن باب مزيد من الواقعية لن نضع سعر متوسط المتر في مدينة الرياض لأننا نتكلم عن منطقة الرياض وليس المدينة!
لنضع سعر المتر أقل بكثير وللتبسيط 1500 ريال للمتر
يعني أن قيمة الأراضي البيضاء في منطقة الرياض الافتراضية حوالي
19 مليارا * 26 % * 1500 ريال يساوي = 7 ترليونات و 380 مليار ريال!
مبلغ كبير جدًا مجمد في الأراضي البيضاء، ولنكن أكثر تحفظًا ولنقلل الرقم أكثر، ولنفرض أن متوسط سعر المتر ليس 1500 بل ألف ريال فقط!
أيضا المبلغ الافتراضي لقيمة الأراضي البيضاء في الرياض سيبلغ حوالي 5 ترليونات ريال! (4.949 مليارات ريال)
مبلغ جدا هائل تصور لو تم ضخ بعضه في الصناعة أو التجارة أو حتى التطوير العقاري كيف سيتحرك الاقتصاد، ونحن نتكلم عن منطقة الرياض فقط، فما بالك ببقية المناطق مجتمعة!
ما لفت نظري في هذا الأسبوع وجعلنا نتطرق لهذا الموضوع، هو معرض سيتي سكايب، كالعادة وجدنا الشركات الحكومية سباقة في مشاريع التطوير السكني وتأمين السكن المناسب للمواطنين، مشروعات جميلة وكبرى، لكن اللافت جدا تصريح وزير الإسكان الذي أعتبره من أفضل التصريحات عندما وضع نطاق الوحدة السكنية للمواطن بين 500 ألف و 1.2 مليون، وهذا الشيء المنطقي والمعقول، وأيضا يتناسب مع دخل الفرد السعودي بناء على المعادلات العالمية.
كالعادة الحكومة تأخذ القيادة والصدارة في إسكان المواطن، بينما القطاع الخاص محاولاته خجولة، وأغلب تركيزها على التجاري والاستثماري، ولم نر تطويرًا لافتًا سكنيًا من بعض مالكي الأراضي.
الحكومة كانت مرنة مع مالكي الأراضي البيضاء، وأتت الرسوم تدريجيًا، لعل وعسى يتشجعون ويبدؤون بالتطوير بدل كنز الأراضي التي لا يستفيد منها أحد غير المالك، وعدم تشغيلها بالاقتصاد وعدم خلق وظائف، لأن المكتنز ما يحتاج إلا هو وصندقة يبيع فيها الأراضي ووكيل (معقب) والعامل إللي يسوي شاهي الضحى! وربما (سبحة) من باب البرستيج!
تصور لو هذه الترليونات من الريالات ضخت بالاقتصاد السعودي كم عدد الوظائف التي ستخلق!
الحكومة تنظر للتاجر كمواطن وتراعي حقوقه، لكن بعض التجار لازم يستحي شوي!
وحسب بعض المصادر فإن رسوم الأراضي البيضاء قد تصل إلى 8.4 مليارات ريال في المملكة، وهذا يعني بما أن الرسوم %2.5 فإن قيمة الأراضي حوالي 336 مليارًا فقط، يعني لن تجد أحدًا يراعي مواطنيه وتجاره مثل المملكة، في الخارج الضرائب تسلخ التاجر سلخًا!
بعض مكتنزي الأراضي وصل فيه الكسل حتى تطوير عقاري ما يبغى! فقط يبغى يقفل على الأرض كم سنة (لا تاكل ولا تشرب) ويبيعها بأضعاف سعرها!
أقترح على بعض مكتنزي الأراضي البيضاء، بما أنه يحب جدًا ويعشق رؤية التراب والتمعن في الأراضي الواسعة، الآن المملكة في طور ثورة تعدينية هائلة، ليه ما تحط ولو جزء من هالمليارات المجمدة في شراء حصص تطوير مناجم ومعادن! منها على الأقل يستفيد البلد والمواطن بعض الشيء، ومنها يبقى عشق الأراضي، وأراضٍ كبيرة على مد النظر! وتستمتع برؤية مزيد من الأراضي الفضاء فلا تفقد الشغف!
إن البقاء بمكانك ساكنًا هكذا والتقوقع والتجمد وكنز الأراضي بينما البلد كله يمشي ويتطور بسرعة الضوء شيء غير منطقي وغير معقول!

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