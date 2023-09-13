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الموارد البشرية: خذوا المعلومة من مصدرها والوطن: متحدثكم يتجاهل استفساراتنا 18 يوما

9/13/2023 11:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) في وقت أصرت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن خلال تعقيب لها على ما نشرته ((الوطن)) في عددها الأسبوعي رقم 8171 تحت عنوان (12 ألف مجهول نسب ينتظرون إضافة الألقاب إلى أسمائهم) على أنه كان على الصحيفة التواصل مع المصدر الرسمي (المتحدث الرسمي) للوزارة للحصول على معلومات (صحيحة) قبل نشر تقريرها المشار إليه، تؤكد ((الوطن)) أنها حاولت الاتصال بالمتحدث الرسمي، وأرسلت له رسالة واتس استفسارية، أعقبتها باستفسار أرسل عبر المنصة المخصصة لاستفسارات الصحفيين، لكنها لم تجد أي رد أو إفادة، وبعد أن نشرت تقريرها بتاريخ 8 سبتمبر الحالي، بعد أن انتظرت رد الوزارة منذ 20 أغسطس الماضي، سارعت الوزارة للتعقيب طالبة التواصل معها، متجاهلة أن التواصل بدأ قبل أكثر من أسبوعين من النشر دون رد.
(مرفق صور من الاتصالات والمراسلات مع المتحدث).
رد الوزارة
وكانت الوزارة أرسلت ردا لـ((الوطن)) بعد النشر، جاء فيه:
((إشارةً إلى التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفتكم في عددها الأسبوعي رقم 8171
بعنوان (12 ألف مجهول نسب ينتظرون إضافة الألقاب إلى أسمائهم)، تود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصحيح المعلومات الواردة في التقرير وهي على النحو التالي:
أولًا: تحرص الوزارة على تقديم الدعم للمستفيدين من خدماتها التنموية ومنهم فئة ((الأيتام))، حيث تعكف كجهة مسؤولة عن تلمس احتياجاتهم وتلبيتها والإشراف على ما يقدم لهم من خدمات من قبل الجهات ذات العلاقة كالمؤسسات الإيوائية والأسر الحاضنة، إضافة إلى ما يقدمه القطاع غير الربحي ممثلًا بالمؤسسات والجمعيات الخيرية.
ثانيًا: تود الوزارة التأكيد على حرصها التام بأن تكون هذه الخدمات ضمن أفضل الممارسات العالمية للتنمية الاجتماعية، حيث يتحقق من خلالها الانتقال بالأيتام من دائرة الرعاية إلى دوائر التنمية والتمكين وهو ما تهدف إليه رؤية السعودية 2030.
ثالثًا: تستغرب الوزارة ما اتجهت له الصحيفة وما ذكرته في هذا التقرير من معلومات وإحصائيات عن الأيتام دون التحقق من مدى صحتها، إذ ينبغي عليها التواصل مع المصدر الرسمي واستقاء المعلومة الصحيحة من الجهة المعنية ذات العلاقة والتثبت منها قبل نشرها، وحيث إن صحيفتكم من الصحف المهمة والمقروءة، ويقع على عاتقكم دور كبير في طرح القضايا التي تتعلق بجهود المملكة مُمثلة بالوزارة والجهات الشريكة معها من خلال إبراز الجوانب الإيجابية والمشرقة لهذه الفئة الغالية على المجتمع، والتي تعمل الوزارة جاهدة في توفير كافة السبل لتمكينها ودمجها في المجتمع، حيث قامت الوزارة بتأمين أكثر من 1000 وحدة سكنية للأيتام خلال 3 سنوات، وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقدم الوزارة خصمًا بنسبة 33%؜ من قيمة الوحدة وتتولى مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية تقديم الدعم اللازم من خلال التكفل بدفع 33% ؜من قيمة الوحدة، كما تتولى المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام ((إخاء)) دفع 33% من قيمة الوحدة السكنية بعد التأكد من اكتمالها وجاهزيتها للتملك.
رابعًا: ذكر التقرير أن الوزارة لم تحسم قضية إضافة لقب مشمول بـ(ال التعريف) لنهاية أسماء الأبناء مراعاة لأوضاعهم ورفعا للحرج عنهم، وعليه نؤكد أن هذه المعلومة غير صحيحة، حيث أتمت الوزارة منذ عدة سنوات معالجة ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة، ويُمكن للأبناء الأيتام حرية اختيار الاسم وإضافة (ال التعريف) إلى أسمائهم وفق ما تقتضيه الأنظمة والقوانين المتعلقة بذلك. وحفاظا على خصوصية الأيتام ورفع الحرج عنهم إنسانيا لم يتم التطرق للموضوع.
