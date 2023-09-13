Thursday, 14 September 2023 07:43 GMT

الليث يستقبل مدافعه المغربي

9/13/2023 11:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل لاعب الشباب الجديد، المغربي رومان سايس، المنضم حديثا لليث بنظام الإعارة لموسم واحد من السد القطري، وشارك في التدريبات الشبابية، وتبقى مشاركته في مواجهة الفيحاء غدا بيد مدرب الفريق، الأرجنتيني خوان براون، الذي سيستعين باللاعب حسب حاجته، ومدى جهوزيته، سواء في القائمة الأساسية أو على مقاعد البدلاء. وشكرت الإدارة الشبابية لنظيرتها في السد القطري سرعة إنهاء إجراءات انتقال اللاعب لليث.

MENAFN13092023000089011017ID1107064930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث