الليث يستقبل مدافعه المغربي
التاريخ
9/13/2023 11:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل لاعب الشباب الجديد، المغربي رومان سايس، المنضم حديثا لليث بنظام الإعارة لموسم واحد من السد القطري، وشارك في التدريبات الشبابية، وتبقى مشاركته في مواجهة الفيحاء غدا بيد مدرب الفريق، الأرجنتيني خوان براون، الذي سيستعين باللاعب حسب حاجته، ومدى جهوزيته، سواء في القائمة الأساسية أو على مقاعد البدلاء. وشكرت الإدارة الشبابية لنظيرتها في السد القطري سرعة إنهاء إجراءات انتقال اللاعب لليث.
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