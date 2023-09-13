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المقالة والكتابة

9/13/2023 11:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتادَ المصنِفون أن يَقولوا لِمن يَكتب الروايةَ روائيًا، والشِعرَ شَاعرًا، والمسرحَ مسرحيًا، وهكذا.. حتى يَنبَثِق سؤالٌ عن سببِ قولِ القائل الأول: (فلان كاتب)؛ فهل الكاتبُ المقصود هو الذي يكتُب ما لم يُصَنَّف؟ أي أن يُقال (كاتب) إذا لم يَكُن روائيًا أو شاعرًا أو قاصًّا، أو مسرحيًا، أو مترسِّلًا، أو ساردًا، إلى آخر ما يَرِد في الذاكرةِ من تصنيف.
لكن ماذا عن كاتِب المقالة بوصفِها تَصنِيفًا؟ لَم يُقَل عنه (مقاليًّا). ألأنَّه يَقولُ، والمَقالةُ مِن القَول؛ فكيف صار القائلُ كاتبًا؟! أليست هذه مفارقة!. لا تبدو مفارقة عند الأغلب، لأنَّ الكتابةَ -عندهم- صورةٌ ليس إلا.
ومفارقةُ المقالةِ والكتابةِ في ثقافتِنا، تعود -فيما يظهر لي- إلى الأساتذةِ الروّاد، حيث نجد أنَّ المعاجمَ الحديثة أصبحت تُعرِّف المقالةَ بأنَّها مصدرُ القولِ، وفي الآن نفسه هي قطعة مكتوبة. وربما هذا ما صنعَ الابتذالية الحديثة للفظِ (الكاتب)، حيث هو تصنيف عائم، وسَائِل، يَتَّسِق مع حقبةِ الما بعد؛ علامته: أنَّ الروائيَّ يُسَمَّى كاتب، والشاعرَ كاتب، والمسرحيَ كاتب، إلى آخر السيولة المبتذلة.
فماذا لو افترضنا أنَّ ثمةَ شَخصًا كاتبًا، وثمة شخصًا يكتب، على أساسِ أنَّ الأخيرَ تمحو الريحُ كتابته، بعد الانتفاع بها، مثله مثل صاحبِ القول!، وأمَّا الكاتبُ فتَرتَقِي بكتابته الريحُ في مكانٍ متين؟
أذكرُ مفارقةَ (المقالة والكتابة)؛ لأُبيّنَ أنَّ فَنَّ المقالةِ لم يأتِ إلا مُتأخِرًا، وقد كانَ -في بدايته-إبداعًا يُغربل نظرةَ النُقّاد التقليديين للتجنيس المحدد؛ ثم أصبحَ مفهوم (المقالة) لكلِّ مكتوبٍ أصله يُقال في المجالس والمنتديات والقنوات الإعلامية. لهذا يمكن أن نَتخيّل سيناريو للقضاءِ على فنِ المقالة؛ يقول محمد يوسف نجم: ((إنَّ المقالةَ لم تَعد في هذا القرن فنًا من الفنونِ الأدبية التي تتجلَّى فيها قدرةُ الأديبِ على الإبداع؛ إذ تَحولت إلى أداةٍ سريعةٍ في يد الصحافة أو غدت وسيلة من وسائل الباحث، يعرض فيها رأيا في موضوعه، أو يبسط نتيجة من النتائج التي توصل إليها)). لهذا ظننتُ -من بداهةٍ أولى- أنَّ حُرَّاسَ التقاليد، يَعمدون لإساءةِ سمعة ما لا يريدون، حتى يتخلصوا من ذنبِ تركِ المبادئ من جهة، ولكي يضمنوا عودة المتمردين إلى حظيرة الفنون التقليدية من جهةٍ أخرى. ولا يمكن أن ننسى هجمة الشعراء التقليديين على قصيدة النثر الإبداعية. وفي سياقِ المقالةِ يقول محمد عوض: ((كثيرًا ما يجري على الألسنةِ أدب المقالة؛ بوصفها أحقر طراز في العالم الأدبي كله)). هذه الإساءة مرتبطة بابتذالِ لفظِ (الكاتب) ولفظِ (الكتابة). بل إنَّ هذه الإساءة قديمة جدا؛ قِدم التَفلسُفِ، فأفلاطون احتقرَ الكتابةَ، ثم صار الوعيُّ الفلسفي يرى أنَّ الكتابةَ تُشكِّل خَطرًا على الكلامِ، حيث إنها تُطلقه من سجنِ المتكلم وذاتيته. لهذا فإنَّ مفهومَ المكتوبِ -الآن- ربما هو قولٌ على أحدِ المنابرِ ليس إلا، ولكن لصعوبةِ القولِ على المنابر لكل أحد، وُضِعَ بقلمٍ مبتذلٍ على الأوراق. لهذا يأتي سؤالٌ مؤرق: مَن الكاتب؟ وما الكتابة؟
