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استعراض لدور مؤسسة الري بمحافظ الأحساء

9/13/2023 11:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر ، في المجلس الأسبوعي " الثلاثائية " بمقر المحافظة، رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، وعددًا من قيادات ومنسوبي المؤسسة، بحضور أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومسؤولي الجهات الحكومية والأعيان والمختصين. ونوَّه بما تحظى به المؤسسة العامة للري من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - حفظها الله -، مشيدًا بما حققته المؤسسة من مشروعات وخدمات حيوية، وحرصها على تعزيز جميع الجوانب في المحافظة، متمنيًا لها ولمنسوبيها التوفيق.
من جانبه، أعرب رئيس المؤسسة العامة للري، عن تقديره لاهتمام محافظ الاحساء بمتابعة أحوال المؤسسات والجهات والأجهزة المختلفة في المحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات وما يُقدَّم للمواطن.
وقدم آل الشيخ مبارك، تعريفًا بالمؤسسة، وما تقوم به لتحقيق أهدافها، من أجل التطور وتوظيف منجزات العصر الرقمية التي تُسهم في تطوير الأداء وسرعته ودقته، مؤكدًا أن مشروعاتها وما تدلُّ عليه من تنمية شاملة وفق رؤية المملكة 2030 تعكس حرص سموّه على اهتمامه بالمحافظة.
إثر ذلك قدّم نائب الرئيس للعمليات المهندس سفيان بودي، عرضًا يحتوي على نبذة من أعمال المؤسسة في مشروعات الري والصرف، والحرص على استدامة الموارد المائية، وخدمة المزارعين، والعمل المستمر من أجل حل مشكلات الري والصرف وتطوير أساليب الري في محافظة الأحساء خاصة، نظرًا لعراقتها التاريخية باعتبارها واحة زراعية ذات تميز في محاصيلها، وموطن أوائل مشروعات الري والصرف في المملكة.
بعد ذلك قُدِّم عرضًا مرئيًا يحكي أهم المنجزات والخطط الإستراتيجية للمؤسسة، وأهم المشروعات المنجزة الحالية والتنموية والخدمية في مختلف مجالات العمل، مثل؛ استكمال مشروع تحويل قنوات الري المكشوفة إلى أنابيب مغلقة بقطاع رقم (5) المرحلة الرابعة، وتنفيذ الأعمال بمحطة الضخ الرئيسة (F1) بالمحافظة، ومشروع البنية التحتية لنظام المراقبة والتحكم "اسكادا" لغرفة المراقبة الرئيسة لكامل نطاق المملكة وربطها بفروع المؤسسة ومرافقها، ومشروع إيصال المياه المجددة من محطة الهفوف للمناطق الزراعية بالغويبة، ومشروع استكمال ربط شبكات الري للمواقع داخل حدود واحة الأحساء الزراعية، ومشروع إنشاء المركز الفني لتطوير أساليب الري, وغيرها من الأنشطة والمبادرات والحملات التي تمت داخل نطاق الواحة الزراعية بالمحافظة.
بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًا تاريخيًا يحكي نشأة مشروع الري والصرف بالمحافظة، الذي افتتح برعاية الملك فيصل -رحمه الله-، ونُفذ من قبل شركة (فيليب هولزمان)، وبدأ تشغيله رسميًّا عام 1971م حتى وصل هذا المشروع التنموي الوطني إلى صورته التكاملية متمثلًا في مؤسسة عامة للري على مستوى المملكة، والنقلة النوعية التقنية المتمثلة في عملية التحول الرقمي، بتصميم قاعدة بيانات جغرافية مركزية موحدة على برنامج (ArcGIS Pro)، بأعلى المعايير المتبعة لدى شركة (ESRI) في تصميم قواعد البيانات الجغرافية؛ ليتاح دخولها من قبل المختصين في المؤسسة وفروعها؛ تسهيلًا لهم في عملية البحث واسترجاع البيانات والرقي بمستوى خدمة المستفيد.

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