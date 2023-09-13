عناصر النصر مكتملة
التاريخ
9/13/2023 11:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، التحضير لمواجهة الرائد السبت المقبل، بعد اكتمال صفوف فريقه بعودة اللاعبين الدوليين. وركز كاسترو على الجانب الفني، وطبق عددا من الجمل التكتيكية، ورسم خطته للمواجهة المقبلة.
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