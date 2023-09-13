الأهلي يتحضر للتعاون بالجدد

الأهلي يتحضر للتعاون بالجدد
التاريخ
9/13/2023 11:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك ثنائي الأهلي الجديد عبدالله العمار وسعد بالعبيد في تدريبات الراقي، بعد انضمهامها للفريق قبيل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الخميس الماضي.
ويستعد الأهلي، العائد من راحة 4 أيام، لمواجهة التعاون السبت المقبل، بقيادة الألماني ماتياس يايسله، الذي ركز في مران الفريق على رفع المعدل اللياقي، ثم طبق عدة جمل فنية وتكتيكية.
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