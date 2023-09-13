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البريكس والسعودية

9/13/2023 11:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) في المقال السابق تحدثت عن تشكيل (منظمة البريكس) وأسبابه وكيف تشكل وأهميتها، وهنا أكمل عن انضمام الدول الست وخصوصا المملكة العربية السعودية.
نعود لموضوع انضمام الدول الست إلى هذا التكتل، هناك دول كمصر ستكون لها فوائد عديدة في حال انضمامها؛ منها ضخ استثمارات في مصر، تسهل حصولها على قروض هي بأمس الحاجة إليها بعيدًا عن ضغط وابتزاز صندوق النقد الدولي وبفائدة ميسرة وبشكل أسهل وأكبر، كذلك تسهيل التجارة البينية بالعملات المحلية لدول البريكس بدلًا من الدولار الذي تعاني مصر من شحه في أسواقها.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي هي إضافة مهمة لهذا التجمع نظرًا لثقلها السياسي والديني والاقتصادي المؤثر في العالم، وستكون إضافة مهمة، ونتكلم هنا عن شيء محدد الذي هو الاقتصاد – من حيث أهميته في سوق الطاقة العالمية وفي سوق الاستثمارات، ولديه احتياطيات مالية ضخمة وبيئة خصبة للاستثمارات وموقع إستراتيجي مهم.
نعود لأهمية مجموعة البريكس (والتي قد يصبح اسمها البريكس +6) فإنه يفيدها - أي السعودية - في جذب استثمارات للمشاريع الضخمة القائمة لديها، والتي تحتاج استثمارات مباشرة تتجاوز 4 ترليونات دولار، كذلك فتح أسواق جديدة وتعزيز مكانتها في أسواق حالية للنفط والبتروكمياويات السعودية ((حاليا الصين والهند تستوردان حوالي 40 % من النفط السعودي مقابل 9 % للولايات المتحدة))، نقل وتوطين التقنية التي نحتاجها بشكل كبير فلدينا جيل شاب مقبل على التعلم ولدينا مشاريع ضخمة، والأهم قيادة طموحة تؤمن بأهمية العلم والتقنية والصناعة، كذلك تسهيل العلاقات مع دول الجوار مثل إيران لوجود منظمة هم تحت مظلتها مما يسهل حل المشكلات والخلافات فيما بينهم.
الأمر الأخير هل السعودية قدمت طلبًا أو تم عرض ذلك عليها، من قراءاتي الشخصية للموضوع، أرى أنه أمر مشابه لما يحصل في الشراكات التجارية، فحينما يتم تقديم عرض حصة أو نسبة تملك من شركة ما على مستثمر، ويقول إنه مبدئيًا لا مانع لديه، ولكن عند تقديم العرض الرسمي له فإنه يفحص العرض ويعمل على دراسته ومقارنة سلبياته ومزاياه لاتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص، وأعتقد أن حكومتنا -حفظها الله- تقوم بعمل الشيء ذاته من خلال دراسة الموضوع ومن ثم اتخاذ القرار من ناحية الانضمام من عدمه.

MENAFN13092023000089011017ID1107064939

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