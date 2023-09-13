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رأي عام

9/13/2023 11:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) بين ليلة وضحاها تثور حفيظة عدة أفراد من ((منشور)) ليس به أي تجاوز إنساني أو قانوني صريح، ولكن تم تأويله بما لا يحتمل. ثم يتداول هذا المنشور بين مؤيد له ومعارض، ثم تسمع بعد ساعات وجيزة أخبارًا عن استدعاء صاحب المنشور للتحقيق معه، ويمكن أن يكون خبر الاستدعاء شائعة أصلا، ولكن فجأة تهدأ حالة الثوران الإلكتروني تدريجيًا، وهذا يسمى عند البعض ((رأي عام)) !
عالمي.. منصة إكس -تويتر سابقا- هي المنصة الأشهر على الإنترنت للتعبير عن الآراء والأفكار، ورغم تعديل السياسات بها، إلا أنه ما زال هناك أفراد وأحزاب وشركات، لديها أعداد مهولة من الحسابات تستخدمها فيما يمكن تسميته ((حروب إلكترونية))، تعنى بتوجيهها لدعم شخص أو تشويه سمعته، والمضحك هنا هو تفاعل جهات رسمية مع نتائج هذه الحروب واعتبارها ((رأي عام))!، وما حدث هو رأي مجموعة يكون أحد أفرادها لديه حزمة معرفات يستخدمها لمآربه، فيظهر ذلك المجتمع وكأنه قمعي، تفكيره الجمعي مثبت بتفاعل جهاته الرسمية معه. والحقيقة أنك عندما تناقش زميلك عن حدث مشابه لذلك يقول لك، إنه لم يعلم بحدوثه أصلا، أو أن الأمر لا يعنيه، لأن الشخص عبر عن رأيه في حسابه ولا تعنيني محاسبته على أفكاره المختلفة عني، وهذا من أبسط حقوقه. وهنا تكتشف وجهين للمجتمع الواحد في مواقع التواصل؛ وجه معاكس لوجهه الواقعي، وأنا أتكلم هنا عالميًا.
نعم الرأي العام مهم، ويجب على الحكومات أن تقيسه وتدرسه وتحترمه وتتفاعل معه، لكن التحدي هنا هو هل ما يحدث في هذه المنصات من حراك حول حدث ما، هو رأي عام أم ((تشبيح)) و((تجييش))؟
الحل هو توضيح وتفنيد القوانين بنصوص واضحة محصورة، وليست قوانين مطاطة يمكن إسقاطها على من لا يعجبنا! أبسط مثال (قانون الإساءة)، يجب حصر الإساءة بألفاظها اللغوية، وعدم قبول أي دعوى ((ظنّية)). كمبدأ ((السياق))، تجد أن النص المكتوب رأي عادي، ولكن يتم اعتباره ((إساءة)) بظن غايته في سياقه!
أخيرًا.. على المجتمع المطالبة بتغيير أي قانون يؤثر سلبًا في حرية أفراده، لا أن يستخدمه ضد نفسه فيموت منتحرًا!

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