خامسًا: أما بخصوص ما نقله التقرير على لسان أحد الأبناء بشأن انتقال مكان رعايتهم ومقدار التباين والاختلاف الذي حدث في خدمات الرعاية الإيوائية عن السابق، نوضّح أن جميع الخدمات المقدمة تحظى بإشراف ومتابعة مستمرة من قبل الوزارة، وأن انتقال خدمات الرعاية من المؤسسات الإيوائية إلى رعاية الأسر الحاضنة والقطاع غير الربحي أتى ضمن خطة تكاملية تندرج ضمن إستراتيجية الوزارة لقطاع التنمية التي تسعى من خلالها إلى تمكين الأفراد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعميق الأثر لدور القطاع غير الربحي في خدمة الفئات المستفيدة، حيث تخضع حوكمة وإشراف ومتابعة جميع الجمعيات للمركز الوطني للقطاع غير الربحي بالمواءمة مع الوزارة، حيث يعمل على وضع المعايير والمؤشرات اللازمة لتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
سادسًا: وبالنسبة للحالة المذكورة في التقرير المنشور، تُفيد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن هذه الحالة هي لأحد أبناء المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، والذي قُدمت له كغيره من الأبناء خدمات الدعم والمساندة في جانب التعليم والتوظيف وتوفير المسكن، والمصروف الشهري، حيث تسعى الوزارة والجهات الشريكة من ذلك إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التمكين لهذه الفئة الغالية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
سابعًا: أما بخصوص ما ذكره التقرير من عدم توفر فرص وظيفية للأبناء الأيتام تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمها واهتمامها بهذا الملف؛ وذلك من خلال إنشائها لعدة مسارات لتمكينهم ودمجهم في المجتمع، ففي مسار التعليم الجامعي تم تحقيق نسبة قبول إلى 100% للأبناء الأيتام في عدد من الجامعات وفي مختلف التخصصات المتوافقة مع متطلبات سوق العمل، مع قيام الوزارة بالتكفل بالرسوم الدراسية لهم، كما عملت الوزارة على توفير مسار خاص بالتوظيف، ونجحت في توفير أكثر من 600 فرصة وظيفية خلال عامين، ووضعت الوزارة بالتزامن مع ذلك خطة ممنهجة لمتابعة المسار التوظيفي للأيتام بالتعاون مع برنامج التوطين والجهات الشقيقة مثل صندوق تنمية الموارد البشرية ((هدف))، كما عملت على عقد عدد من الاتفاقيات الداعمة مع القطاع الخاص لتخصيص شواغر تخدم الأيتام ودعم أولوية توظيفهم. وفي مسار التأهيل، تم تدريب أكثر من 3261 يتيمًا ويتيمة ممن هم على قائمة التوظيف أو على رأس العمل، وتزويدهم بالدورات التدريبية المؤهلة لهم في سوق العمل، أما فيما يخص مسار الزواج وما ذكر عن نسبة العزوف عنه، فقد ارتفع مؤشر الزواج بين الأيتام إلى ما يقرب من 30% بعد قيام الوزارة بوضع الحلول لمعوقاتهم المادية والمعنوية وتأهيلهم مما أسهم بتحقيق أهداف الوزارة في تمكينهم الكامل ودمجهم في المجتمع.
ثامنًا: تعمل الوزارة على دعم وتمكين الأيتام حتى بعد استقلالهم من خلال إتاحتها استقبال الاستفسارات الخاصة بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، إضافة إلى الرقم الموحد والموقع الرسمي.
ختامًا نكرر شكرنا لسعادتكم لاهتمامكم الدائم بأنشطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)).
