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الأهلي يتحضر للتعاون بالجدد

9/13/2023 11:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك ثنائي الأهلي الجديد عبدالله العمار وسعد بالعبيد في تدريبات الراقي، بعد انضمهامها للفريق قبيل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الخميس الماضي.
ويستعد الأهلي، العائد من راحة 4 أيام، لمواجهة التعاون السبت المقبل، بقيادة الألماني ماتياس يايسله، الذي ركز في مران الفريق على رفع المعدل اللياقي، ثم طبق عدة جمل فنية وتكتيكية.

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