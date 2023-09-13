الهلال يعتمد الضغط
التاريخ
9/13/2023 11:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، لاعبيه لمران فني بحت، طبق خلاله الطريقة التي سينتهجها خلال مواجهة الرياض غدا، معتمدا على السرعة في تبادل الكرات عبر المساحات القصيرة، وتنويع اللعب عبر الأطراف والعمق، مع مراقبة مفاتيح لعب الفريق المنافس، والضغط في الثلث الهجومي، وعدم ترك المساحات للاعبي الرياض لتنفيذ الهجوم المرتد السريع.
وعمل المدرب الهلالي على تجهيز لاعبيه بالشكل المناسب، وطالبهم بنسيان ما حدث في مباراة الاتحاد الماضية، والتركيز على مباراة الجمعة.
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