ونسعد باستقبال وتوفير المعلومات لجميع الزملاء الصحفيين من خلال منصة الاستفسارات الإعلامية:
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تعقيب الوطن
تؤكد ((الوطن)) أن الإحصائيات المذكورة في تقريرها تتلخص في جزئيتين؛ الأولى عدد الأيتام المسجلين في الوزارة، والرقم الذي أوردته جاء بناء على تصريح صحفي لوكيل الوزارة السابق عبدالله اليوسف، وهو مسؤول يقع على عاتقه الإشراف على كافة الفروع الإيوائية التابعة للوزارة (الإدارة العامة لرعاية الأحداث ـ الإدارة العامة لرعاية الأيتام ـ الإدارة العامة لرعاية المسنين ـ الإدارة العامة للتأهيل)، وجاء تصريحه ضمن فعاليات اليوم العالمي لليتيم المقام في 3 أبريل 2013، وقد سبق لـ((الوطن)) مثل معظم الصحف المحلية أن نشرت ذلك التصريح في حينه. وفيما يتعلق بعدد الأبناء الذين يشتكون من سوء المعاملة ممن سبق لهم الإقامة في دار التربية الاجتماعية للبنين بمكة المكرمة، فالصحيفة استندت في ذلك إلى شكوى قدموها للوزارة تحتفظ ((الوطن)) بنسخة منها.
أبناء بلا إضافة
فيما يشير التعقيب إلى أن الوزارة أتمت منذ سنوات معالجة إضافة ((ال التعريف)) للاسم الأخير لأسماء الأيتام، إلا أن جميع الأبناء المحالين من دار التربية الاجتماعية بمكة المكرمة خلال الفترة من عام 1421 وحتى 1432 للهجرة إلى الجمعية الخيرية، لم يتمكنوا من إضافة اللقب حتى الآن، ولم يتم إخطارهم من قبل الوزارة بهذا الحق.
وفيما يتعلق بما ورد في التعقيب من أن الوزارة تتابع برامج الرعاية والخدمات التي تقدم للأبناء لدى الأسر الحاضنة أو في الجمعية، فإن الصحيفة لم تُشر لا من قريب ولا من بعيد لمشروع الأسر الحاضنة كونه من الملفات المزمنة التي تحتاج بعض الإسهاب، وهي تعمل عليه حاليا.
وأما تأكيد الوزارة على متابعة مستوى الخدمات والرعاية، فإن تأكيدها يتصادم مع حقائق توصل لها التقرير، ومنها:
ـ وفاة الابن ((عمر)) الذي عثر عليه في مقر إقامته بإحدى الجمعيات بأم الجود مفارقا للحياة، وكان في حالة ((تصلب)) مما يعني أن الوفاة مضى عليها وقت ليس قصيرا.
ـ الحالة الثانية للابن ((صقر)) الذي عثر عليه من قبل زملائه فاقدا للوعي في غرفة نومه، وبعد نقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بجهود فردية منهم، تبين تعرضه إلى أزمة قلبية بسبب معاناته من السمنة المفرطة وظل تحت الملاحظة لنحو أسبوعين.
ــ الحالة الثالثة لابن ترمز ((الوطن)) تسمه بـ((س))، لحساسية حالته، والذي وقع في براثن المخدرات نتيجة غياب الرقابة والمتابعة، وصدر بحقه تقرير من مستشفى الصحة النفسية، يتضمن إصابته بحالة اكتئاب نفسي ثنائي القطب، مصحوبا بأعراض ذهانية تتمثل في ضلالات وتوهمات، وهلاوس سمعية وبصرية نتيجة للإدمان.
ـ حالات أخرى: تحتفظ ((الوطن)) بعدد من الوثائق الموجهة من قبل الجمعية لعدد من الأبناء تطالبهم فيها بمغادرة سكن الجمعية قبل توظيفهم، وتجاوز الأمر إلى حد اتهام عدد من الأبناء بعد مغادرتهم للجمعية بتسببهم في فقدان أجهزة التكييف.
(مرفق صور لخطاب تتم فيه مساءلة ابن عن أجهزة تكييف)
تعامل فردي
يتحدث تعقيب الوزارة عن حالة ابن طلب في رسالته الضوئية التي وجهها لأحد المسؤولين سرعة توظيفه، وأنه ـ وفقا للتعقيب ـ تم توظيفه، وهنا يلاحظ أن التعقيب يتعامل مع الشكوى وكأنها حالة فردية، والصحيح أن الشكوى التي تحتفظ بها ((الوطن)) تتحدث عن نسبة كبيرة جدًا من الأبناء يعانون من عدم التوظيف أو عدم مناسبة الوظائف لتخصصاتهم الجامعية.
(مرفق خطابات تطلب التوظيف، إضافة إلى صور لشكاوى ومراسلات وجهت لمسؤولين كبار في الوزارة تطلب التوظيف وحل بعض المشاكل الخاصة بالأبناء).

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