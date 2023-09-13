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أنت ما في معلوم

9/13/2023 11:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) انتشر مقطع في شبكات التواصل الاجتماعي لعامل من جنسية آسيوية يجيد الحديث بلهجتنا المحلية بشكل مبهر. بل يجيد بدقة لهجة إحدى القبائل المعروفة. وعندما سئل في إحدى المقابلات، قال إنه تعلمها بمعاشرته لكفيله الطاعن في السن لفترة طويلة وبشكل مباشر. وآخر يعمل في إحدى الدول الخليجية، يتقن لهجتها بشكل تتردد في معرفة ما هي جنسيته الأصلية، بل ويعرف أنواع الإبل وأشكالها والفروق بينها!
هاتان الحالتان مقارنة بحجم العمالة التي تأتي إلينا في الدول العربية، وحجم التبادل التجاري والاقتصادي الكبير بيننا وبين دول شرق آسيا وجنوبها تكادان لا تذكران. فكيف بهذا العدد الكبير من العمالة الموجودة لدينا تقابلها حالات نادرة جدا من إتقان اللغة العربية المحلية، رغم أنهم يقضون سنوات طويلة بيننا ويعيشون معنا بتفاصيل حياتنا، بل يعيشون معنا في منازلنا وفي أماكن عملنا ونتعامل معهم بشكل يومي لمدة تزيد عن عقود في بعض الحالات.
في أمريكا وبريطانيا وعند محاولاتنا بدء محادثة مع أحدهم مهما كان وأينما كان، فبكل تأكيد سيتحدثون معك بلغة وكأنهم يتحدثون مع أحد من أبناء جلدتهم، حتى وإن سمعك تتخبط يمنة ويسرة لمحاولة تقديم نفسك وفكرتك وما تريده منه، يبقى على مستوى اللغة نفسها التي يتحدث معك بها ولا يذوبها ويكسرها كي تستسيغها، وهذا ما طورنا وثقفنا وجعلنا نتعلم لغتهم بشكل سريع في فترات السياحة والدراسة.
الرجل الطاعن في السن في بداية مقالي يتحدث بسليقته وعفويته وغالب كبار السن كذلك، لذلك تعلم العامل بمرافقته له اللهجة المحلية واللغة العربية بشكل سلس وغير مكسر، متجنبا لغة ((أنت ما في معلوم)). فلو كل واحد منا تكلم بلغة مباشرة كما يتكلم مع أهله وأصدقائه لساهمنا تراكميا بزيادة أرقام العمالة الوافدين المتحدثين باللغة العربية المفهومة السلسة. وساهمنا بانتشار لهجاتنا المحلية بشكل أكبر.
فاللغة اليوم تمثل معيارا مهما في انتشار الثقافة والحضارة، ووسيلة أساسية تستخدم في مجالات عدة، أبرزها القوى الناعمة. فعدد العمالة اليوم لن ينقص وتوجهات ورؤى المملكة تشير إلى تزايد أعدادهم في المستقبل القريب. فالاستمرار بتشويه اللغة العربية وتكسيرها لحد البعثرة، يشوه الكثير من جمالياتها، ويجعل عجلة التقدم الثقافي والحضاري تسير على مسار مليء بالمطبات والحفر التي تبطئ العجلة وقد تنحيها عن مسارها. فدعونا جميعا نتحمل مسؤولية نقل هذه اللغة بجمالياتها الممزوجة بجمال لهجاتنا المحلية للعالم أجمع.
ولعلي هنا استشهد بحديث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للهند حين ذكر أن ((الجالية الهندية تشكل 7% من السكان في السعودية، وكان لها دور في النمو الاقتصادي وجزء من تنمية الوطن)).

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