هنا لابدَّ أن أذكر فَرقًا -أفترضُه إبداعًا- وهو أنَّ الكاتبَ يَتميّز بأحدِ أضدادِه، وهو ما يُسمَّى: (الباحث) الذي نشأ وترعرع وتلقّن علمَه في الأكاديمية. ومعنى هذا عندي: أنه يُمكِن للكاتبِ أن يبتدعَ -مثلًا- معنىً لمفهوم الشِعر اليوناني -ولو باحتمالٍ بعيدٍ في أحدِ جذوره- دون أن يُجبَر عَلى مسوغَاتِ البحثِ الأكاديمي. وأمَّا الأكاديميُّ فلا يستطيع فعلَ ذلك؛ إذ هو مسجونٌ بسلطةِ المنهجِ العلمي. وأيضًا لابدَّ أن أذكرَ أنَّ ثمةَ طَقسًا قَديمًا عندَ العربِ، هو ذكرهم أنَّ سببَ الكتابةِ؛ هو شخصٌ ما، أو حدثٌ ما. وكأنَّ الكتابةَ تحتاج إلى الاختباءِ وراء الأشياء. وهذا يعني أنَّ الكتابةَ ليست شيئًا. ألا يُذكِّرنا هذا بالجوابِ المرفوضِ ((من أجل اللغة))؛ لسؤال: ((لماذا تكتب؟)) لهذا فسؤالُ: ((كيف نَعرف الكاتبَ والكتابة))، أظنَّه لا بدَّ أن يُعقَد بصفاتٍ لا يُؤدّيها الكلامُ الشفاهيُّ أبدًا، إضافة إلى مفهومِ البناءِ المتكاملِ للكتابةِ في ذاتِها في مقابلِ الكلام. ومن ثمَّ فصفة الإدهاش -مثلا-تكون في الكتابة منبثقة من الفكرة المكتوبة؛ إذ يورد التوحيديُّ نقلًا عن عَمْرِ بنِ مسعدة: ((الأقلامُ مَطايا الفِطَن))، وهذا القولُ بإمكاننا أن نتأوَّله لصالحِ الفكرةِ المكتوبة التي جاءت من موهبةِ كاتب، لا متكلم. وربما علامتها أنها إذا نُقِلَت بوصفها كلامًا فإنها تتنوّع بحسب القائل. ثم يأتي بعد إدهاشِ الفكرة، تركيبُها في تسلسلٍ من الجملِ المنظومة بخيطِ النغمِ المكتوب لفظًا ومعنىً؛ تحسبه جديدًا وهو مطروحٌ في بئرِ التاريخِ منذ الأزل. وربما يُميَّز الكاتبُ -هنا- بأنَّه أخذَ ماءَه من البئرِ الكبير القديم ذاته، أما غير الكاتبِ فإنَّه يَغرفُ من دلو الكُتّابِ الذين يغرفون من البئرِ العتيق.
لما سُئِل أحدُ الذين يكتبون: لماذا تكتب؟ قال: ((أكتب لأنَّ لديَّ شيئًا أقوله))؛ وجوابه هذا يُشير إلى أنه ليس بكاتب، لأنَّ لديه شيئا يقوله لا يكتبه، إذ -بناء على جوابه- لو حَلّ محلَ الورقةِ والقلمِ شيءٌ آخر، لكفاه. وهذا من لوازمِ قوله. ومع ذلك هو مشهور بوصف (كاتب). إذن الكاتبُ مهمومٌ بسؤال: ((هل يُغنِي مقام آخر عن كتابةِ ما كُتِب؟)) أظنُّ الإجابةَ عن هذا السؤال الصعب، هي مفتاحٌ مهم، حيث نلحظ أنَّ الكتابةَ على وزنِ فعالة، متعلقة بالفعلِ تَعلّقا ذاتيًّا، أمَّا المشافهة فهي مفاعلة؛ مفتقرة لوجود آخر حقيقي.
التفاتة:
كتبَ سيوران: ((دائمًا ما أدعو للانتحار بالكتابة، لكنّي أدعو لتجنبه بالقول. وهو مخرج فلسفي في الحالة الأولى، ولكن في الحالة الثانية يتعلق الأمر بكائن، بصوت، بشكوى)).
التفاتةٌ أخرى:
لا هوية جماعية تُؤخَذ مِن اللغةِ؛ لهذا يختار الكاتبُ ما سيصير عليه بخلقِ الأفكارِ المكتوبةِ ويُشقّقها نظمًا ومعنىً لا يُناسِبان إلا لغة الكاتب. فمن لم تكن الألفاظ وإنتاج المعاني -بتركيبها المكتوب- هدفه، فهو شِفاهيٌّ حديث. ومِن ثمّ لا معنى لأن يَتحدَّثَ عن الكتابة، بل عن المشافهة الحديثة.

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